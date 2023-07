Como conectar alto-falantes JBL juntos ou vincular/emparelhar alto-falantes JBL (2023)

Quando se trata dos melhores alto-falantes, JBL é um dos nomes que nos vem à mente. A JBL é uma marca muito grande e especializada que vende seus produtos principalmente na área de alto-falantes. Existem muitos alto-falantes disponíveis nos catálogos da marca. Todos os produtos têm características próprias e estão entre os principais produtos vendidos pela empresa. Existem muitos recursos exclusivos que acompanham o alto-falante JBL. Alguns deles são muito interessantes.

Uma das características interessantes dos alto-falantes JBL é “JBL Connect” e “Conectar+.” Os usuários que são proprietários da JBL podem conhecer o recurso fornecido pela empresa. No entanto, alguns novos usuários podem não entender e podem ficar confusos sobre como conectar os alto-falantes JBL. Estamos aqui com ele. Neste guia, listaremos as etapas pelas quais você poderá conectar os alto-falantes JBL. Também compartilharemos algumas das coisas importantes sobre os alto-falantes JBL, portanto, leia até o final.

O que são JBL Connect e JBL Connect+?

Os usuários que não entendem JBL Connect e JBL Connect+ não devem se preocupar. Estes são alguns termos fáceis que vamos elaborar para você.

O JBL Connect é um recurso fornecido aos alto-falantes com capacidade de conectividade entre si. Se você tiver o alto-falante JBL com JBL Connect, poderá conectar dois alto-falantes JBL juntos.

Da mesma forma, o JBL Connect+ é o recurso novo e atualizado do JBL, que permite aos usuários conectar mais de cem alto-falantes simultaneamente entre si. É um dos recursos interessantes e atualizados que os usuários estão obtendo nos mais recentes alto-falantes JBL.

Por que devo emparelhar meus alto-falantes JBL?

Muitos usuários estão confusos sobre por que devem conectar os alto-falantes JBL juntos. Para usuários com mais de um alto-falante JBL, será bom para eles conectar os alto-falantes, pois os ajudará a reproduzir as músicas com toda a diversão e excelente som.

O JBL Speaker vem com ótimas batidas e equalização, e se eles se conectarem e começarem a tocar o áudio que você está pensando em ouvir? Isso tornará a música muito mais agradável de ouvir com uma ótima combinação e impulso.

Além disso, muitos usuários têm mais de um alto-falante JBL, portanto, será melhor para eles se conectarem a cada um deles, pois você pode reproduzir os alto-falantes e usá-los regularmente.

Como conectar alto-falantes JBL, vincular ou emparelhar alto-falantes JBL

Os usuários que possuem alto-falantes JBL com o recurso de conectividade mais recente deverão seguir as etapas listadas abaixo para conectar os alto-falantes JBL.

Etapa 1: iniciar o alto-falante

Primeiro, os usuários precisam iniciar os alto-falantes para se conectar. Se você precisar conectar algum alto-falante, ligue-o e verifique se ele tem bateria suficiente para reproduzir o áudio e se conectar.

Passo 2: Botão Conectar

Depois de ligar o alto-falante JBL, pressione o botão Botão Conectar nele. Certifique-se de pressioná-lo corretamente; caso contrário, você não conseguirá conectar o alto-falante ao dispositivo que está usando.

Etapa 3: aguarde a conexão

Quando tiver pressionado o Botão Conectar, você precisa esperar até que ele se conecte com o dispositivo. Certifique-se de estar perto do alto-falante JBL. Quando estiver perto do alto-falante JBL, você poderá se conectar ao alto-falante JBL.

Passo 4: Ligue o seu Bluetooth

Os usuários que tentam conectar os alto-falantes JBL devem garantir que o Bluetooth esteja ativado. Se o Bluetooth não estiver funcionando, você não conseguirá se conectar ao seu dispositivo e os alto-falantes JBL não serão conectados porque o alto-falante principal não está conectado ao seu dispositivo. Portanto, verifique se o Bluetooth que você está usando está ligado e funcionando corretamente.

Etapa 5: emparelhar o alto-falante JBL

Quando o Bluetooth estiver funcionando corretamente, certifique-se de emparelhar o alto-falante JBL. Sem emparelhar o alto-falante JBL, você não conseguirá se conectar bem com os outros alto-falantes e enfrentará diversos problemas. Portanto, será melhor para os usuários emparelhar o alto-falante JBL corretamente.

Passo 6: Toque a Música

Depois de emparelhar o alto-falante, comece a tocar o que quiser. Sabemos que você pode estar pensando que listamos as etapas para emparelhar com o único alto-falante JBL até agora. Se você está pensando nisso, não se preocupe; verifique o próximo título.

Etapa 7:: Pressione o botão Conectar

Sabemos que pode ser estranho para você ver o passo para pressionar o botão Botão Conectar de novo. Desta vez, você deve ligar o outro alto-falante JBL que deseja conectar. Quando os alto-falantes JBL estiverem ligados, pressione o botão Conectar. Faça isso para todos os alto-falantes.

Etapa 8: aguarde a conexão

Depois de pressionar o botão Connect, aguarde o tempo para fazer a conexão com o outro alto-falante JBL. Todos os alto-falantes serão conectados. No entanto, certifique-se de que eles estejam dentro do alcance; caso contrário, você não conseguirá fazer as conexões apropriadas. Uma vez feitas as conexões, comece a tocar a música e verifique se os alto-falantes estão tocando.

Como gerenciar alto-falantes JBL 2023

Os usuários não precisam se preocupar em gerenciar os alto-falantes JBL. Você pode usar o aplicativo, fornecido pela empresa JBL, para facilitar o manuseio de todos os alto-falantes conectados entre si. Com a ajuda dele, você poderá gerenciá-los sem problemas. Você só precisa baixar o aplicativo JBL e configurá-lo. Depois de fazer isso, você poderá usar o aplicativo sem problemas. Você também pode explorar o aplicativo para muitas coisas interessantes.

Como desconectar um alto-falante JBL de outros

É muito simples desconectar um alto-falante JBL dos outros. Você só precisa pressionar o botão Connect, que está disponível no JBL Speaker, para desconectá-lo. Você também pode usar o aplicativo para o mesmo propósito. O aplicativo JBL vem com muitos recursos que certamente irão ajudá-lo a gerenciar os alto-falantes JBL.

Como redefinir meu emparelhamento JBL?

Os usuários que estão pensando em redefinir o emparelhamento JBL com outros dispositivos ou alto-falantes devem pressionar o botão “+” e “Botões Bluetooth” junto. Você deve segurar os dois botões quando vir o botão acender. Uma vez feito isso, você pode soltar os dois botões. Depois disso, o alto-falante JBL será desligado. Agora, você pode verificar girando e conectando ao mesmo dispositivo.

Empacotando

JBL é uma das marcas famosas de produtos de alto-falante. Há muitos recursos interessantes que ele vem com. Neste guia, listamos as etapas para conectar dois alto-falantes JBL. Também listamos informações importantes sobre ele. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

