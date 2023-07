COMEÇAM HOJE as inscrições para o 2º Exame de Qualificação da UERJ

A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo anúncio oficial da UERJ, o período de inscrições para a 2º etapa do Exame de Qualificação começam nesta segunda-feira, dia 10 de julho.

Dessa maneira, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar dessa etapa do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ. Vamos conferir!

Exame de Qualificação 2024 UERJ: inscrições começam hoje (10)

No último sábado, dia 08 de julho, a UERJ divulgou os resultados das solicitações de isenção da taxa de inscrição enviadas pelos participantes do processo seletivo. Após o período para o envio dos recursos contra o resultado, os candidatos podem, a partir desse momento, se inscrever para participar da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ.

Conforme o anúncio oficial da UERJ, o período de inscrições nesta etapa do vestibular da universidade irá acontecer entre os dias 10 e 24 de julho. O último dia para o pagamento da taxa de inscrição, por sua vez, é o dia 25 de julho.

As inscrições poderão ser realizadas de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico no site do Sistema de Administração de Concursos da UERJ. É necessário realizar login no site utilizando CPF e senha ou criando um cadastro.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma língua estrangeira. As opções são: Inglês, Espanhol ou Francês.

Após a inscrição neste período, os candidatos deverão aguardar a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição, documento em que irão constar os locais de prova, prevista para o dia 12 de agosto.



Você também pode gostar:

Acesse o edital da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ para mais informações.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: provas presenciais

Conforme previsto pelo edital do vestibular, as provas do 2º Exame de Qualificação serão aplicadas para os candidatos no dia 03 de setembro.

O exame será composto por uma prova de 60 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. A prova irá incluir conteúdos de disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Além disso, é válido destacar que para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação, a UERJ indica a leitura integral da obra “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: divulgação do gabarito e resultado

Segundo o cronograma do vestibular da UERJ, o gabarito do 2º Exame de Qualificação será divulgado para os candidatos no dia 03 de setembro, mesmo dia de realização das provas.

Além disso, o resultado dessa fase do Exame de Qualificação da UERJ será divulgado no dia 14 de setembro de 2023.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: exame discursivo

A última etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ será o exame discursivo. A prova será aplicada no dia 03 de dezembro e será composta por uma redação e questões discursivas sobre tópicos diversos estudados ao longo do ensino médio.

Para o exame discursivo do processo seletivo, os candidatos deverão ler os livros que foram selecionados para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ.

O exame discursivo pode ser fundamental para a aprovação do candidato no vestibular da UERJ, principalmente devido à redação. Lembre-se de que o seu texto deverá deve conter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.

Os participantes devem ter em mente que a redação do Exame de Qualificação 2024 da UERJ é um dos pontos mais importantes da prova. O texto será corrigido por dois profissionais, que irão analisar critérios como coesão e coerência, clareza e objetividade, capacidade de argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa.