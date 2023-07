Como CONSULTAR CNPJ de uma Empresa?

Para garantir o sucesso de uma empresa, os empresários devem se atentar às táticas empresariais, principalmente no que diz respeito às relações comerciais. Nesse sentido, é fundamental consultar o CNPJ de parceiros e fornecedores.

Isso porque essa é uma forma de se proteger de fraudes, golpes e calotes. Além disso, é uma forma de conhecer melhor o seu parceiro comercial, avaliar a sua reputação e a sua confiabilidade.

O que é CNPJ e como consultar?

O CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) é o número composto por 14 dígitos que identifica uma empresa no Brasil.

Ele contém informações importantes sobre a empresa, como endereço, telefone, e-mail, capital social, data de abertura, a sua situação cadastral e vários outros dados.

Consultar o CNPJ de uma empresa é muito fácil e rápido. Existem vários sites que oferecem esse serviço gratuitamente. A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça 4 formas diferentes de consultar o CNPJ de uma empresa.

1 – Portal da Receita Federal

A primeira forma disponível para fazer a consulta do CNPJ de uma empresa é por meio do Portal da Receita Federal.

Ao acessar a página inicial do portal, basta procurar pela opção “consultar CNPJ”, na aba serviços. Em seguida, você deve clicar em “Iniciar”.

Assim, o site irá te redirecionar para outra página. Nela, será necessário fazer o login no Gov.br com o CPF e senha ou com o certificado digital.

Por fim, basta digitar o número do CNPJ no campo indicado para obter informações sobre a empresa. Também é possível gerar um PDF com todas as informações.

2 – Portal do Empreendedor

O Portal do Empreendedor permite consultar o CNPJ por meio do CPF. Esta opção só está disponível caso a empresa esteja enquadrada como MEI (microempreendedor individual). Siga o passo a passo para a consulta:

Em primeiro lugar, acesse o Portal do Empreendedor e clique em “Emissão de Comprovante MEI”; Depois, selecione a opção “Comprovante de MEI”; Na sequência, basta digitar o CPF e a data de nascimento do titular para que as informações da empresa apareçam na tela.

3 – Cartório de Protestos

Outra forma de obter informações sobre uma empresa é fazendo a consulta do CNPJ no Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB). Através do serviço gratuito e online, é possível obter o histórico de protestos da empresa dos últimos 5 anos.

4 – Aplicativo CNPJ

O aplicativo CNPJ é uma iniciativa da Receita Federal que visa facilitar a consulta de empresas. O app está disponível para aparelhos Android e IOS e permite consultar informações importantes sobre uma empresa, como situação cadastral e regime societário. Siga o passo a passo para a consulta:

Após baixar o aplicativo CNPJ no celular, basta abri-lo e digitar o número do CNPJ que deseja consultar no campo indicado; Depois, clique no botão com o símbolo da lupa para confirmar; Após confirmar o código de verificação, o app abrirá uma nova tela com as informações a empresa.

Além da pesquisa, o aplicativo CNPJ também permite salvar e compartilhar o documento com as informações da empresa.

Informações importantes para observar ao consultar um CNPJ

Agora que você já sabe como consultar o CNPJ de uma empresa, é importante observar alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora de fechar um negócio ou firmar uma parceria. Veja quais são eles:

Verifique se a situação cadastral da empresa está ativa , ou seja, se ela está autorizada a funcionar normalmente. Se a situação cadastral for inapta, suspensa, baixada ou nula, isso pode indicar que a empresa está irregular ou inexistente;

, ou seja, se ela está autorizada a funcionar normalmente. Se a situação cadastral for inapta, suspensa, baixada ou nula, isso pode indicar que a empresa está irregular ou inexistente; Confira se a empresa possui pendências financeiras , pois elas podem revelar o grau de risco e a capacidade de pagamento da empresa;

, pois elas podem revelar o grau de risco e a capacidade de pagamento da empresa; Analise o histórico de pagamentos da empresa , ou seja, se ela costuma honrar os seus compromissos financeiros em dia;

, ou seja, se ela costuma honrar os seus compromissos financeiros em dia; Verifique se a atividade econômica é compatível com o objeto do negócio ou da parceria que você pretende realizar. Isso pode evitar problemas fiscais, tributários e legais no futuro;

ou da parceria que você pretende realizar. Isso pode evitar problemas fiscais, tributários e legais no futuro; Confira se a empresa possui o quadro de sócios e administradores (QSA) atualizado e se os seus dados estão corretos, a fim de evitar fraudes e golpes.