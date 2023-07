Comemoração! Neon anuncia EXCELENTE investimento a partir de R$ 1

Os bancos digitais têm conquistado cada vez mais o coração dos brasileiros. Sua crescente popularidade é resultado de sua praticidade, agilidade e comodidade. Entre essas inovadoras fintechs, uma se destaca: o Neon.

A instituição está trazendo uma oportunidade única para seus clientes, tornando o mundo dos investimentos mais acessível do que nunca. Agora, a partir de apenas R$1 real, qualquer pessoa pode iniciar sua jornada no mercado financeiro com um Certificado de Depósito Bancário (CDB) de emissão própria.

Com essa oferta, os correntistas do Neon têm a oportunidade de fazer parte de uma modalidade de investimento antes restrita a grandes investidores, permitindo-lhes ampliar suas perspectivas financeiras e alcançar seus objetivos com maior facilidade.

Além disso, vale mencionar que, os Certificados de Depósito Bancário são conhecidos por sua solidez e confiabilidade, tornando-os uma escolha atraente para quem busca um investimento com baixo risco e bons retornos.

Quer saber muito mais sobre essa novidade do banco digital Neon? Vem com a gente nessa leitura.

Entenda melhor sobre o novo investimento disponibilizado pelo Neon

Antes de tudo, é importante mencionar sobre o tipo de investimento que o Neon está disponibilizando.

Dessa forma, neste novo Certificado de Depósito Bancário (CDB), todas as aplicações são garantidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proporcionando maior segurança aos investidores.

Como mencionamos, é uma oportunidade acessível, permitindo que interessados comecem a investir com apenas R$1. Além disso, o CDB oferece um rendimento de até 113% do CDI, o que o torna uma opção atrativa para quem busca rentabilidade competitiva.

Uma das vantagens deste CDB é a sua liquidez diária, possibilitando aos investidores resgatarem seus valores em qualquer dia e horário, não se limitando apenas aos dias úteis. Assim, o investidor tem maior flexibilidade e controle sobre o seu dinheiro.

Ao realizar o resgate, o valor será prontamente depositado na conta corrente Neon do investidor, agilizando o processo e facilitando o acesso aos recursos. A conta corrente Neon é conhecida por sua praticidade e tecnologia, proporcionando uma experiência bancária moderna e eficiente.

Outras funcionalidades



Além dessa possibilidade, o Neon disponibiliza aos seus clientes as inovadoras “caixinhas de investimentos”, um recurso que permite separar valores para diferentes objetivos financeiros.

Desde sua implementação, os clientes já criaram mais de 1,7 milhão dessas caixinhas, demonstrando sua popularidade e utilidade.

Segundo a vice-presidente no banco, Juliana Yamada, um aspecto notável da evolução dos investimentos no banco é a transformação dos produtos de renda fixa, como o CDB.

Anteriormente, o processo de contratação desses investimentos costumava ser burocrático e demorado. No entanto, graças às melhorias implementadas, hoje é surpreendentemente simples e fácil.

Dessa forma, os clientes podem realizar seus investimentos com apenas alguns cliques, e têm a vantagem de poder investir quantias menores, mesmo assim, conseguindo superar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é utilizado como referência para o rendimento em diversos investimentos financeiros.

Juliana Yamada, compartilha o entusiasmo sobre as transformações no setor de investimentos e o compromisso do Neon em tornar as oportunidades financeiras mais acessíveis e convenientes para todos os clientes.

Como investir a partir de R$1 no CDB do Neon?

Se você ficou interessado em investir no CBD do Neon, a outra boa notícia é que se trata de um processo bastante simples.

Uma das principais vantagens desse investimento é a facilidade de acesso, pois os interessados podem realizar as aplicações diretamente através do aplicativo do Neon.

Primeiramente, é necessário possuir uma conta aberta no banco, o que pode ser facilmente feito pelo aplicativo ou site da fintech. Depois, siga o passo a passo abaixo:

Primeiramente, abra o aplicativo e localize a seção “Investimentos”; Dentro da seção “Investimentos”, selecione a opção “Criar investimento”; Depois, escolha a modalidade de investimento relacionado ao CDB; Por fim, defina o valor que deseja investir, sendo o mínimo de R$ 1; Prontinho! O investimento será confirmado na tela subsequente.

Além disso, vale mencionar que, uma das características mais atrativas do investimento em CDB pelo Neon é a ausência de taxa de administração.

Isso significa que você pode investir o seu dinheiro sem se preocupar com custos adicionais, o que aumenta a rentabilidade líquida do investimento.

Adicionalmente, como já falamos, o CDB é uma opção de investimento de renda fixa, o que proporciona mais segurança para os investidores, especialmente os mais conservadores.

Contudo, é importante estar ciente de que, como em qualquer aplicação financeira, o investimento em CDB está sujeito à tributação.

O imposto de renda incide sobre os rendimentos obtidos, e sua alíquota varia de acordo com o prazo de aplicação.

Em geral, quanto maior o prazo de investimento, menor a alíquota de imposto a ser pago, proporcionando uma vantagem para quem pode deixar o dinheiro investido por mais tempo.