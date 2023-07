Como a saída de Benzema foi um catalisador para o último capítulo da saga de Mbappé

kylian Mbappé enviou sua agora famosa carta para Paris Saint-Germain em 12 de junho, deixando claro que não renovaria seu contrato até 2025.

A possibilidade do atacante entrar Real Madrid este verão inicialmente não foi considerado, mas agora parece ser a opção mais provável.

Enquanto isso, PSGatravés do presidente Nasser Al-Khelaifiafirmaram firmemente sua posição.

Al-Khelafi fala sobre novo contrato de Mbappé: “é impossível ele sair livre”Marca English

“É impossível para nós deixá-lo sair por um contrato gratuito”, Al-Khelaifi explicou.

“Se ele quiser ficar, vai ter que renovar [his contract].”

A resposta do clube à carta do jogador, revelada pelo L’Equipe, expressou surpresa com a mudança repentina na postura do jogador.

O papel de Benzema na saga de Mbappé

PSG acredita que uma das razões para Mbappémudança de estratégia da empresa pode ser a saída de Karim Benzema para a Arábia Saudita.

O plano original era para Benzema para sair em junho de 2024 após concordar com a renovação do contrato, mas sua saída repentina alterou a situação.

Três semanas antes da mudança do veterano para a Arábia Saudita, as discussões sobre Mbappéde PSG as renovações avançavam bem, com reuniões e propostas envolvendo até outros investimentos do Catar. No entanto, tudo mudou abruptamente.

O cenário de renovação contratual foi considerado benéfico para todas as partes envolvidas, pois PSG recuperaria parte de seu investimento substancial descarregando-o em junho de 2024, enquanto Mbappé realizaria o sonho de participar das Olimpíadas com França e ele então preencheria o vazio deixado por Benzema no Real Madrid.

A carta de Mbappé marcou uma mudança radical e pegou PSG desprevenido. O clube respondeu com firmeza, mantendo a proposta de renovação na mesa, mas enfatizando a necessidade de uma decisão rápida.

MbappéA nova estratégia do Barcelona é vista como um obstáculo ao projeto do clube, que exige a busca de um atacante de confiança caso ele não vá continuar.

PSG está acima dos jogadores

O clube há muito reconhece a necessidade de afirmar sua autoridade sobre seus craques. O caso de Lionel Messi serve como um excelente exemplo, pois foi afastado após viajar para a Arábia Saudita para filmar um comercial como embaixador do país.

Além disso, MessiO caso serve como um lembrete de que um jogador de futebol não deve manter um clube refém, como foi o caso do craque argentino em seu clube anterior, e que MbappéA manobra do clube coloca em risco a estabilidade financeira do clube.

“A festa acabou, PSG estão acima de todos, incluindo o presidente e qualquer jogador, não importa quem sejam”, observaram pessoas do clube da Ligue 1.

“Se Mbappé realmente quer sair agora, deixe-o ir.”