Como atingir a NOTA MÁXIMA no ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das provas mais importantes para os estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior, e atingir a nota máxima no ENEM, é o sonho de muitos estudantes.

Em 2023, o exame será realizado em dois dias, nos dias 5 e 12 de novembro. Por isso, preparar-se adequadamente para a prova é essencial para conquistar um bom desempenho.

Neste artigo, vamos explorar estratégias para alcançar a nota máxima no Enem.

ENEM: Organização e Planejamento

A prova do ENEM é extensa e aborda diversas áreas do conhecimento. Por isso, para se sair bem, é importante criar um plano de estudos sólido e bem-estruturado.

Por esse motivo, distribua o tempo de estudo de forma equilibrada, dando atenção especial às disciplinas em que você tem mais dificuldade.

Invista também, na revisão dos conteúdos, na resolução das questões de provas anteriores e utilize materiais didáticos confiáveis.

Com isso, a nota máxima no enem fica cada vez mais próxima.

A redação e a nota máxima no Enem

Não é novidade para ninguém que a redação é uma das partes mais importantes e temidas do ENEM.



É uma prova tudo ou nada, que tem a capacidade de aumentar e muito, a nota geral no exame.

Para atingir a nota máxima no ENEM, é fundamental compreender a estrutura da redação e treinar a escrita de textos argumentativos.

Para quem não sabe, o texto dissertativo-argumentativo, basicamente, pode ser definido como um texto de opinião.

É um texto feito em prosa, em que o autor – no caso o estudante – defende um ponto de vista, embasado em argumentos estruturados, com coerência e coesão.

Nota máxima no Enem: como tirar 1000 pontos?

Primeiramente, atingir a nota 1000 na redação do ENEM, no caso, a nota máxima nesta prova, é necessário conhecer a estrutura da prova.

Para quem vai fazer o Enem pela primeira vez, é preciso saber que a prova de redação é composta por 5 competências, cada uma valendo 200 pontos.

Competência 1: Domínio da escrita formal

De forma simples, a competência 1 é aquela que avalia se o estudante tem domínio da escrita formal.

Dessa maneira, para atingir a nota máxima no Enem, é preciso que o estudante garanta a maior nota em cada uma das competências.

Para conseguir esse feito na competência 1, o texto deve apresentar correção gramatical, ortográfica e sintática, sem desvios significativos.

Portanto, é importante evitar gírias, coloquialismos e erros gramaticais que possam comprometer a compreensão do texto.

Competência 2: Compreensão e Abordagem do Tema

Aqui, a banca avalia se o candidato compreendeu corretamente o tema proposto e se conseguiu abordá-lo de maneira adequada ao longo do texto.

É fundamental estabelecer uma tese clara e bem definida logo na introdução, além de desenvolver argumentos consistentes que sustentem a posição do autor ao longo do texto.

Uma dica é escrever, ainda na introdução, toda a frase tema do certame, ou seja, o tema da redação.

Competência 3: Coerência Argumentativa

Essa competência avalia a capacidade do candidato em articular de forma lógica e coerente os argumentos apresentados.

É importante que as ideias estejam bem conectadas entre si, garantindo a fluidez do texto e a clareza na transmissão das informações.

Competência 4: Seleção e Organização de Informações

Nesta competência, a banca avalia a habilidade do candidato em selecionar informações relevantes e organizá-las de maneira estruturada no texto.

É essencial que os argumentos apresentados estejam fundamentados em dados, fatos e exemplos que enriqueçam a argumentação.

É aqui que o corretor avalia as famosas citações interdisciplinares, ou seja, frases de filósofos, alusões históricas, alusões a livros e filmes, entre outros.

Competência 5: Proposta de Intervenção

A famosa e temida proposta de intervenção é avaliada na competência de número 5.

Portanto, ela avalia a capacidade do candidato em apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado no tema da redação.

A proposta deve ser viável, detalhada e relacionada ao contexto apresentado no texto, demonstrando que o autor refletiu sobre possíveis soluções para o tema proposto.

Por isso, uma dica é responder aos seguintes questionamentos quando você estiver escrevendo a sua proposta de intervenção:

Quem?

Vai fazer o que?

Como?

Qual a finalidade?

Detalhamento

Sendo assim, cada competência é avaliada individualmente, e a nota final da redação é a média das notas atribuídas a cada uma delas.

Dicas para atingir a nota máxima em Redação

Por isso, se você vai fazer o ENEM 2023 e que atingir a nota máxima na redação, se liga nessas dicas:

Entenda o Tema e a Proposta de Redação: Leia atentamente o tema da redação e a proposta apresentada. Compreenda qual é o problema ou questão a ser abordada e a perspectiva que você deve adotar na escrita.

Leia atentamente o tema da redação e a proposta apresentada. Compreenda qual é o problema ou questão a ser abordada e a perspectiva que você deve adotar na escrita. Estruture seu Texto: Organize seu texto de forma clara e coesa, seguindo a estrutura tradicional de introdução, desenvolvimento e conclusão.

Organize seu texto de forma clara e coesa, seguindo a estrutura tradicional de introdução, desenvolvimento e conclusão. Elabore uma tese Forte: Na introdução, apresente uma tese bem definida e clara sobre o tema proposto. Sua tese deve expressar sua posição de forma assertiva e objetiva.

Na introdução, apresente uma tese bem definida e clara sobre o tema proposto. Sua tese deve expressar sua posição de forma assertiva e objetiva. Argumente com Embasamento: Utilize dados, fatos, exemplos e referências confiáveis para embasar seus argumentos. Isso tornará sua argumentação mais consistente e persuasiva.

Utilize dados, fatos, exemplos e referências confiáveis para embasar seus argumentos. Isso tornará sua argumentação mais consistente e persuasiva. Respeite os Direitos Humanos: Evite qualquer forma de preconceito, discriminação ou violação dos direitos humanos em sua redação.

Evite qualquer forma de preconceito, discriminação ou violação dos direitos humanos em sua redação. Cuidado com a Gramática e Ortografia: Mantenha uma escrita clara e correta, evitando erros gramaticais e ortográficos.

Mantenha uma escrita clara e correta, evitando erros gramaticais e ortográficos. Use Conectivos Adequadamente: Utilize conectivos para garantir a fluidez e a coesão do texto, mas evite exageros.

Lembre-se de que a redação do ENEM é uma oportunidade de demonstrar suas habilidades de escrita e argumentação. Além de ser um fator importante para atingir a nota máxima no ENEM.

Por isso, seguir essas dicas pode ajudá-lo a alcançar uma nota alta na prova.

Pratique regularmente, mantenha-se atualizado sobre os assuntos da atualidade e confie em sua capacidade de expressar suas ideias de forma clara e coesa.