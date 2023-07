começa período de matrícula dos aprovados no Vestibular 2023/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal em Palmas, Tocantins.

Atualmente, a universidade oferece uma grande quantidade de cursos e de oportunidades diferentes para os seus alunos, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular 2023/2 da Unitins foram aplicadas no dia 25 de junho. Além disso, a universidade divulgou o resultado final do processo seletivo e o período de matrícula dos aprovados começa nesta terça-feira, dia 18 de julho.

Dessa maneira, para que você possa entender quais são os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2023/2 da Unitins. Confira!

Vestibular Unitins 2023/2: resultado foi divulgado

A Unitins já divulgou o resultado final do Vestibular 2023/2. A lista de candidatos aprovados na primeira chamada está disponível no site da Unitins e todos os estudantes já podem acessar o documento em formato PDF, sem necessidade de realizar login na plataforma.

Além do resultado final do Vestibular 2023/2, a Unitins também divulgou o edital de matrícula, documento em que os candidatos podem encontrar informações importantes sobre os procedimentos de matrícula na instituição.

Vestibular Unitins 2023/2: próximos passos

Todos os candidatos aprovados e convocados no Vestibular 2023/2 da Unitins deverão realizar a matrícula online por meio do I-Protocolo (Sistema de Protocolo Eletrônico da Unitins).

Os candidatos já podem realizar esse procedimento de forma online. O prazo para efetuar a matrícula termina às 23h59 desta sexta-feira, dia 21 de julho.

Para realizar a matrícula, basta seguir o passo a passo:



Acesse o portal I-Protocolo da Unitins;

Clique em “Nova Solicitação” e depois em “vestibular”;

Escolha a opção correspondente ao campus da Unitins para qual foi selecionado (Paraíso do Tocantins ou Palmas);

Preencha os campos solicitados com o CPF e seguir todos os passos, anexando os documentos necessários para solicitar a matrícula.

No momento da matrícula, o candidato aprovado deverá anexar os documentos mencionados no edital de matrícula da Unitins. Os documentos deverão ser enviados em arquivos legíveis e no formato PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 3MB.

Mais informações sobre os procedimentos de matrícula na Unitins no edital do Vestibular 2023/2.

Vestibular Unitins 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2, a Unitins colocou à disposição dos candidatos 240 vagas para cursos variados oferecidos pela instituição.

As vagas foram distribuídas conforme os cursos de graduação oferecidos nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins. Confira quais são os cursos:

Direito – unidade de Palmas;

Engenharia Agronômica – unidade de Palmas;

Pedagogia – unidade de Palmas;

Serviço social – unidade de Palmas;

Sistemas de informação – unidade de Palmas;

Direito – unidade de Paraíso do Tocantins.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular Unitins 2023/2: como foi o processo seletivo?

O Vestibular 2023/2 da Unitins previa a aplicação de uma prova presencial no dia 25 de junho, das 9h15 às 14h15.

O exame foi composto por uma proposta de redação e 50 questões de múltipla escolha divididas em duas áreas:

30 questões de Conhecimentos específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Disciplinas: História , Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia.

20 questões de Conhecimentos específicos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Redação.

O gabarito preliminar da prova foi divulgado pela Unitins no dia 26 de junho e recursos foram recebidos pela universidade até o dia 27 do mesmo mês.

Vestibular Unitins 2023/2: sistema de cotas

Conforme as informações divulgadas, a Unitins usou o sistema de cotas (ações afirmativas) em seu processo seletivo, reservando vagas para os candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Assim, 50% do total de vagas foram destinados aos candidatos que estudaram em uma escola da rede pública de ensino. Dessas, uma parcela foi destinada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Além disso, a Unitins também reservou vagas para candidatos com deficiência.