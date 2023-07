Como CONSULTAR o 3º Lote da Restituição do IRPF? Veja o passo a passo!

Todos os anos, milhões de brasileiros aguardam pelo pagamento da restituição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, devido aos benefícios que esse valor pode trazer para as finanças de muitas famílias.

Porém, nem sempre os contribuintes têm certeza se podem ou não podem receber algum valor de volta. Para tirar a dúvida, é possível acessar o site oficial das consultas da restituição e assim poder conferir se você tem valores para receber.

Neste texto, esclarecemos esses detalhes. Acompanhe e saiba mais!

Como consultar o 3º lote da Restituição do IRPF?

Se você não tem certeza se poderá receber o valor do 3º lote da Restituição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, saiba que é possível fazer uma consulta super simples e prática pela internet. A seguir, você poderá ver o passo a passo:

Primeiramente, você deve acessar o site; Em seguida, procure pelo serviço descrito como “Consultar a Restituição”; Feito isso, você deverá preencher alguns campos com informações pessoais, como CPF e ano da declaração; Aguarde a página carregar e nela aparecerá todas as informações sobre o seu Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. Caso você tenha valores a receber, aparecerá na tela. Em contrapartida, se não tiver nada para receber ou ainda valores a pagar, aparecerá a mensagem de impostos para pagar.

Lembrando que, normalmente, a Receita Federal libera as consultas cerca de uma semana antes do pagamento da restituição. No mês de julho, a estimativa é que a partir do dia 24 seja possível fazer a consulta no site para verificar se você tem valores para receber.

Além disso, é importante ter em mente que caso não haja informação de restituição no momento da consulta, significa que, de fato, você não tem valores a receber.

Outro fator que não pode ser desconsiderado é que algumas pessoas têm restituição para receber, mas, devido a alguma inconsistência, podem ter o valor bloqueado, como veremos no próximo tópico.

Fiz a consulta, tenho valor a receber, mas foi bloqueado. Por que isso acontece?

Algumas pessoas até têm valores da restituição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas para receber, mas, no momento do pagamento, percebem que o valor foi bloqueado. Isso pode acontecer por alguns motivos, como:



Conta para depósito no nome de terceiros: Você precisa ter em mente que a sua conta para depósito da Restituição deve estar no seu nome, não no nome de terceiros. Caso contrário, o valor não será transferido.

Pendências judiciais, como pensão alimentícia: Algumas pendências judiciais, como a pensão alimentícia, por exemplo, também podem causar o bloqueio do valor. Nesse caso, será preciso reorganizar a sua situação com a justiça para receber o valor.

Dados errados no cadastro: Se você cadastrar uma conta corrente com dados incorretos, o dinheiro também não será transferido. Nesse caso, será preciso arrumar isso no seu cadastro para garantir o recebimento dos valores.

Lembrando que em caso de dados errados é possível retificar a situação. Faça isso o quanto antes, pois quando os dados são alterados, o cidadão vai para o fim da fila da restituição.