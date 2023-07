Como ativar o Doordash Red Card (2023) códigos promocionais e códigos de cupom

A Doordash, uma popular empresa de entrega de alimentos, fornece a seus contratados individuais um Doordash Red Card. Embora a ativação deste Doordash Red Card seja bastante simples, não é tão fácil porque nem todos que trabalham com Doordash estão familiarizados com as peculiaridades da ativação e outros shows. Como resultado, muitas pessoas que trabalham com o Doordash estão achando incrivelmente difícil ativar o Doordash Red Card.

Se você é um desses travessões, não tema. Estamos aqui para ajudá-lo no processo. Neste guia, vamos ajudá-lo a ativar o Doordash Red Card. Também veremos alguns dos códigos promocionais e códigos de cupom Doordash disponíveis que podem ser úteis durante o pedido. Então, sem perder mais tempo, vamos começar.

O que é o Cartão Vermelho Doordash?

A Doordash é uma empresa de entrega de comida que conecta clientes locais com restaurantes locais com a ajuda de entregadores chamados Dashers. Agora, quando as pessoas ingressam na Doordash, recebem acessórios e mercadorias da Dasher após a primeira entrega bem-sucedida. Isso inclui um saco de aquecimento de alimentos, uma garrafa de água e um cartão vermelho Doordash. Se você adquiriu recentemente o seu kit dasher e deseja ativar o Doordash Red Card, você está no lugar certo.

Embora o Doordash Red Card seja um cartão de pagamento digital pré-pago, você não precisa colocar fundos nele. Além disso, você não pode nem retirar qualquer quantia por isso. O cartão é usado apenas para pagar a comida em determinados pontos de entrega que não aceitam pagamentos online da Doordash. Se você planeja usar o Doordash Red Card, será elegível para mais pedidos do que o normal e desfrutará de alguns dólares adicionais.

A única coisa que você precisa ter em mente é que o Doordash Red Card pode ser usado apenas nos Estados Unidos. Isso significa que, se você mora no Canadá, não pode usar o Doordash Red Card e também não pode obtê-lo. Além disso, outra coisa a observar, o valor real do pedido no restaurante e no seu aplicativo sempre será diferente. Como resultado, você não precisa se preocupar em pagar no restaurante.

Como obter seu cartão vermelho Doordash?

Se você ainda não possui seu Doordash Red Card, provavelmente deve solicitá-lo primeiro e depois iniciar o processo de ativação. No entanto, antes de começar a solicitar seu Doordash Red Card, certifique-se de que você já precisa estar conectado ao Doordash para prosseguir. Veja como você pode obtê-lo:

Abra seu navegador da Web e vá para a Doordash Store. No topo do site, clique em Engrenagem do Dasher. Agora, na próxima página, role para baixo e clique em Cartão vermelho. Você também tem muitas outras opções que incluem uma bolsa vermelha e um cartão. Você pode escolher qualquer um. Clique no Doordash Red Card e escolha o método de envio no menu suspenso. Feito isso, clique em adicionar ao carrinho. Digite o endereço de entrega correto. Faça o pedido.

Assim que receber o seu

Ative o Doordash Red Card em www.doordash.com/dasher/signup

Agora que você sabe tudo sobre o Doordash Red Card, você pode começar com o processo de ativação. Aqui estão os passos a seguir:

Primeiro de tudo, você deve baixar o aplicativo Dasher. O aplicativo está disponível tanto na AppStore quanto na PlayStore. Uma vez baixado, você deve entrar no aplicativo. Os detalhes de login serão fornecidos a você quando você assinou o contrato com a Doordash. Uma vez conectado, feche o aplicativo e vá novamente para PlayStore ou AppStore e baixe o aplicativo DasherDirect. Agora, abra o aplicativo e você verá um scanner de código QR. Escaneie o código QR no verso do Doordash Red Card. Agora, o app vai pedir para você digitar os 4 últimos dígitos do cartão. Digite isso e você receberá uma senha única. Digite isso e seu Doordash Red Card é ativado.

O Doordash Red Card, como outros cartões pré-pagos, não requer PIN para pagamentos em restaurantes locais.

Código promocional e códigos de cupom Doordash 2023

Se você usa o aplicativo Doordash há algum tempo para seus desejos de comida, pode ficar feliz em saber que o Doordash está executando alguns códigos promocionais e códigos de cupom interessantes que você pode resgatar ou aplicar ao fazer o pedido no Doordash.

No entanto, lembre-se de que, como parceiro da Doordash, você não pode usar nenhum desses códigos promocionais e de cupom. Além disso, se o cliente usar esses códigos, seus ganhos não serão prejudicados porque esses códigos promocionais são exclusivamente para fins de Doordash e você não precisa se preocupar.

Como cliente, você pode aplicar qualquer um desses códigos, sujeito à elegibilidade e ao status ativo desses códigos:

ROSCA23: 50% de desconto em qualquer pedido. O preço e o local do pedido não importam. Sujeito à disponibilidade da conta.

50% de desconto em qualquer pedido. O preço e o local do pedido não importam. Sujeito à disponibilidade da conta. RWG: 50% de desconto em todos os pedidos acima de $ 20. Você também receberá entrega gratuita. Não importa na conta.

50% de desconto em todos os pedidos acima de $ 20. Você também receberá entrega gratuita. Não importa na conta. SAÚDE: A oferta implica que os usuários gastem $ 20 e recebam $ 10 em dinheiro de volta na carteira Doordash. Esta oferta não pode ser combinada com outras ofertas e também não funcionará se o valor do pedido for inferior a $ 20. Além disso, você receberá entrega gratuita sem taxas ocultas.

A oferta implica que os usuários gastem $ 20 e recebam $ 10 em dinheiro de volta na carteira Doordash. Esta oferta não pode ser combinada com outras ofertas e também não funcionará se o valor do pedido for inferior a $ 20. Além disso, você receberá entrega gratuita sem taxas ocultas. SUPER50EPNP: Desconto fixo de 50% em todos os pedidos do DashMart. Não exige valor mínimo de pedido. Pedidos de entrega e retirada são elegíveis.

Muitas outras ofertas exclusivas também estão em execução e isso depende da sua conta. Ao encomendar qualquer coisa da Doordash, você terá que ficar de olho na seção de cupons para obter o melhor negócio. Prevê-se que as ofertas acima mencionadas estejam a funcionar até 30 de junho de 2023.

Conclusão

Isso conclui nosso guia sobre como ativar seu Doordash Red Card com facilidade. Esperamos sinceramente que esta informação tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação persistente, não hesite em deixar um comentário abaixo. Estamos aqui para ajudá-lo de qualquer maneira que pudermos.

