Como descobrir com quem seu parceiro está trocando mensagens no Snapchat 2023

O Snapchat é um dos aplicativos de mídia social mais populares. No momento, está prestes a ultrapassar o Instagram em termos de popularidade e base de usuários. No entanto, com tantas pessoas usando o Snapchat, a tensão entre um casal é normal. Como você, seu parceiro e o parceiro dele também estão usando o Snapchat, às vezes pode ser um problema preocupante saber com quem seu parceiro está trocando mensagens no Snapchat no momento.

Se você também está preocupado com a mesma coisa, este guia certamente o ajudará. Neste guia, discutiremos várias maneiras de descobrir com quem seu parceiro está trocando mensagens no Snapchat.

Como saber que seu parceiro está enviando mensagens para outra pessoa no Snapchat?

Ao conversar com sua parceira, se você perceber que ela fica muito tempo online, mesmo depois de se despedir de você, pode ficar tranquilo que tem alguém mais importante para ela conversar nesse momento e pular o sono.

Além disso, se ela diz que há alguém ao meu lado e não podemos conversar, e durante esse tempo você a vê online ou fazendo upload de Snaps, isso significa que ela está mostrando para outra pessoa e ninguém está ao seu lado parando ou interrompendo.

Fora isso, se você conseguir pegar o telefone dela na mão e ver um Snap Streak bem longo, pode ter certeza que seu parceiro está conversando com aquela pessoa por muito tempo. Se for uma pessoa que você conhece e não um perigo, não precisa se preocupar com isso. No entanto, as coisas estão indo para o sul, você precisa ler este guia para descobrir o mais rápido possível antes que as coisas saiam de suas mãos.

Descubra com quem seu namorado ou namorada está trocando mensagens no Snapchat

Se você está preocupado que seu parceiro possa estar falando ou enviando mensagens para outra pessoa, você terá que pegar o telefone dela e saber a senha. Se o seu parceiro estiver longe de você, você pode contar com a ajuda de alguns de seus conhecidos em quem confia nesse processo.

No entanto, se isso estiver acontecendo em um relacionamento à distância, você deve tentar ter cuidado, pois isso é muito comum. No entanto, veja como você pode descobrir com quem seu parceiro está trocando mensagens no Snapchat.

Método 1: tente fazer login no Snapchat deles

O primeiro e mais simples método para descobrir com quem seu parceiro está trocando mensagens no Snapchat é fazer login na conta dele. No entanto, é mais fácil dizer do que fazer.

E, caso seu parceiro esteja traindo você ou enviando mensagens para outra pessoa, pode ser muito difícil pegar o telefone dele e verificar. Além disso, se ele ativou o 2FA, será extremamente difícil pegar a senha e fazer login em sua conta.

Sua melhor aposta é fazer as coisas enquanto ela está dormindo ou ocupada com outras tarefas da casa ou assistindo a um filme. No entanto, as pessoas que estão trapaceando com seus telefones são muito difíceis de pegar uma única vez sem telefones em suas mãos. Se for esse o caso do seu parceiro, é provável que haja alguém mais do que você.

Método 2: verifique os amigos dela

Pode ser melhor se você puder entrar em contato pessoalmente com seus amigos e perguntar se seu parceiro está em contato com alguém. Embora também seja possível que ela tenha escondido deles também, um melhor amigo sempre pode limpar o ar. Você só precisa satisfazê-la e perguntar o que ela está fazendo.

Por outro lado, se você não tiver acesso aos amigos dela, pode pegar o telefone dela e pesquisar na lista de amigos. Se você não sabe como fazer, veja como fazer:

Abra o Snapchat dela ou dele. Toque no Perfil ícone. Agora, toque em Amigos.

Agora verifique esta lista e abra o chat de todos os garotos que você suspeita que sua garota possa estar enviando mensagens no Snapchat. Se você descobrir que a maioria deles foi eliminada, isso é uma grande bandeira vermelha. Além disso, é possível que você conheça essa pessoa na vida real. Se for assim, você deve ir em frente e contatá-lo.

Método 3: Dê uma olhada nos Emojis

Se os métodos acima se mostraram inúteis, você pode obter informações sobre o histórico de mensagens de seu parceiro observando os emojis mais usados. Embora exista uma maneira de remover até mesmo os emojis mais usados, se sua parceira não é tão experiente em tecnologia, ela não deveria saber disso.

Se você também não sabe como verificar, basta abrir o teclado e deslizar para a guia Emojis. Se você perceber que os emojis de coração e beijo estão colocados no local favorito, isso significa que seu parceiro definitivamente está enviando mensagens para outra pessoa no Snapchat, e o assunto é sério.

Método 4: Verifique o Snapchat Streak

A próxima coisa importante a ver se você acha que seu parceiro está enviando mensagens para outra pessoa no Snapchat é o Snapchat Streak. Em palavras simples, uma sequência do Snapchat ocorre quando dois usuários conversam regularmente.

Suponha que duas pessoas estejam conversando regularmente por 3 dias, então ocorre um Snapchat Streak. Este Streak continua aumentando com os dias. Se o seu parceiro tem uma sequência de 10 com alguém, isso significa que ela está conversando com ele regularmente há mais de 10 dias.

A raia só ocorre quando há compartilhamento regular de fotos, vídeos e mensagens de texto. Finalmente, se você notar um símbolo de fogo e os números 50-60 ao lado dele, isso significa que seu parceiro está conversando continuamente com eles por mais de 2 meses. Essa é uma bandeira vermelha séria e você deve considerar ter uma conversa com eles.

Método 5: Dê uma olhada no Snap Map

Se sua namorada ou namorado não é um entusiasta de tecnologia, é provável que eles já tenham ativado o Snap Map por padrão. Se for esse o caso, sua melhor opção é dar uma olhada no Snap Map deles para saber o que eles estão fazendo.

O Snap Map permite que os usuários visualizem a localização de seus amigos. Graças a esse recurso, você pode verificar se sua namorada e seus supostos amigos estão compartilhando um local com eles. Se for esse o caso, eles estão se encontrando atrás de você e você não tem a menor ideia.

Se você não sabe ver o Snap Map, siga estas etapas:

Toque na foto do perfil do amigo. Você verá uma imagem de visualização do mapa abaixo da foto do perfil. Toque nesse mapa para ver o histórico.

Isso lhe dará uma ideia clara do que seu parceiro está fazendo. Se isso também não estiver ajudando, a opção está sempre disponível para você.

Método 6: Baixe um aplicativo espião

Se os métodos acima não estão ajudando você a se antecipar ao seu parceiro para saber com quem ele está trocando mensagens, agora é hora de recorrer a ajuda profissional. Não, não estamos falando de contratar detetives, mas de baixar aplicativos espiões.

No entanto, você deve ter em mente que esses aplicativos espiões não são gratuitos e obviamente são caros de manter se você precisar de mais de um mês de vigilância. Como resultado, é melhor procurar um aplicativo espião que também ofereça um teste gratuito de 7 dias para que você possa pegar seu parceiro em flagrante e obter alívio de seu relacionamento tóxico.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode descobrir se seu parceiro está enviando mensagens para outra pessoa no Snapchat. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Gostaríamos também de salientar que estas são apenas especulações. Porque sua namorada está conversando com outra pessoa, isso não significa simplesmente que ela está te traindo.

É possível que ele seja um amigo da família dela ou outra coisa. É sempre melhor enfrentar as coisas de frente do que ir por trás e duvidar dela. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como verificar a mensagem dela ou dele, comente abaixo.

