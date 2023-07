Comissão de Avaliação de Documentos é nomeada para aprovados no concurso público da Prefeitura de Penedo

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio da Portaria Interna n° 002/2023, divulgou a formação da Comissão Avaliação de Documentos, responsável por avaliar os documentos protocolados no departamento de Protocolo Geral pelos candidatos aprovados no Concurso Público 01/2020.

A comissão foi nomeada com base na necessidade de analisar criteriosamente todas as situações pertinentes ao assunto, conforme definido pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Gustavo de Alencar Freitas.

A Comissão de Avaliação de Documentos tem como objetivo analisar cuidadosamente os documentos apresentados pelos candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Penedo, visando a verificação da conformidade e veracidade das informações fornecidas.

É importante ressaltar que, até o momento, não houve convocação de nenhum candidato aprovado no concurso. Essa ação deve ser feita em breve, quando a gestão lançar a lista de convocação para nomeação de aprovados do concurso, só assim a prefeitura divulgará quando receberá os documentos necessários para as avaliações da comissão.

A Prefeitura de Penedo reitera seu compromisso em manter a população informada sobre quaisquer movimentações referentes a esse processo seletivo. Portanto, para acompanhar as atualizações, os interessados devem acessar o site institucional da prefeitura, consultar o Diário Oficial ou acompanhar as redes sociais oficiais.

A administração municipal, sob a liderança do prefeito Ronaldo Lopes e do vice João Lucas, reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência na condução dos processos, visando sempre ao melhor atendimento aos cidadãos de Penedo.

SECOM/PMP