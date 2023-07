Como bloquear ou desbloquear alguém nos tópicos 2023: melhores maneiras

Mesmo com uma nova plataforma de mídia social, o bullying e o abuso permanecem persistentes. Todos nós já enfrentamos bullying nas redes sociais a ponto de ficarmos perturbados com a presença dessa pessoa. Threads é um novo aplicativo de mídia social do Instagram que permite aos usuários conversar por meio de texto. Mesmo sendo novos, os cyberbullies chegaram aos Threads. Se alguém no Threads estiver intimidando ou abusando de você, você pode bloqueá-lo. Vamos discutir como você pode bloquear alguém no Threads.

Como bloquear alguém em tópicos 2023: Instagram

Quando você bloqueia alguém no Threads, essa pessoa não verá mais seu perfil no Threads. Eles não poderão interagir com as postagens em seu perfil do Threads, curtir, comentar ou até mesmo republicá-las. Existem três maneiras de bloquear um perfil no Threads; você pode fazer isso pesquisando o nome do perfil, através de seus seguidores/lista de seguidores ou bloqueando no Instagram.

Procurando por perfil

Se você souber o nome de usuário da pessoa, poderá procurá-la no Threads e bloqueá-la. Aqui está como-

Abra o Tópicos aplicativo em seu telefone.

Toque no Procurar ícone na barra inferior.

Procure a pessoa e abra seu perfil.

Toque no três pontos no canto superior direito.

No menu que se abre, toque em Bloquear .

Você terá duas opções agora- Bloquear [user] e outras contas que possam ter ou criar – Isso bloqueará o usuário e todas as contas que ele possa ter criado. Bloquear [user] – Isso bloqueará o usuário, mas não outras contas que ele criou.



Selecione uma das duas opções e toque em o Bloquear botão.

Por seguidores/lista de seguidores

Se você deseja bloquear alguém que está seguindo ou um seguidor seu, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Abra o Tópicos app e vá para o seu Perfil página tocando no Perfil ícone no canto inferior esquerdo.

Toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Agora, toque em o Perfis que você segue .

Se você deseja bloquear alguém que está seguindo, toque em o Seguindo opção na parte superior. Se você deseja bloquear um seguidor, toque em Seguidores .

Agora, toque no perfil que deseja bloquear no Threads.

Você verá três pontos no canto superior direito; toque nele.

Agora, toque em o Bloquear opção.

Você verá duas opções, ou seja, Bloquear [User] ou Bloquear [User] , e outras contas que possam ter ou criar .

Depois de selecionar uma das duas opções, toque em Bloquear .

Do Instagram

Outra maneira de bloquear alguém no Threads é bloqueando-o em sua conta do Instagram. Suas contas do Instagram e do Threads estão conectadas, então as pessoas que você bloqueou no Instagram serão automaticamente bloqueadas no Threads e vice-versa. Veja como você pode bloquear a pessoa-

Abra o Instagram app e faça login na mesma conta que você usa em Tópicos .

Procure a conta que deseja bloquear e abra-a.

Toque no Cardápio ícone no canto superior direito.

Agora, toque no Bloquear opção.

Você verá duas opções agora- Bloquear [user] Bloquear [user] e outras contas que possam ter ou criar .



Toque em Bloquear bloquear a conta ou Bloquear e denunciar para bloquear a conta e denunciá-los.

Como Desbloquear Alguém em Tópicos – Instagram

Se você decidir desbloquear alguém da sua lista de bloqueados no Threads, terá a opção de fazê-lo. Antes de prosseguir, saiba que desbloquear a pessoa no Threads também a desbloqueará no Instagram. Siga as etapas abaixo para desbloquear alguém no Threads-

Abra o Tópicos aplicativo e toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Agora toque no Bloqueado opção.

Você verá todas as pessoas que bloqueou no Instagram e no Threads.

Procure o perfil que deseja desbloquear. Toque no Desbloquear ícone ao lado do perfil para desbloqueá-los.

Toque em Desbloquear novamente para confirmar o desbloqueio.

Palavras Finais

Isso é como você pode bloquear ou desbloquear alguém no Threads. Se alguém no Threads estiver assediando você ou sendo perturbado por sua presença, você pode bloqueá-lo. Discutimos as etapas para bloquear alguém no Threads, então você pode fazer isso seguindo as etapas acima.

