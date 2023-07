Precisa aprender como converter PDF em Word, mas não encontrou nenhum tutorial? Então, veja neste artigo as melhores formas de fazer esse processo. Assim, pode escolher o que for mais simples para você.

É possível fazer essa conversão por meio de sites que permitem que documentos PDF voltem a ser Word. Ou seja, fiquem em uma versão editável, em especial, aqueles que possuem textos.

Como converter PDF em Word?

Há alguns sites que podem ajudá-lo na missão de converter PDF em Word. Isso porque, apenas a versão original de um arquivo PDF possibilita edição. Então, se você precisa alterar algo e não tem ela, pode usar os meios abaixo. Por exemplo:

Microsoft Word;

ILovePDF;

Smallpdf;

Convertio;

YouPDF;

Xodo.

A seguir, veja um passo a passo de como utilizar cada um para transformar seus arquivos PDFs em documentos editáveis no Word.

Passo a passo para converter PDF usando o Microsoft Word

Todo mundo conhece e tem em seu computador o Microsoft Word, o software de edição de textos. Portanto, pode utilizá-lo para abrir o arquivo PDF e automaticamente ter um formato editável.

Outra vantagem do software é que ele permite que você salve o documento no formato PDF quando terminar de editar. Assim, pode encaminhar ou upar o arquivo na plataforma que precisar.

Para converter PDF em Word você deve:

Abrir o Word, clicar em Arquivo, depois em Abrir e escolher o PDF que deseja no formato editável; Em seguida, aparecerá uma mensagem na tela, avisando que o Word irá converter o arquivo. Então, clique em OK para prosseguir; Por fim, o arquivo estará pronto para edição na plataforma.

Você pode realizar qualquer edição necessária no documento. Bem como, ao salvar, pode escolher um novo formato, por exemplo, o próprio PDF.

Usando o ILovePDF para a conversão

Como dito anteriormente, a internet possui inúmeros sites que podem ajudá-lo na conversão de um arquivo de PDF para Word e o ILovePDF é um dos mais conhecidos. Portanto, para usá-lo é preciso:

Abrir o site ILovePDF e na lista de ferramentas clicar em “PDF para Word”; Em seguida, clique em “Selecionar arquivo PDF” e escolha o documento que deseja no formato Word; Depois, confira a miniatura do arquivo e clique em “Converter para Word”.

Em poucos segundos o documento será convertido e aparecerá um download em seu navegador. Então, basta abrir o Word para editar o que for necessário em seu material.

Converter PDF em Word com Smallpdf

Outro site na lista para converter PDF em Word é o Smallpdf. Ele é intuitivo e oferece inúmeras ferramentas aos usuários, entre elas, a de conversão. Para isso, você deve:

Clicar em PDF para Word nas ferramentas disponíveis; Clique em “Escolher Arquivos” e adicione o PDF que deseja no formato editável; Em seguida, escolha entre a opção “converter texto selecionável” ou “converter texto com digitalizações” e clique em continuar; Aguarde o documento ser convertido e faça o download, clicando em baixar.

São quatro passos simples e rápidos que permitem a conversão. Inclusive, o site conta com uma versão paga, que disponibiliza mais funções e ferramentas para os clientes.

Convertio para sua conversão

Mais uma opção de site para usar é o Convertio. Então, veja a seguir um passo a passo para converter seus PDFs em documentos Word.

Clique em Selecionar Arquivos e abra o documento desejado; Verifique se na opção para está marcado DOC. Em seguida, clique em Converter; Aguarde a conversão do PDF; Ao finalizar, o download será feito automaticamente.

Com isso, basta você abrir o documento no formato Word e realizar as alterações que desejar.

Converter PDF em Word com o YouPDF

Também com um formato muito simples o site YouPDF permite converter PDF em Word de forma gratuita e rápida. Portanto, veja qual o passo a passo a seguir.

A princípio, clique em “clique aqui” para abrir o documento em PDF; Aguarde o documento ser carregado e clique em Converter; Espere até que todo o documento seja convertido; Clique em “Conversão Completa”; Por fim, clique no ícone de download para baixar o arquivo.

Em poucos instantes você tem o documento convertido de PDF para Word e pronta para o uso.

Xodo é uma opção de conversor

Encerrando a lista de sites que permitem converter PDF em Word temos o Xodo. Assim, ele possibilita uma conversão gratuita por dia. Então, você deve:

Clicar em Selecione o arquivo; Após escolher o arquivo, espere ele carregar e clique em “Converter”; Aguarde o processamento e ao finalizar clique em “Download”.

Com isso, você terá em mãos um documento convertido e no formato editável para que possa usar.

Converta seu PDF em Word

Agora você já conhece várias ferramentas que podem ajudá-lo na conversão de documentos PDF para Word. Portanto, não espere mais e comece a usá-las gratuitamente e facilite a sua rotina de trabalho.