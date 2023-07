Como corrigir o problema do Google Discover que não está funcionando no Android 2023

O Google Discover é um dos ótimos aplicativos através dos quais você fica sabendo de muitos acontecimentos do mundo. Muitas coisas estão na guia Google Discover, onde os usuários do Android podem rolar facilmente para aprender sobre diferentes notícias. O Google Discover tornou muitas coisas mais fáceis para os usuários. É porque os usuários podem facilmente mudar para o aplicativo e obter muitas novidades sobre as várias categorias. O Google Discover é uma seção muito útil para usuários que adoram ler diferentes tipos de artigos.

Porém, os usuários que acessam o Google Discover diariamente relataram alguns problemas com ele. Os usuários relataram que o Google Discover não está funcionando e, portanto, não podem ler as últimas notícias. Como há muitos usuários que adoram usá-lo diariamente, isso está causando muitos problemas. Neste guia, listaremos a solução por meio da qual você poderá resolver o problema no seu dispositivo.

Por que o feed do Google Discover não está funcionando?

Muitos usuários estão presos ao problema de não funcionar no Google Discover em seus dispositivos Android. No momento, muitos motivos estão disponíveis para a causa dos problemas. Vamos listar alguns motivos comuns aqui que foram muito relatados pelos usuários. Então, vamos dar uma olhada neles.

Há chances de que o Google Discover não esteja funcionando devido a alguns pequenos bugs no seu dispositivo.

Você não está conectado com uma conexão de internet estável, por isso o Google Discover não está funcionando.

O Google Discover pode não estar funcionando devido a alguns problemas relacionados à atualização.

A sessão da sua conta pode ter expirado.

Existem alguns problemas de arquivo de cache devido aos quais ele pode não estar funcionando.

Como corrigir o problema do Google Discover que não está funcionando

Estamos aqui com as soluções através das quais você poderá corrigir o problema do Google Discover que não está funcionando. Muitos usuários relataram o problema. Agora, eles estão apenas procurando soluções para corrigir esse problema. Assim, estamos aqui com ele. Certifique-se de verificar as etapas listadas para corrigir o problema do Google Discover não está funcionando.

Reinicie o dispositivo

Os usuários que estão recebendo o problema do Google Discover não funcionar podem tentar reiniciar o dispositivo. Isso ocorre porque o Google Discover não funcionará se houver algum bug menor. Muitos usuários relataram que reiniciar o dispositivo os ajudou a corrigir o problema. É porque o dispositivo tinha alguns pequenos bugs, que podem estar ocorrendo devido a alguns serviços não iniciarem corretamente. Assim, sugerimos que os usuários tentem reiniciar o dispositivo e verifiquem se o problema persiste.

Verifique a conexão com a Internet

Há chances de o aplicativo Google Discover não estar funcionando porque você não está conectado a uma conexão estável à Internet. Sim, o aplicativo Google Discover requer uma conexão de internet estável para funcionar corretamente. Mas se você não estiver conectado a uma conexão de internet estável, em qualquer caso, é provável que o problema comece a ocorrer com você.

Sugerimos que os usuários verifiquem a conexão com a Internet com a ajuda do testador de velocidade da Internet. Se a conexão com a Internet estiver funcionando corretamente sem problemas, verifique a próxima solução. Mas se a conexão com a Internet não estiver funcionando, você deve consertá-la.

Verifique se o Google App está ativado

Se você não sabe, o Google Discover só funcionará se você o tiver ativado em seu dispositivo Android. Sim, os usuários precisam garantir que o Google Discover esteja ativado. Isso ocorre porque todo o Google App é ativado por padrão, mas às vezes foi desativado para alguns usuários. Então, quando os usuários souberam disso, eles alteraram facilmente as configurações e puderam usar o aplicativo sem problemas novamente. Portanto, os usuários que estão recebendo o problema do Google Discover não funcionar devem tentar verificar se o Google Discover está ativado ou não.

Verifique se o Feed de descoberta está ativado

Muitos usuários relataram que descobriram que o feed do Google Discover foi desativado em suas configurações, por isso não conseguiram obter as histórias mais recentes no feed. Sugerimos que os usuários verifiquem se o Discover Feed está ativado ou não. Você pode fazer isso seguindo as configurações listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Aplicativo do Google no telefone.

no telefone. Vou ao Aba Mais .

. Clique em Configurações .

. Selecione os Opção geral .

. Agora, verifique se Descobrir está ativado ou não.

está ativado ou não. Se o aplicativo não for habilitadovocê pode alterná-lo. Isso vai habilitar o aplicativo Descubra.

Limpe os arquivos de cache

Os usuários que estão enfrentando o problema devem tentar limpar os arquivos de cache. Há chances de o aplicativo Google Discover não estar funcionando devido a pequenos bugs ou vírus que podem ter afetado os arquivos de cache do Google Discover. Os arquivos de cache do aplicativo Google Discover também desempenham um papel importante no funcionamento do aplicativo. Portanto, se o aplicativo Google Discover não estiver funcionando corretamente, tente limpar o cache. Provavelmente resolverá o problema que você está enfrentando. Muitos usuários já tentaram e conseguiram resolvê-lo.

Muitos usuários estão lutando com o problema de não funcionar no aplicativo Google Discover. No entanto, há chances de que não esteja funcionando devido à versão desatualizada. Sim, os desenvolvedores do Google app estão sempre lançando novas atualizações para garantir que tudo funcione bem com o dispositivo.

É por isso que sugerimos que os usuários verifiquem se há atualizações no aplicativo e verifiquem se ele está sendo executado na versão mais recente. Além disso, se você verificar as atualizações, certifique-se de fazê-lo também com a atualização do dispositivo. É porque há chances de o dispositivo estar executando o sistema operacional Android desatualizado, portanto, o aplicativo não está funcionando corretamente com ele.

Mudar de conta

Se você ainda enfrentar o mesmo problema, sugerimos que todos os usuários tentem usá-lo com uma conta diferente ou sem conta. Às vezes, sua conta do Google também pode causar problemas de execução de aplicativos devido a sessões ou problemas de configuração. Portanto, será bom você trocar de conta ou sair de todas as contas e verificar se o problema foi resolvido.

Empacotando

O Google Discover é um aplicativo muito eficiente usado por milhões de usuários para conhecer as últimas notícias do mundo. Os usuários adoram explorar as histórias no aplicativo. No entanto, os usuários relataram alguns problemas com o aplicativo. Neste guia, listamos os motivos da causa do problema. Além disso, listamos a solução para o problema que você estava enfrentando com o aplicativo Google Discover.

LEIA TAMBÉM: