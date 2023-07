Saber consultar CEP correios na hora de preencher um cadastro, seja pessoalmente ou pela internet, é essencial para conseguir colocar todas as informações necessárias nos campos que as solicitam.

Afinal, especialmente em casos nos quais acabamos de nos mudar, nem sempre é fácil lembrar do número do CEP com facilidade, concorda? Por isso, trouxemos um passo a passo super simples para você que quer fazer essa consulta pela internet e ter a certeza de que passará as informações corretas nos seus cadastros.

Acompanhe e tire as suas dúvidas.

Passo a passo de como consultar CEP Correios pela internet

Consultar CEP Correios pela internet é super simples e em poucos cliques você já tem a informação que necessita. Veja como funciona:

Primeiramente, acesse o site oficial do Correiros, clicando neste link; Em seguida, procure pelo campo descrito como “Busca CEP ou endereço”; Na página seguinte, você deverá preencher alguns campos com as informações que são solicitadas pelo site. Dessa maneira, é possível que seja feita a busca correta do CEP que você está procurando; Depois é só consultar e pronto! Você já saberá qual o CEP de determinada rua.

O site do Correios é seguro para você consultar o CEP que desejar, além de ser muito prático de usar. Com o avanço da internet e da tecnologia, esse tipo de ferramenta tem estado cada vez mais presente no dia a dia, oferecendo muitos benefícios para quem precisa de informações com agilidade. E por falar em informações, no próximo tópico você conhecerá outras funcionalidades disponíveis no site do Correios. Continue lendo.

Outras informações que podem ser acessadas no site

Além de ser possível consultar CEP Correios diretamente pelo site, existem outras informações que também podem ser acessadas para garantir que você esteja sempre por dentro de tudo o que precisa saber sobre as suas encomendas e entregas.

Basicamente, o site também oferece funcionalidades como:

Acompanhar o rastreamento de algum objeto, sendo que, neste caso, você precisa ter o código de rastreio para conseguir acompanhar as etapas do transporte;

Encontrar a agência mais próxima de você, de uma maneira prática e rápida;

Simular os valores e os prazos para entregas em diferentes localizações atendidas pelo Correios;

Acessar a Central de Informações e tirar todas as suas dúvidas sobre os serviços que são oferecidos pelo Correios;

Acessar as informações referentes às importações que você possa estar fazendo no momento;

Entre outras funcionalidades.

Em alguns casos, o site pode solicitar que você faça um cadastro com o seu CPF, criando uma senha de acesso, para que determinadas informações sejam acompanhadas de forma mais efetiva e organizada. No entanto, o cadastro costuma ser bastante prático e rápido, e também facilita, mais tarde, quando você quiser rever alguma informação importante relacionada com os seus pedidos de entrega, por exemplo.

Dessa maneira, é possível manter uma maior organização dos seus pacotes e garantir que tudo flua da melhor forma.