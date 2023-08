Como consultar Extrato? Conheça também o Alelo Whatsapp

O mundo moderno e digitalizado nos trouxe uma infinidade de benefícios, especialmente quando se trata de facilitar a gestão de nossas finanças. Dentro desse universo, o aplicativo Meu Alelo surge como uma solução inovadora e prática, permitindo que você controle os seus benefícios de maneira rápida e eficiente. Uma novidade que vale a pena destacar é a opção de consulta de saldo e extrato diretamente pelo WhatsApp. Saiba mais a seguir!

Aplicativo Meu Alelo: Um universo de benefícios ao alcance das mãos

O aplicativo foi criado com o objetivo de simplificar a vida de seus usuários. Com ele, é possível realizar uma série de operações que vão além do controle financeiro básico. O app permite que você consulte saldo e extrato dos seus cartões Alelo, veja o valor da recarga do seu Vale-Transporte e acompanhe o gasto médio diário para que o seu saldo dure até o final do mês.

Além disso, o aplicativo ainda oferece opções para desbloquear cartões novos, realizar bloqueio em casos de perda ou roubo e solicitar a segunda via, tudo isso de forma rápida e sem complicações.

Para facilitar ainda mais, é possível encontrar estabelecimentos que aceitam os cartões Alelo próximos a você e descobrir como chegar até eles utilizando o Google Maps ou Waze.

Alelo Whatsapp: Agora é possível consultar extrato pelo aplicativo de mensagens

Outra funcionalidade incrível oferecida pela empresa é a possibilidade de consultar as informações dos seus cartões diretamente pelo WhatsApp. Este recurso surgiu como um novo canal de atendimento visando proporcionar ainda mais comodidade aos seus usuários.

Para utilizar este serviço, basta entrar em contato pelo número da central de Atendimento da companhia: (011) 4004-7733. Este recurso permite que os clientes acessem suas informações e resolvam seus problemas de forma descomplicada, diretamente pelo aplicativo de mensagens, evitando gastos com ligação e consumo de dados.

Sobre a Alelo

A Alelo é uma empresa especializada em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos. Líder no setor de benefícios pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho e Emprego desde 2013, a Alelo atua em diversos segmentos, como alimentação, cultura, transporte e saúde.

Com a confiança de 100 mil empresas-clientes, 8 milhões de usuários e a maior rede de estabelecimentos comerciais afiliados do Brasil, a empresa oferece uma variedade de produtos e serviços, entre eles: Refeição, Alimentação, Natal, Multibenefícios, Mobilidade, Auto, Gestão de VT, Cultura e cartões pré-pagos: Despesas, Pagamentos, Premiação e Veloe.

Conclusão

Com todas essas facilidades oferecidas pela empresa, gerenciar seus benefícios nunca foi tão fácil. E você, já baixou o aplicativo? Aproveite todas as vantagens e controle suas finanças na palma da sua mão. E lembre-se: agora também é possível consultar seu extrato pelo WhatsApp. Experimente!