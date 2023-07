Comentários de Michael Jordan deixaram Larsa Pippen ‘traumatizada’

EUt tem sido uma das histórias mais obscenas da NBA em anos, e para aqueles que gostam de fofocas de celebridades com uma pitada de relevância esportiva, a história de Larsa Pippen e Marcus Jordan foi a certa para você.

Larsatendo sido casado anteriormente com a lenda da NBA Scottie Pippenrecentemente iniciou um relacionamento romântico com um homem muito mais jovem.

Em circunstâncias normais, a história terminaria aí, nada de ilegal ou desagradável havia ocorrido, mas neste caso o homem não era outro senão Marcus Jordan… o filho do lendário ícone da NBA Michael Jordan…que por acaso foi companheiro de equipe de Scottie Pippen em Chicago.

Michael Jordan não aprova o relacionamento

As camadas dessa história são incomparáveis, e não é nenhuma surpresa que todos estejam falando sobre uma parceria Pippen/Jordan novinha em folha.

No entanto, a reação ao primeiro foi muito mais positiva do que esse novo envolvimento romântico, com até mesmo Michael Jordan ele mesmo criticando o novo relacionamento de seu filho.

“Não”, foi a resposta que o homem de 60 anos deu aos paparazzi quando perguntado se ele aprovava o relacionamento de Marcus com Larsa Pippen.

As palavras de uma lenda carregam peso, e não é um choque que a mulher de 49 anos tenha saído do armário e afirmado que seus comentários a traumatizaram.

“Você achou engraçado” Larsa explicou a Marcus durante a última gravação do podcast ‘Separation Anxiety’ do casal.

“Não achei engraçado, não tem nada de engraçado nisso.

“Eu meio que senti que estava indo para todos os lugares e fiquei meio envergonhado.

“Provavelmente é estranho para meu ex e seu pai porque eles têm seu próprio relacionamento, ou o que quer que seja. Eu não fiz parte disso e você não fez parte disso, então sinto que para eles provavelmente é estranho . Oh meu Deus, fiquei traumatizado.