Como ativar o FuboTV Connect Code em fubo.comtv no Roku, Xbox, FireTV, Apple, Vizio, LG TV

Os serviços de streaming tornaram-se uma parte importante do nosso consumo de entretenimento na era digital. As várias plataformas e processos de ativação disponíveis às vezes podem parecer esmagadores quando há tantos para escolher. No entanto, FuboTV é um deles. Com a FuboTV, os assinantes têm acesso a uma ampla gama de canais e conteúdos. Neste artigo, contaremos tudo sobre fubo.tv/connect Entrar, código fubo.tv/xbox-connect, etc.

O que é FuboTV?

Aqui está uma breve visão geral do FuboTV antes de iniciarmos o processo de ativação. O serviço de streaming OTT FuboTV cobre principalmente esportes e oferece uma variedade de canais que cobrem notícias, entretenimento e estilo de vida. Com este serviço, os assinantes podem assistir seus programas, filmes e eventos esportivos favoritos em tempo real ou sob demanda.

Dispositivos compatíveis com o aplicativo Fubo TV

Hisense

tv lg

Roku

Amazon FireTV

Android TV / Google TV

Apple TV

Dispositivos móveis Android.

Dispositivos Apple iOS.

Chromecast

TVs inteligentes Samsung

Vizio SmartCast TV

Xbox One

Como baixar e conectar o FuboTV no Roku, Xbox, FireTV, Apple, Vizio, LG TV

Não importa qual dispositivo você tenha entre os mencionados acima, você pode baixar facilmente o FuboTV no seu dispositivo usando este guia. Portanto, para obter mais informações, vamos começar com o guia mais adiante e ver como ativar o FuboTV usando o login fubo.tv/connect, o código fubo.tv/xbox-connect, etc.

No Firestick:

Com o controle remoto FireTV, clique no botão lar botão para acessar a tela inicial. Vou ao Procurar ícone e procure por FuboTV. Na página de resultados da pesquisa, clique no botão FuboTV aplicativo. Em seguida, clique no instalar botão. Para iniciar o aplicativo, clique em Abrir . A Fubo TV agora está pronta para ser ativada no seu Firestick.

No Xbox One:

Vou ao Loja seção do seu console Xbox e selecione aplicativos . Digite fuboTV no campo Pesquisar aplicativos. Baixe e instale o aplicativo Fubo TV. Para ativar o FuboTV, abra o aplicativo.

No Roku:

Você precisará de uma conexão WiFi ou internet para usar seu dispositivo Roku. Vá para a tela inicial do Roku e clique em Canais de Transmissão . Agora você pode acessar o Loja Canal Roku . Pesquise por Fubo TV em Pesquisar Canais . Na página de resultados, clique em fuboTV . Selecione Adicionar canal . Agora você está pronto para ativar o Fubo TV no seu Roku.

Na TV Android:

Na sua Android TV, navegue até a Play Store. Em seguida, clique no Procurar botão. Você pode encontrar o aplicativo FuboTV procurando por ele. Nos resultados da pesquisa, selecione FuboTV Selecione Instalar no menu. Depois disso, inicie o aplicativo FuboTV e gere o código de ativação.

Na AppleTV:

Abra a App Store da sua Apple TV. Encontre o FuboTV pesquisando. Clique Pegar no aplicativo fuboTV. Para iniciar o aplicativo FuboTV, clique em Abrir . É importante anotar o código de ativação.

Na LG Smart TV:

Acesse a Loja de conteúdo LG. Para pesquisar, clique no Procurar botão. Na barra de pesquisa, digite fuboTV. Instale o fuboTV a partir dos resultados da pesquisa. Para obter o código de ativação, abra o aplicativo FuboTV.

Na Vizio Smart TV:

Na sua Smart TV VIZIO, vá para Tela inicial . Vou ao Loja de aplicativos . Use a barra de pesquisa para encontrar fuboTV. Para instalar o aplicativo, clique em Adicionar à página inicial . Você precisará iniciar o aplicativo FuboTV para obter o código de ativação.

Ativar o FuboTV usando fubo.tv/connect Login, código fubo.tv/Xbox-connect,

Agora, como você sabe como baixar o aplicativo FuboTV; portanto, é hora de ativá-lo usando o login fubo.tv/connect, o código fubo.tv/xbox-connect etc. Então, vamos verificar as etapas para fazer isso:

Para entrar, acesse o app FuboTV e clique no botão Entrar botão. Sua tela exibirá um código de ativação. Acesse o site de ativação do fuboTV e insira o código exibido anteriormente. Em seguida, clique no Enviar botão. Agora você será direcionado para a página inicial do fuboTV após ativar sua conta com sucesso. Agora você pode assistir seu programa favorito online.

Etapa para cancelar a assinatura da Fubo TV:

Então, aqui estão algumas etapas fáceis que certamente ajudarão você a cancelar sua assinatura da FuboTV:

Para criar um perfil, entre na sua conta Fubo TV.

Em seguida, toque no Minha conta opção ao lado do perfil atual.

Então escolha “ Assinatura e cobrança ” em Minha conta.

Selecione “ Cancelar assinatura ” na próxima tela.

Para pausar ou cancelar sua assinatura, selecione cancelamento completo .

Se você quiser sair da Fubo TV, considere pausar sua assinatura.

Sempre que for solicitado a resgatar uma oferta, selecione “ RESGATAR OFERTA .” Caso contrário, selecione CANCELAR ASSINATURA para cancelar sua assinatura.

Quando você cancelar sua assinatura com sucesso, uma mensagem de confirmação aparecerá na tela.

Encerrando | Como faço login na minha TV usando um código?

Então, isso é tudo sobre login fubo.tv/connect, código fubo.tv/xbox-connect, etc. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, para obter mais informações sobre este tópico, comente abaixo e informe nossa equipe.

LEIA TAMBÉM: