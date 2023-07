Como acessar o painel de controle do Thrustmaster no Windows 10/11

É um sonho dos jogadores que jogam jogos de corrida de carros para obter volantes para sua configuração de jogo. A Thrustmaster é conhecida por ser uma das marcas mais populares de acessórios para jogos, como gamepads, joysticks e volantes. Se você tiver um volante Thrustmaster, poderá acessar o Painel de controle Thrustmaster para ajustar as configurações do volante. Mas como você acessa o Painel de Controle Thrustmaster no Windows 11? Este artigo irá guiá-lo através de como abrir o Painel de Controle Thrustmaster em seu PC com Windows.

Acesse o Painel de Controle do Thrustmaster no Windows 10/11

É uma boa prática testar o volante antes de jogar com ele. Você pode personalizar as configurações do seu volante Thrustmaster através do Painel de Controle Thrustmaster. Existem duas maneiras pelas quais você pode acessar o Painel de Controle Thrustmaster no Windows 10:

Use o painel de controle Thrustmaster no Windows 11 por meio das configurações dos controladores de jogo

Imprensa as janelas tecla do teclado para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar tipo Controladores de jogo .

Agora, clique em Configurar controladores de jogos USB do resultado da pesquisa.

Você verá a lista de todos os controladores de jogos instalados. Selecione o volante Thrustmaster e clique em Propriedades .

Isso abrirá o Painel de controle do Thrustmaster.

Acesse o Painel de Controle do Thrustmaster por meio da Pesquisa do Windows

Imprensa Windows + S para abrir o Pesquisa do Windows .

Aqui procure por Painel de controle .

No resultado da pesquisa, clique no botão Painel de controle Thrustmaster .

Isso abrirá o Controladores de jogo configurações, onde você verá todos os controladores de jogos conectados ao seu PC.

Clique no volante Thrustmaster na lista e, em seguida, clique no botão Propriedades botão.

Depois de fazer isso, o Thrustmaster Control Panel será aberto no seu PC.

Quais configurações posso ajustar no painel de controle do Thrustmaster?

Ao acessar o Painel de controle do Thrustmaster no Windows, você verá duas guias: Entrada de teste, Forçase Configurações de ganho. Cada guia terá um conjunto de configurações que você pode ajustar para o seu volante.

Entrada de teste

Na guia Entrada de teste, você pode personalizar as seguintes configurações-

Ângulo de rotação- Você pode alterar a rotação/ângulo da roda nesta guia. Quanto mais a rotação, mais você pode girar a roda.

Eixo da roda- Você também pode definir o eixo da roda a partir daqui.

Pedais- Outra configuração que você pode ajustar na guia de entrada de teste são os pedais (embreagem, freio e acelerador).

Botões- Você também pode calibrar os botões do volante a partir daqui.

Verifique atualizações- Você também poderá atualizar o firmware do volante a partir daqui.

Configurações de ganho

Na guia Configurações de ganho, você pode personalizar o nível de feedback do volante. Abaixo estão todas as configurações que você pode ajustar a partir daqui-

A força total de todas as forças- Você pode aumentar ou diminuir o efeito da força geral de todas as forças.

Constante- Isso permitirá que você ajuste o feedback das forças constantes.

Período- A partir daqui, você pode ajustar o feedback do tremor da roda. Simplificando, você pode ajustar as forças periódicas daqui.

Amortecedor- Isso pode ser usado para alterar o peso da roda. Quanto maior for esse valor, mais força você deve aplicar para usar o volante.

Primavera- Com esta opção, você poderá personalizar a realimentação da mola, ou seja, como o volante volta à posição inicial.

Como configurar o volante Thrustmaster no Windows?

Se você tiver um novo volante Thrustmaster, precisará configurá-lo antes de poder jogar com ele. Muitos volantes Thrustmaster são plug-and-play e você simplesmente precisa conectá-los ao seu PC Windows com o cabo USB e pode usá-lo.

No entanto, alguns volantes Thrustmaster requerem configuração manual antes de serem usados. Veja como você pode configurar seu volante Thrustmaster no Windows-

Agora, clique no motoristas seção para expandi-lo.

Clique no Download botão ao lado do driver para baixá-lo. Se houver vários drivers, baixe todos eles.

Imprensa Windows + E abrir Explorador de arquivos . Vá para a pasta onde o driver baixado está salvo.

Clique duas vezes no arquivo do driver para executar a instalação.

Siga as instruções na tela para instalar o driver e, quando for solicitado a conectar os volantes, faça-o.

Depois de configurar o Thrustmaster Steering Wheel, você deve verificar se ele foi adicionado com sucesso ao seu PC. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique no botão Gerenciador de Dispositivos do menu.

Clique duas vezes no Dispositivos de interface humana para expandir a lista.

Aqui, você deve ver o Volante Thrustmaster.

Se você vir o volante, significa que ele foi adicionado com sucesso ao seu PC.

Conclusão

Se você tiver um volante Thrustmaster e quiser personalizar suas configurações, poderá fazê-lo no Painel de controle Thrustmaster. Você pode seguir as etapas acima para acessar o Thrustmaster Steering Wheel no Windows. Também discutimos como você pode configurar o volante Thrustmaster no Windows caso tenha um novo e não o tenha usado em seu PC.

