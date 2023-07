Como BAIXAR Vídeos do YouTube sem aplicativos e GRÁTIS?

Muita gente procura como baixar vídeos do YouTube sem aplicativos, afinal, ter que instalar um app no celular ou no computador não é nada prático, concorda? A boa notícia é que existem alternativas on-line para quem deseja baixar vídeos para ter no computador e acessar sempre que quiser.

Neste guia, vamos te apresentar o passo a passo para isso. Não deixe de conferir!

Passo a passo de como baixar vídeos do YouTube sem aplicativos

Para baixar vídeos do YouTube sem aplicativos é muito simples. Veja o passo a passo completo:

Selecione o vídeo que você deseja baixar. Pode ser qualquer vídeo da plataforma; Em seguida, copie a URL, ou seja, o endereço eletrônico do vídeo (aquele link que aparece no navegador com o www do lado); Feito isso, você deverá acessar o site SaveFrom; Você deverá colar a URL que copiou anteriormente e selecionar o formato do vídeo que deseja. Por exemplo, é possível ter apenas o áudio do vídeo baixado, escolhendo a opção mp3. Porém, se você quer o clipe todo, clique em “mp4” e em baixar; Aguarde o vídeo baixar no seu dispositivo e teste para ver se ele abre normalmente; Pronto. Você já terá o vídeo no seu dispositivo e poderá acessá-lo sempre que desejar.

Viu só como é simples? Em poucos cliques você já terá o seu vídeo favorito sendo baixado.

Como baixar vídeos no celular?

Algumas pessoas podem ter dificuldades na hora de seguir o passo a passo acima no celular. Afinal, a URL não aparece da mesma maneira quando estamos usando o aplicativo do YouTube, ao invés de navegando via navegador no computador. Porém, existe uma maneira simples de baixar no seu celular de forma rápida e prática. Veja só:

Primeiro, abra o aplicativo do YouTube e encontre o vídeo que você deseja baixar; Em seguida, clique no botão, abaixo do vídeo, descrito como “Compartilhar”; Algumas opções de compartilhamento vão aparecer e você deve escolher a alternativa “Copiar Link”; Depois, é só ir ao site SaveFrom e colar esse mesmo link; Selecione a opção de formato para o seu vídeo e depois clique em baixar; Automaticamente o vídeo será baixado nos arquivos do seu celular de forma rápida e fácil.

Pelo celular também é possível baixar os vídeos sem o uso de aplicativos, com muita facilidade e rapidez.

Cuidado com os aplicativos que você baixar

Apesar de muita gente buscar formas de baixar vídeos do YouTube sem aplicativos, algumas pessoas podem recorrer aos apps para ter os vídeos no celular. Porém, nesse caso é necessário tomar cuidado.

Nunca instale no seu celular um aplicativo sem antes saber a procedência dele. Afinal, algumas opções podem vir com vírus e prejudicar o funcionamento do seu aparelho, além de roubar seus dados. Por isso, fique de olho nos aplicativos disponíveis e só baixe quando tiver a certeza de que se trata de algo realmente prático.

Até porque, como é possível baixar vídeos do YouTube sem aplicativos, não há necessidade de encher o celular de app, concorda?