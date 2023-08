Como acionar com QR Code? Como usar com número de celular?

Precisa aprender como acionar o WhatsApp Web com QR Code? Ou como usar com número de celular? Então, veja neste artigo o passo a passo para utilizar a ferramenta em seu computador.

Usar a versão do Desktop é ideal para quem trabalha diariamente e precisa da ferramenta. Afinal, não precisa do celular e pode responder as mensagens diretamente do seu computador e enviar arquivos.

Passo a passo para escanear o QR Code e usar o WhatsApp Web

O formato mais simples de entrar no WhatsApp Web é escaneando o QR Code pelo celular. Portanto, veja um passo a passo para entender o que deve fazer.

Primeiro, entre no site WhatsApp Web. Ao abrir, verá que a página vai carregar um QR Code e também um passo a passo do que deve ser feito. Em seguida, deve escanear o código, mas há diferença para iPhone e Android.

No Iphone, abre o WhatsApp, clique em Configurações do WhatsApp, localizado no botão de engrenagem, que está no canto inferior direito. Já no Android, clique nos três pontinhos, que está localizado no canto superior direito.

Em seguida, nos dois tipos de aparelho, clique em “aparelhos conectados”. Assim, abrirá uma tela que mostra onde seu WhatsApp está conectado. Então, você pode sair de algum ou simplesmente seguir e adicionar o novo.

Vale lembrar que há um limite de conexões. Portanto, pode ser necessário desconectar de alguma das contas para inserir um novo. Para isso, clique em “conectar um aparelho”.

Com isso, abrirá a câmera de seu aparelho e você deve escanear o código QR Code que está na página do computador. Por fim, aguarde alguns segundos e espere a página carregar no WhatsApp Web.

Ao finalizar o processo, o WhatsApp está pronto para uso. Mas, não esqueça que é preciso manter o celular conectado, para que as mensagens sejam sincronizadas e você possa usar o aplicativo.



Como entrar no WhatsApp Web com o número de celular

Pode ser que a câmera do seu celular não esteja funcionando para conseguir escanear o QR Code. Então, a plataforma também permite que acesse a versão Web usando o número do celular. A seguir, veja o passo a passo para isso.

Primeiro, abra a página do WhatsApp Web ; Em seguida, clique em “conectar com número de telefone”; O próximo passo é digitar o número de celular que possui a conta do WhatsApp. Além disso, veja se está o país correto e clique em avançar; Na próxima tela aparecerá um código para validar em seu celular e conectar a versão web; Caso seu celular seja Android, clique nos três pontinhos, no canto superior direito. Mas, se for IPhone, clique em configurações, na engrenagem; Após abrir, clique em aparelhos conectados; Por fim, insira o código que está aparecendo na tela do WhatsApp Web.

Dessa forma, ao finalizar esses passos, você terá acesso a versão Web do aplicativo. Aliás, é possível adicionar um nome do aparelho, para que saiba onde ele está conectado.

Salve a página nos favoritos

Se você usa sempre o mesmo computador não precisa desconectar o WhatsApp Web. Então, para facilitar, salve a página nos seus favoritos e acesse sempre de forma rápida. Portanto, basta abrir o site e o app já estará conectado.

Como desconectar o WhatsApp Web?

Caso não queira mais usar a versão Web do aplicativo, você pode desconectá-lo do computador. Assim, é preciso:

Abrir o WhatsApp em seu celular;

Se for Android, clique nos três pontinhos, no lado superior da tela;

Já se o aparelho for iPhone, clique em configurações, no ícone de engrenagem;

Em seguida, clique na opção “aparelhos conectados”;

Veja qual o dispositivo que deseja desconectar e clique nele;

Por fim, clique em “desconectar” e confirme a ação.

Ao fazer isso, quando abrir o site do WhatsApp Web será preciso conectar novamente. Dessa forma, evita que outras pessoas tenham acesso às suas mensagens, caso usem o mesmo computador ou navegador.

A versão Web do WhatsApp é segura?

É seguro usar o WhatsApp Web, mas você deve tomar alguns cuidados para evitar que seus dados sejam vazados. Portanto, veja algumas dicas que vão tornar seu uso mais seguro:

Jamais compartilhe seu código de login com outros usuários;

Desconecte-se sempre da sua conta do WhatsApp Web quando não estiver usando;

Evite acessar sua conta do WhatsApp em computadores públicos ou que são compartilhados;

Ative a verificação em duas etapas à sua conta do aplicativo.

Seguindo essas dicas, além de ter mais praticidade, você torna seu uso mais seguro. Assim, tem todas as vantagens da versão web sem correr nenhum risco.