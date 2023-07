Como emitir 2ª via da Enel? Confira como é simples!

Saber emitir 2ª via da Enel é muito importante para manter as contas em dia e, ao mesmo tempo, ter acesso a um comprovante de residência que possa ser usado em diferentes cadastros. Para isso, você pode acessar o site oficial dessa empresa de energia e em poucos cliques acessar todas as informações que precisa.

Neste texto, apresentamos o passo a passo que você precisa seguir para poder visualizar todas as suas contas, estejam elas pagas ou não, e emitir a segunda via. Confira!

Passo a passo de como emitir 2ª via da Enel

Para emitir 2ª via da Enel é preciso estar com o seu CPF em mão, além de ter o número do cliente. Assim, você poderá preencher os campos para gerar a sua conta. Veja como funciona o passo a passo:

Primeiro, acesse o site oficial da Enel, acessando também a área descrita como “Para Você”; Em seguida, role a página até encontrar o botão descrito como “Segunda Via da Conta” e clique sobre ele; Feito isso, você deverá preencher os campos com as informações do número do cliente e, também, com o número do CPF do titular da conta de energia; Na página seguinte, você vai precisar escolher em qual número de celular cadastrado deseja receber um código de segurança para acessar a sua conta. Selecione a opção que estiver mais acessível no momento; Ao receber o seu SMS com o código, preencha o campo que solicita essa informação; Feito isso, você se deparará com uma lista completa das suas últimas contas, tanto pagas quanto em aberto; Selecione a coluna de 2ª via de todas as contas que você deseja gerar. Lembrando que só é possível agrupar contas iguais, ou seja, apenas contas pagas podem ser agrupadas com pagas e apenas contas em aberto podem ser agrupadas com outras em aberto; Depois de selecionar as opções que você precisa baixar, escolha o modo de gerar: Gerar código de barras para pagamento;

Baixar o arquivo em PDF no seu computador;

Enviar a segunda via das contas por e-mail. Pronto! Você já terá a sua 2ª via Enel de forma prática e rápida.

Segunda via Enel pelo WhatsApp

Além de ser possível gerar a sua segunda via Enel via site da operadora de energia, também é possível conversar com a assistente virtual Elena e também acessar informações importantes sobre a sua conta, solicitando, inclusive, a segunda via que você precisa.

Para isso, você deve:

Salvar este número nos seus contatos: (21) 99601-9608; Chamar no WhatsApp e seguir as recomendações da assistente virtual; Solicitar a segunda via da conta que você deseja pagar; Pronto! Você já terá acesso à segunda via.

Essa modalidade pode ser muito mais prática e rápida.

Além de poder emitir 2ª via Enel dessa forma, também é possível solicitar outros serviços pelo WhatsApp, como, por exemplo, informações sobre os seus débitos, indicar a falta de energia em alguma localidade, e assim por diante.