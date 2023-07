Como Christopher Nolan convenceu Matt Damon a quebrar a promessa feita à esposa

Matt Damon havia feito uma promessa a sua esposa durante a terapia de casais para fazer uma pausa em sua agenda ininterrupta de filmes. No entanto, ele tinha uma condição inesperada: se Christopher Nolan o abordasse para um projeto, ele abriria uma exceção. E eis que Nolan procurou Damon para Oppenheimer.

Em entrevista com Entretenimento semanal, Damon compartilhou a história por trás da “isenção de Nolan” e por que ela foi incluída em seu acordo com sua esposa. Ele disse: “Isso vai soar inventado, mas na verdade é verdade. Eu tinha – para não ser muito pessoal – negociado extensivamente com minha esposa que eu estava tirando uma folga. Eu estava em Interstellar, e então Chris me colocou no gelo para alguns filmes, então eu não estava na rotação, mas na verdade negociei em terapia de casais – esta é uma história verdadeira – a única ressalva para minha folga era se Chris Nolan ligasse. Isso sem saber se ele estava ou não trabalhando em nada, porque ele nunca conta a você. Ele apenas liga para você do nada. E então, foi um momento em minha casa.

Damon deixou claro que valoriza a opinião e o apoio de sua esposa. Ele reconheceu o papel dela em tirá-lo de uma crise durante as filmagens de um filme que ele sabia que iria acabar mal. Damon lembrou: “Ela apenas disse: ‘Estamos aqui agora.’ Você sabe, e foi como … eu me orgulho, em grande parte por causa dela, de ser um ator profissional. O que significa ser um ator profissional é você ir e fazer o dia de 15 horas e dar absolutamente tudo, mesmo no que você sabe que será um esforço perdido.

Damon chama isso de ‘isenção de Nolan’

Os fãs podem antecipar o lançamento de Oppenheimer em 21 de julho, marcando a colaboração de Damon com Nolan. Apesar de seu compromisso de fazer uma pausa, a oportunidade de trabalhar com o estimado cineasta era muito atraente para deixar passar.

Assim, graças a uma “isenção de Nolan” única e ao apoio inabalável de sua esposa LucianaDamon se encontra de volta à sela de atuação de Oppenheimer, que deve chegar aos cinemas em breve.