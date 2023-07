Como baixar e usar o aplicativo Threads no Windows 11 PC (2023)

Threads foram lançados para dispositivos Android e iOS, mas não para Windows e Mac. Você ouviu direito; você pode usar o Threads em seus telefones e tablets, mas não no seu PC. Ao contrário de outras plataformas de mídia social, não há versão web do Threads, então você não pode usar o Threads no navegador do seu PC.

Mas e se você quiser usar o Threads no seu PC? Não há uma maneira de fazer isso? Bem, deixe-me dizer que existe uma maneira de fazer isso, mas não é tão simples quanto baixar outros aplicativos no Windows. Este artigo irá guiá-lo sobre como usar o Threads no Windows 11 PC.

Baixe e execute tópicos no Windows 11 PC

Existem várias maneiras de usar o Threads no Windows 11 PC. Você pode carregar o aplicativo Threads no seu PC com Windows 11 ou instalar o Threads em um emulador Android (como o BlueStacks) instalado no seu PC. Vamos passar por todos esses métodos para usar o Threads no Windows 11 PC.

Threads de sideload no Windows 11 PC

A primeira maneira de usar Tópicos no Windows 11 é fazendo sideload. Veja como você pode fazer isso-

Em primeiro lugar, pegue o Tópicos APK. Você pode clicar neste link para acessar o site do APK Mirror. Você encontrará o botão de download sob o Download seção; baixe o APK do Threads aqui.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo APK de download e clique em Renomear . Agora, renomeie o arquivo para Tópicos .

Observação- Não altere a extensão do arquivo de .apk para outra coisa.

Agora, siga este guia para Instale a Amazon App Store no Windows 11 . Depois de instalar a Amazon App Store no seu PC, você pode passar para a próxima etapa.

Visita o Ferramentas da Plataforma SDK página. Role para o Transferências seção e clique em Baixar SDK Platform-Tools para Windows para baixar as ferramentas da plataforma SDK em seu PC.

Imprensa Windows + E combinação de teclas para abrir Explorador de arquivos e, em seguida, dirija-se ao local onde as ferramentas da plataforma SDK foram baixadas.

Clique com o botão direito do mouse no SDK-Platform Tools e depois clique em Extrair tudo .

Agora, siga as instruções na tela para extrair o arquivo. Depois de extraí-lo, abra a pasta extraída.

Copie o Threads.apk arquivo que você baixou anteriormente para o extraído Ferramentas de plataforma pasta; não feche a pasta depois de copiá-la.

Imprensa o janelas chave para abrir Menu Iniciar e digite Subsistema do Windows para Android . Imprensa Digitar para abri-lo.

o Aqui, ative a alternância para Modo de desenvolvedor em seguida, clique no cópia de botão para copiar o endereço IP.

Agora, dentro do extraído Ferramentas de plataforma pasta, clique na barra de endereço na parte superior.

Na barra de endereço, digite CMD e pressione Digitar . Isso abrirá o Prompt de comando janela para a pasta Platform-tools.

Aqui, digite e execute o seguinte comando-

adb connect WSA-IP-ADDRESSNote- No comando acima, você deve substituir o WSA-IP-ADDRESS com o endereço IP que você copiou anteriormente.

Depois disso, execute o seguinte comando-

Observação- No comando acima, Threads.apk é o nome do APK que você moveu para o Ferramentas de plataforma pasta. Se você nomeou o arquivo com outra coisa, substitua Threads.apk com isso no comando acima.

Uma vez feito, isso carregará o aplicativo Threads no seu PC com Windows 11.

Através do BlueStacks

BlueStacks é um emulador de Android que você pode instalar em seu PC com Windows 11, instalar aplicativos Android nele e usá-los. Você pode instalar o BlueStacks no seu PC e depois instalar o Threads nele. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Visita o BlueStacksGenericName site e, em seguida, clique no Download opção.

Execute o BlueStacksGenericName instalador depois de baixá-lo.

Quando o assistente de instalação abrir, clique no botão instale agora botão.

Isso irá baixar e instalar o BlueStacks.

Uma vez o BlueStacksGenericName estiver instalado, abra-o.

Clique no Procurar barra na parte superior e procure o Tópicos aplicativo.

Agora, clique em Instalar pelo Google Play botão.

Aguarde o BlueStacks instalar o aplicativo Threads.

Depois de ter baixado o Tópicos app, você pode executá-lo no BlueStacks.

Conclusão

Acima estão as duas maneiras de usar Tópicos no Windows 11 PC. Você pode seguir as etapas acima para baixar o aplicativo Threads no seu PC e usá-lo sem problemas. Certifique-se de seguir as etapas corretamente e, se tiver algum problema com qualquer etapa mencionada acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.

