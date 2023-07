Como Consultar MEU NIS pelo CPF?

Quem recebe algum benefício social, como o FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família ou Auxílio Brasil, provavelmente já precisou saber como consultar o NIS pelo CPF. O NIS (Número de Identificação Social) é uma numeração criada pelo Governo Federal e é a principal forma de identificação dos beneficiários dos programas administrados pela Caixa.

Neste guia completo e prático, vamos mostrar diversas formas de consultar o número do NIS pelo CPF, desde a utilização do Cartão Cidadão até o acesso ao extrato do FGTS. Confira abaixo as diferentes opções disponíveis e saiba como consultar o seu NIS de forma rápida e simples.

Como consultar o número do NIS pelo CPF?

Existem várias ferramentas disponíveis para consultar o número do NIS pelo CPF. A seguir, apresentaremos algumas formas simples de fazer essa consulta e ter acesso ao seu saldo e realizar saques, quando necessário.

Cartão Cidadão

Uma das formas mais comuns de encontrar o número do NIS é através do Cartão Cidadão. Esse cartão oferece acesso a vários benefícios sociais e trabalhistas, como o FGTS e o seguro-desemprego. O número do NIS está impresso na parte frontal do cartão, logo abaixo do nome. Basta checar a sequência de números que consta na parte da frente do cartão para saber o seu número do NIS.

Cartão Auxílio Brasil

Assim como o Cartão Cidadão, o cartão do Auxílio Brasil também disponibiliza o número do NIS. Nesse caso, a numeração consta na frente do cartão, logo abaixo dos números. Caso você possua esse cartão em mãos, basta consultá-lo para encontrar o seu número do NIS.

Meu INSS

Outra opção para consultar o número do NIS pelo CPF é através do site Meu INSS. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial Meu INSS. Faça o login com o seu CPF e senha. Acesse a opção “Meu Cadastro”, no canto superior esquerdo.



Você também pode gostar:

Nessa opção, você encontrará os seus dados cadastrados, incluindo o número do NIS, na opção “Elos PIS PASEP“.

Caso não possua cadastro, será necessário realizar o seguinte procedimento:

Clique em “Entrar” e preencha seus dados cadastrais. Autorize o uso dos seus dados pessoais. Confirme seus dados respondendo algumas perguntas feitas pelo sistema. Por fim, entre com o login e senha criados e siga novamente o passo a passo.

Meu CadÚnico

Uma outra forma de consultar o NIS pelo CPF é através do site Meu CadÚnico ou do aplicativo, disponível para Android e iOS.

Site Meu CadÚnico

No site Meu CadÚnico, o passo a passo para encontrar o número do NIS pelo CPF é o seguinte:

Ao acessar o site, clique na opção “Meus Benefícios”.

Faça login na sua conta gov.br, com CPF e senha cadastrada.

Já com o login feito, clique na opção “Consulta Simples”.

Ao clicar na opção de consulta simples, role a página até o bloco que indica a opção de “Responsável Familiar” e clique na seta que aparece do lado direito.

Após seguir esses passos, aparecerão informações pessoais sobre a família, incluindo o número do NIS.

App Meu CadÚnico

No app Meu CadÚnico, o passo a passo para consultar o número do NIS será o mesmo do site, descrito anteriormente.

Será necessário fazer o download do app, disponível para Android e iOS, e seguir as seguintes etapas:

Clique em “Meus Benefícios” após fazer o download do aplicativo. Faça o login na sua conta gov.br, com o CPF e senha cadastrada. Clique em “Consulta Simples”. Em seguida, desça até a opção “Responsável Familiar”. Clique na seta apontada para baixo.

Ao clicar, serão exibidos os seus dados, incluindo o número do NIS.

Portal CNIS

O CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) também permite consultar o NIS pelo CPF. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial do CNIS. No campo superior esquerdo, clique em “Inscrição” e, em seguida, em “Filiado”. Na tela seguinte, adicione seus dados pessoais nos campos pedidos, como nome, CPF e data de nascimento. Selecione a caixa “Não sou um robô” e clique em continuar.

Ao seguir esses passos, o site mostrará a informação de que “seus dados já constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais”. Ao lado dessa mensagem, ou em uma caixa de texto que aparece no canto superior direito, você encontrará o seu número do NIT, que é o mesmo número do NIS.

Extrato do FGTS

Outra forma de consultar o número do NIS é através do extrato do FGTS. Para acessar o extrato, é necessário entrar no site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo FGTS. Após fazer login com o CPF e senha, uma das informações contidas no extrato será o número do NIS.

Essas são algumas das formas mais comuns de consultar o número do NIS pelo CPF. No entanto, existem outras opções disponíveis, como a consulta através da Carteira de Trabalho, ligando para o número 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal, ou verificando no cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil.

Em alguns casos, é possível encontrar o número do NIS em alguns modelos de Carteira de Identidade, caso a informação do PIS/PASEP esteja presente.

Para que serve o número do NIS?

O número do NIS é utilizado para que o cidadão tenha acesso a políticas públicas e programas sociais do Governo. Com essa numeração em mãos, é possível consultar diversos benefícios, como o Bolsa Família, saldo do FGTS, aposentadoria, seguro-desemprego, entre outros.

Além disso, o número do NIS é importante para evitar fraudes e ambiguidades nos sistemas do Governo, garantindo que os benefícios sejam concedidos de forma correta.

Dúvidas frequentes sobre o assunto

Quem tem NIS?

O NIS (Número de Identificação Social) é destinado a trabalhadores vinculados a empresas privadas, cooperativas ou empregadores pessoa física, beneficiários de programas sociais do governo, como Bolsa Família ou Auxílio Brasil, diretores não empregados que optam pelo FGTS, além de beneficiários de políticas públicas.

O que significa a sigla NIS?

NIS é a sigla para Número de Identificação Social, sendo a principal forma de identificação dos beneficiários dos programas do governo.

Como consultar o NIS pelo CPF?

Uma das formas mais eficazes de consultar o NIS pelo CPF é acessando o extrato do FGTS. Para isso, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal – ou pelo aplicativo FGTS – e fazer login com seu CPF e senha.

Como saber o número de NIS?

É possível saber o número do NIS de várias formas, como através do Cartão Cidadão, Cartão Auxílio Brasil, Meu INSS, Meu CadÚnico, Portal CNIS, extrato do FGTS e Carteira de Trabalho.

É possível encontrar o número do NIS na carteira de trabalho?

Sim, é possível. O número do NIS está presente na carteira de trabalho e é o mesmo número do PIS. Portanto, ao consultar o número do NIS pela carteira de trabalho, basta procurar pelo número do PIS, pois eles são correspondentes.

Como consultar o NIS pelo telefone?

Além das alternativas já citadas neste artigo, outra forma de consultar o NIS é através do telefone 0800-726-0207, da Caixa Econômica Federal.

Consultar o número do NIS pelo CPF é essencial para ter acesso aos benefícios sociais e trabalhistas oferecidos pelo Governo. Neste guia, apresentamos diversas formas de realizar essa consulta, desde o uso do Cartão Cidadão até o acesso ao extrato do FGTS. Escolha a opção mais conveniente para você e aproveite os benefícios a que tem direito.