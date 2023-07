Como consultar a situação do CNPJ?

Manter a regularidade do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é uma prática essencial para o funcionamento adequado de qualquer empresa no Brasil. O CNPJ é um registro emitido pela Receita Federal, e sua atualização e consulta periódica são fundamentais para identificar e controlar as atividades comerciais de pessoas jurídicas no país. Por isso, hoje, indicaremos como consultar a situação do seu CNPJ.

Afinal, estar sempre atualizado sobre a situação do CNPJ é crucial para empreendedores e empresários, uma vez que é uma medida preventiva para evitar problemas fiscais e garantir a conformidade fiscal do negócio.

Já pensou em ser surpreendido por uma negativa de compras, empréstimos ou a fiscalização for até a empresa e te disser que você não pode abrir as portas, pois pode estar irregular. Pois, é esta situação que queremos evitar com este artigo.

A importância de consultar a situação do CNPJ

Manter o CNPJ regularizado é fundamental para cumprir obrigações fiscais. Afinal, permite que a empresa esteja em dia com suas responsabilidades tributárias e evitando multas e penalidades.

Além disso, com a situação regular, a empresa pode emitir notas fiscais de produtos e serviços, participar de licitações e concorrências, e ter acesso a crédito e financiamentos junto a instituições financeiras. Além disso, a consulta periódica também é necessária para garantir que as informações cadastrais estejam corretas e atualizadas, evitando problemas futuros.

Passo a passo para consultar a situação do CNPJ

A consulta da situação do CNPJ é um processo relativamente simples, e pode ser realizado através do site da Receita Federal. Por isso, siga este guia passo a passo para realizar a consulta:

Acesse o site da Receita Federal: no navegador de sua preferência, digite o endereço “https://receita.economia.gov.br/” e acesse o site da Receita Federal. Então, ao acessar o site, procure pela opção “Consultas” no menu principal;

no navegador de sua preferência, digite o endereço “https://receita.economia.gov.br/” e acesse o site da Receita Federal. Então, ao acessar o site, procure pela opção “Consultas” no menu principal; Acesse a consulta: dentro do menu de consultas, clique na opção “CNPJ” para ser direcionado à página específica de consulta. É importante ter em mãos o número completo do CNPJ da sua empresa, composto por 14 dígitos;

dentro do menu de consultas, clique na opção “CNPJ” para ser direcionado à página específica de consulta. É importante ter em mãos o número completo do CNPJ da sua empresa, composto por 14 dígitos; Informe os dados do CNPJ: na página de consulta, insira o número do registro da sua empresa no campo indicado. Em seguida, preencha corretamente o captcha exibido na tela, que é uma medida de segurança para evitar consultas automáticas;

na página de consulta, insira o número do registro da sua empresa no campo indicado. Em seguida, preencha corretamente o captcha exibido na tela, que é uma medida de segurança para evitar consultas automáticas; Clique em “Consultar”: após preencher os dados corretamente, clique no botão “Consultar” para dar início à consulta. Por fim, o sistema irá processar as informações e exibirá o resultado da situação do CNPJ.

Entendendo o resultado da consulta

Após realizar a consulta, a página exibirá o resultado referente à situação do CNPJ da sua empresa. É fundamental compreender os principais status que podem ser apresentados:

Ativo



Indica que o CNPJ está regular e em conformidade com as obrigações fiscais. Nessa situação, a empresa está apta para realizar suas atividades comerciais normalmente.

Inapto

Significa que o CNPJ está inativo, geralmente por falta de atualização cadastral ou omissão de declarações fiscais. Aqui, é necessário regularizar a situação junto à Receita Federal para evitar problemas fiscais.

Suspensa

A situação “suspensa” indica que o CNPJ foi temporariamente interrompido, podendo ser por questões fiscais ou administrativas. Desse modo, é importante verificar o motivo da suspensão e tomar as medidas necessárias para regularização.

Baixada

Quando o CNPJ está com a situação “baixada”, significa que a empresa foi encerrada ou não está mais em atividade. Aliás, é importante verificar se a baixa foi realizada corretamente, evitando problemas futuros com obrigações fiscais.

A consulta regular do CNPJ é uma prática fundamental para garantir a conformidade fiscal da sua empresa. Seguindo o passo a passo apresentado neste guia, é possível verificar a situação do registro, de forma rápida e eficiente.

Manter o CNPJ regularizado é um cuidado essencial para evitar problemas fiscais e garantir o pleno funcionamento do seu negócio. Portanto, dedique um tempo para realizar a consulta periodicamente. Bem como, assegurar a conformidade e sucesso do seu empreendimento no mercado.

Ao manter o registro em dia, você estará preparado para enfrentar os desafios do mundo dos negócios e aproveitar as oportunidades de crescimento de forma sólida e sustentável.

Portanto, ao ter situação regular, sua empresa estará em conformidade com a legislação. Logo, poderá atuar de forma segura e confiável, construindo uma trajetória de sucesso no mercado empresarial.

A consulta regular do CNPJ é uma medida preventiva que garante maior tranquilidade para os empreendedores, permitindo que eles foquem no desenvolvimento de seus negócios com segurança e transparência. Portanto, não deixe de realizar a consulta regular e mantenha-se sempre em dia com as obrigações fiscais e tributárias. Afinal, seu negócio agradece!