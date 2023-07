Como acessar o Instagram pelo Computador/Notebook?

Com o avanço das redes sociais, o Instagram se tornou uma plataforma popular para compartilhar fotos e vídeos. Inicialmente concebido como um aplicativo para dispositivos móveis, o Instagram evoluiu ao longo dos anos e ganhou uma versão para navegadores, conhecida como Instagram Web.

Neste guia completo, exploraremos todas as funcionalidades e recursos do Instagram Web, desde como fazer login até como postar fotos e interagir com seus seguidores.

O que é o Instagram Web?

O Instagram Web é uma versão do aplicativo Instagram projetada especificamente para uso em navegadores de computadores. Assim como o aplicativo móvel, o Instagram Web permite que você acesse sua conta, interaja com seus seguidores e poste fotos e vídeos, tudo isso sem a necessidade de baixar qualquer software adicional.

Como funciona o Instagram Web?

O funcionamento do Instagram Web é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site do Instagram, fazer login com suas credenciais e começar a usar sua conta normalmente. Não é necessário baixar nenhum aplicativo ou programa em seu computador para utilizar o Instagram Web.

Como fazer login no Instagram Web?

Fazer login no Instagram Web é rápido e fácil. Siga este passo a passo:

Acesse o site instagram.com Insira suas informações de login, como nome de usuário, e-mail ou número de telefone, seguido da senha. Caso ainda não tenha uma conta, clique em “Não tem uma conta? Cadastre-se”, preencha o formulário de registro e, em seguida, volte para a página inicial para fazer o login.

Como postar no Instagram Web?

Se você deseja postar fotos ou vídeos no Instagram Web, siga este passo a passo:

Passo 1: Faça login em sua conta no Instagram Web, conforme mostrado anteriormente. Provavelmente, você verá a página inicial.

Passo 2: Clique na opção indicada em vermelho para começar a postar.

Passo 3: Uma janela será aberta. Clique no botão azul “Selecionar do computador” para escolher a foto ou vídeo que deseja postar.

Passo 4: Depois de selecionar a foto ou vídeo, ele aparecerá na tela. Você pode cortar a imagem ou clicar em “Avançar” para prosseguir. Na etapa seguinte, você pode escolher um filtro para a sua postagem.

Passo 5: Em seguida, você terá a opção de adicionar uma legenda para a sua postagem, bem como hashtags relevantes. Você também pode adicionar a localização da postagem, caso deseje. Outras opções incluem adicionar um emoji ao texto e fornecer uma descrição de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Depois de preencher todas as informações, clique em “Compartilhar” para publicar a postagem.

Qual a diferença entre o Instagram Web e o aplicativo?

Embora o Instagram Web e o aplicativo móvel sejam bastante semelhantes, existem algumas diferenças importantes entre eles. Vejamos algumas delas:

Aplicativo Instagram:

Envio de mensagens diretas (direct);

Edição do perfil e alteração da foto;

Curtir e comentar postagens;

Visualização de notificações;

Interação com stories de amigos;

Publicação de fotos e vídeos no feed e nos stories;

Recomendações de anúncios;

Transmissão ao vivo;

Opção de silenciar um perfil sem bloquear;

Acesso ao Instagram Shopping para fazer compras;

Análise de dados para perfis comerciais;

Promoção direta de postagens no perfil.

Instagram Web:

Envio de mensagens diretas (direct);

Publicação de fotos e vídeos apenas no feed;

Edição do perfil e alteração da foto;

Curtir e comentar postagens;

Visualização de notificações;

Interação com stories de amigos;

Assistir a transmissões ao vivo.

Como editar o perfil no Instagram Web?

Se você deseja editar seu perfil no Instagram Web, siga este passo a passo:

Passo 1: Após fazer login no Instagram Web, clique em sua foto de perfil no canto superior direito da tela e selecione “Perfil”.

Passo 2: No seu perfil, clique em “Editar perfil”.

Passo 3: Faça as alterações necessárias, como nome, nome de usuário, site, biografia, e-mail, telefone e gênero. Quando terminar, clique em “Enviar” para salvar as alterações.

Como curtir e comentar fotos no Instagram Web?

Curtir e comentar fotos no Instagram Web é fácil e semelhante ao processo no aplicativo móvel. Assim como no app, você pode curtir uma foto clicando no ícone de coração e deixar um comentário na seção de comentários.

Como usar o Direct do Instagram Web?

Para acessar o Direct no Instagram Web, siga este passo a passo:

Passo 1: Clique na opção destacada em vermelho para abrir o Direct.

Passo 2: As conversas que você possui no Direct serão exibidas na tela. Basta escolher a conversa desejada e enviar uma mensagem.

Como receber notificações no navegador?

Se você deseja receber notificações do Instagram em seu navegador, siga estas etapas:

Na URL do Instagram Web, procure pelo ícone de cadeado. Clique no ícone de cadeado e aguarde o menu suspenso aparecer na parte superior da página. Procure por “Notificações” no menu suspenso. Arraste o botão para ativar as notificações. Ele deve ficar azul quando ativado. Para que as alterações tenham efeito, atualize a página.

Como trocar de conta no Instagram Web?

Para trocar de conta no Instagram Web, siga estas etapas:

Na página inicial, clique em sua foto de perfil. No menu suspenso, clique em “Sair” para fazer logout de sua conta atual. Após sair da conta, você será redirecionado para a página inicial novamente. Agora você pode inserir as informações de login de sua outra conta para acessá-la.

Quando usar o Instagram Web?

O Instagram Web pode ser útil em várias situações. Aqui estão alguns exemplos:

Agilizar as postagens em um perfil comercial;

Responder a clientes diretamente do computador, facilitando a cópia de informações relevantes;

Acessar perfis de outros usuários e interagir com suas postagens e stories.

Ademais, neste guia completo, exploramos todas as funcionalidades do Instagram Web, desde o login até a troca de conta. Agora você tem todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo o Instagram Web.

Lembre-se de que essa versão é uma excelente opção para quem deseja utilizar o Instagram em um navegador de computador, oferecendo mais agilidade e conforto. Experimente o Instagram Web hoje mesmo e aproveite todas as vantagens que essa plataforma tem a oferecer!