Como corrigir a proteção da autoridade de segurança local está desativada no Windows 11

A proteção LSA ou Proteção da Autoridade de Segurança Local é necessária no Windows para manter as credenciais do usuário protegidas contra hackers que tentam obtê-las. Essa segurança protege todas as informações essenciais e não apenas suas credenciais. Isso evita que drivers e plug-ins não assinados sejam carregados na autoridade de segurança local.

Quando esse recurso estiver desativado no seu PC, você receberá a mensagem “A proteção de segurança do local é def” mensagem de erro no seu PC. Então, o que causa esse problema e como ele pode ser corrigido? Se você está procurando a resposta, este artigo irá ajudá-lo com isso. Estaremos listando todas as maneiras pelas quais você pode corrigir a proteção da autoridade de segurança local está desativada no Windows 11.

Por que estou recebendo a mensagem de erro A proteção da autoridade de segurança local está desativada?

Você receberá esta mensagem de erro quando a Proteção da Autoridade de Segurança Local estiver desativada no Windows 11. Ela pode ser desativada automaticamente devido aos seguintes motivos:

Ele é desativado quando a inicialização segura é desativada.

Outra razão por trás disso pode ser mudanças na Política de Grupo ou no Registro. Se algum programa ou serviço tiver ajustado a Diretiva de Grupo ou o Registro, isso poderá desativar a proteção LSA.

Uma atualização corrompida instalada no seu PC pode fazer com que a proteção LSA seja desativada.

Corrigir a proteção da autoridade de segurança local está desativada no Windows 11

Se você receber o erro A proteção da autoridade de segurança local está desativada no Windows 11, deverá ativar manualmente as configurações de proteção LSA. Você pode fazer isso no aplicativo de segurança do Windows, no Editor do Registro ou no Editor de Diretiva de Grupo.

Através da Segurança do Windows

A primeira maneira de ativar a Proteção de Segurança Local é por meio do aplicativo Segurança do Windows. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC com Windows pressionando o botão janelas chave. Aqui, digite Segurança do Windows e pressione Digitar para abri-lo.

Na barra lateral esquerda, clique no botão Segurança do dispositivo opção.

Clique no Detalhes de isolamento do núcleo opção sob o Isolamento do Núcleo seção do lado direito .

Você verá uma alternância para Proteção da Autoridade de Segurança Local ; ligue-o.

No prompt do UAC que se abre, clique em Sim .

Agora você será solicitado a reiniciar o seu PC. Reinicie o seu PC e a proteção LSA será ativada.

Através do Editor do Registro

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir o Correr caixa de diálogo.

No Correr caixa de diálogo, digite regedit e pressione Digitar . você vai conseguir o UAC incitar; clique Sim para abrir o Editor do Registro.

Clique na barra de endereços na parte superior do Editor do Registro, copie e cole o endereço fornecido abaixo e pressione Digitar . Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

No lado direito, clique duas vezes no ExecutarAsPPL para editá-lo. Se você não encontrar o ExecutarAsPPL chave, aqui está o que você pode fazer- Clique com o botão direito do mouse no LSA no painel esquerdo. No menu, clique em Novo e depois Valor DWORD (32 bits) .



Renomeie o valor DWORD como ExecutarAsPPL . Agora, clique duas vezes no ExecutarAsPPL para editá-lo.

Colocou o Dados do valor como 1 e clique em OK .

Da mesma forma, edite o RunAsPPLBot e defina seus dados de valor para 1 . Se você não encontrar o RunAsPPLBot você pode criá-lo como fizemos anteriormente para RunAsPPLBot .

Depois de fazer essas alterações no registro, reinicie o computador. Ele salvará as alterações feitas.

Através do Editor de Diretiva de Grupo

Você também pode habilitar o recurso Proteção da Autoridade de Segurança Local em seu PC com Windows por meio do Editor de Diretiva de Grupo. Você precisa do Windows 11 Pro para usar o Editor de Diretiva de Grupo; não funcionará na versão Home do Windows 11. Abaixo estão as etapas para habilitar a Proteção da Autoridade de Segurança Local por meio do Editor de Diretiva de Grupo-

Clique no Começar ícone na barra de tarefas para abrir Menu Iniciar . Tipo Editor de política de grupo e pressione Digitar .

Navegue até o seguinte endereço no Editor de Diretiva de Grupo- Configuração do Computador\Modelos Administrativos\Sistema\Autoridade de Segurança Local

No lado direito, procure Configure o LSASS para ser executado como um processo protegido . Clique duas vezes nele para editá-lo.

Selecione o Habilitado opção.

Debaixo de Opções seção, você verá o menu suspenso com Configurar o LSA para ser executado como um processo protegido escrito no topo. Clique neste menu suspenso e selecione Habilitado com UEFI Lock .

Clique em Aplicar e depois OK .

Uma vez feito, reinicie o seu PC e as alterações serão feitas.

Conclusão

As formas acima devem habilitar a Proteção da Autoridade de Segurança Local no seu PC com Windows. Depois de ativar manualmente a proteção LSA, você não enfrentará a Proteção da Autoridade de Segurança Local desativada no Windows 11.

