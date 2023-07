Como Arquivar E-mails no Outlook 365 (Guia de Trabalho)

O Outlook 365 faz parte do Microsoft Office Suite e é usado por muitos usuários para acessar e gerenciar seus e-mails. E você sabe o que é o pior de gerenciar e-mails? É a confusão de correspondência que você tem em sua caixa de correio, que aumenta diariamente com a chegada de mais correspondências. Excluir os e-mails pode ajudar a limpar a confusão, mas haverá alguns e-mails que você pode precisar no futuro. Não se pode perder essas correspondências, e é para isso que o recurso de arquivamento pode ser útil.

Ao arquivar e-mails no Outlook 365, eles serão movidos para a pasta Arquivo, o que não sobrecarregará sua caixa de correio e liberará espaço de armazenamento. Os e-mails movidos para a pasta de arquivo não serão excluídos automaticamente; você pode restaurá-los para a caixa de correio a qualquer momento. Se você deseja arquivar emails no Outlook 365, este artigo o ajudará.

Como arquivar e-mails no Outlook 365 para a unidade local

Este artigo discutirá como você pode arquivar no Outlook 365.

Ativar arquivamento no Outlook 365

Antes de poder arquivar e-mails no Outlook 365, você precisa habilitar o recurso de arquivamento no Outlook 365. Depois de habilitar o recurso de arquivamento, você só pode arquivar os e-mails no Outlook 365. Abaixo estão as etapas para habilitar o recurso de arquivamento-

Abra o navegador em seu PC ou qualquer outro dispositivo e visite este local na rede Internet .

Ao visitar o site, você deve fazer login com sua conta se estiver acessando o site pela primeira vez ou não tiver salvo os detalhes de login. Você pode passar para a próxima etapa assim que estiver conectado à sua conta.

No Centro de Segurança e Conformidade expandir Gestão de dados clicando nele e, em seguida, clique Arquivo .

Você verá todas as caixas de correio conectadas à sua conta do Office 365 no painel direito.

Clique na caixa de correio para a qual deseja arquivar a caixa de correio.

Agora, clique no Habilitar botão para ativar a caixa de correio de arquivo.

Você receberá um prompt confirmando se deseja ativar o recurso de arquivamento. Clique Sim confirmar.

Isso habilitará com êxito o recurso de arquivamento no Outlook 365.

Arquivar e-mails no Outlook 365

Depois de habilitar o recurso de arquivamento (ou caixa de correio de arquivo), você pode arquivar emails manualmente no Outlook 365 seguindo as etapas abaixo:

Abra o Outlook 365 e entre na sua conta de e-mail.

Dirija-se à caixa de correio ou abra a pasta com os e-mails que deseja arquivar.

Selecione todos os emails que deseja arquivar no Outlook 365.

Clique com o botão direito do mouse nos e-mails após selecioná-los e, em seguida, clique no botão Arquivo botão no menu que se abre.

Depois de fazer isso, todos os e-mails selecionados serão movidos para a pasta Arquivo.

Conclusão

O artigo acima deve ajudá-lo arquivar no Outlook 365. Você poderá arquivar os e-mails no Outlook 365 que estão apenas ocupando o armazenamento da sua caixa de correio. Se você enfrentar um problema ao arquivar emails no Outlook 365, informe-nos na seção de comentários.

perguntas frequentes

Posso arquivar emails no Outlook 365?

Sim, você pode arquivar emails no Outlook 365. Discutimos as etapas para arquivar no Outlook 365 no artigo acima, então você pode seguir o guia acima se quiser arquivar emails.

Por que você deve arquivar e-mails?

O arquivamento de e-mails pode ser útil de várias maneiras, incluindo-

Ele limpa o armazenamento limpando e-mails indesejados que podem estar entupindo sua caixa de correio.

O arquivamento de e-mails limpa a bagunça da caixa de correio, facilitando a busca por e-mails.

Os e-mails arquivados não são excluídos permanentemente. Isso significa que os e-mails estão fora de vista e menos espaço de armazenamento será ocupado e poderá ser restaurado a qualquer momento.

