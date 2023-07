Como corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows (5 métodos)

O YouTube, a partir de agora, é a fonte mais popular de entretenimento, informação e educação. Todos os dias, o YouTube recebe milhões de visitantes em busca de suas necessidades. No entanto, quando os usuários do Windows começam a receber um erro do renderizador de áudio no YouTube, as coisas ficam feias. No entanto, se você está cansado do erro do YouTube, aqui está nosso guia para ajudá-lo a corrigi-lo.

Qual é o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows?

O erro do renderizador de áudio significa que o vídeo do YouTube que você está tentando reproduzir não pode ser renderizado. Enquanto a renderização significa decodificar e codificar o vídeo. Se isso não acontecer corretamente, você encontrará um erro do YouTube Audio Renderer.

Esse problema é extremamente raro, pois a maioria das pessoas geralmente consegue corrigi-lo com uma simples reinicialização do navegador. No entanto, se você está aqui, isso significa que a reinicialização não foi suficiente para corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube. Além disso, o problema é normalmente visto quando o vídeo está realmente corrompido e, nesse caso, o problema não é do seu PC.

Outra coisa a notar é quando os Drivers de Dispositivo, especialmente os Drivers de Áudio, ficam velhos, eles podem causar tais contratempos. Como resultado, atualizar os drivers de áudio também pode ser uma ótima solução. No entanto, aqui está tudo o que você pode fazer para corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows.

Correção: erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows 2023

Se você está cansado do erro do renderizador de áudio do YouTube, não se preocupe, nós ajudamos você. Aqui listamos todas as correções necessárias para resolver o erro. No entanto,

Correção 1: verifique o vídeo

Se você estiver recebendo o erro do renderizador de áudio em um vídeo, tente reproduzir outro vídeo de um canal autorizado. Tente reproduzir um vídeo do nosso canal oficial iTechHacks e veja se você está recebendo o mesmo erro ou não.

Se você não receber nenhum erro ao reproduzir outros vídeos, é possível que o vídeo tenha problemas e não o seu PC com Windows. No entanto, se todos os vídeos mostrarem exatamente o mesmo problema, passe para a próxima correção.

Correção 1: limpe o cache e os cookies do navegador

A maneira mais eficaz de corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows é limpar o cache e os cookies do navegador. Às vezes, usar o navegador e navegar na Web por muito tempo corrompe o cache e os cookies do navegador. Nesse caso, torna-se necessário limpá-lo. Não se preocupe, você não perderá nenhum dado pessoal. Aqui estão os passos para fazê-lo:

Clique no três pontos no canto superior direito. No menu suspenso, clique em Configurações. Clique em privacidade e segurança. Clique em Limpar dados do navegador. Marque tudo. Clique em Apagar os dados.

Depois que seus dados de navegação forem limpos, reinicie o navegador e tente reproduzir um vídeo. Se o vídeo for reproduzido sem problemas, ótimo. Caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 2: reinstale os drivers de áudio

Se limpar o cache e os cookies do navegador não ajudou, agora é hora de reinstalar ou atualizar os drivers de áudio. Francamente, ninguém realmente cuida das atualizações de driver e, como resultado, elas ficam desatualizadas e com erros.

Quando isso acontece, é comum ver problemas como erros do renderizador de áudio do YouTube no Windows. No entanto, aqui estão as etapas para reinstalar ou atualizar os drivers de áudio:

Clique com o botão direito do mouse no Botão do Windows. Clique em Gerenciador de Dispositivos. Expandir Entradas e saídas de áudio. Clique duas vezes no seu Driver de áudio. Mude para o Motorista aba. Clique em Atualizar. Se mostrar que você já possui o driver mais recente, feche-o e clique em Desinstalar. Reinicie o seu PC. Abra o Gerenciador de dispositivos novamente e toque em Verificar alterações de hardware.

Agora seu driver de áudio foi atualizado. Se você conseguiu atualizar seu driver de áudio, ótimo, caso contrário, a atualização do driver de áudio também está perfeitamente bem. Quando terminar, vá em frente e tente reproduzir um vídeo do YouTube para verificar se o problema persiste.

Correção 3: reverter drivers

Se você atualizou recentemente algum driver em seu PC, seria sensato voltar e revertê-lo. Nem todas as atualizações são úteis e você não precisa instalar todas elas. Em vez disso, você pode revertê-lo. Embora isso seja muito difícil no caso de atualizações do Windows, é bem mais fácil em termos de Gerenciador de Dispositivos. Siga estas etapas para reverter as atualizações:

Clique com o botão direito do mouse no janelas botão. Clique em Dispositivo Gerente. Expandir Entradas e saídas de áudio. Clique duas vezes no seu Driver de áudio. Mude para o Motorista aba. Clique em Reverter Drivers.

Dependendo da situação, o Windows pode solicitar que você reinicie o computador. Se isso acontecer, vá em frente e reinicie-o. Caso contrário, você pode ir diretamente e tentar reproduzir um vídeo do YouTube.

Às vezes, muitas vezes ignoramos os pequenos pedaços. Neste caso, é o seu navegador. Em nossas agendas lotadas, muitas vezes esquecemos de cuidar de nossos navegadores. Às vezes, os navegadores ficam desatualizados e causam problemas como o erro do renderizador do YouTube. As coisas estão mudando em um ritmo acelerado e se atualizar é a solução. Aqui estão as etapas para atualizar seu navegador, se for o Chrome:

Clique no três pontos no canto superior direito. No menu suspenso, leve o mouse para Ajuda. Agora, no menu pop-up, clique em Sobre o Chrome. Seu navegador começará a verificar se há atualizações instantaneamente e notificará que está atualizando. Feito isso, seu navegador será reiniciado por conta própria.

Nesta etapa, você não precisa se preocupar com seu trabalho não salvo porque o cache do Chrome cuidará disso e abrirá suas guias como se estivessem. No entanto, se a atualização não ajudar, passe para a próxima correção.

Correção 5: tente outro navegador

Se nenhuma das correções acima funcionou até agora, é possível que seja culpa do seu navegador. Nesse caso, você pode tentar usar outro navegador, como Mozilla Firefox ou Opera. Você também pode usar o Edge se for conveniente para você.

Caso outros navegadores consigam reproduzir o vídeo perfeitamente sem o erro do Audi Renderer, isso significa que você precisa reinstalar o Google Chrome e ele funcionará perfeitamente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, não deixe de comentar abaixo.

