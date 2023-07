Como Emitir a Segunda Via da Fatura? 2ª VIA ONLINE no APP, site e Telefone

Para emitir a segunda via da fatura SABESP é bem simples. Você pode fazer isso diretamente no app, pelo site da prestadora de serviços ou até mesmo pelo telefone. Neste guia, te explicamos, passo a passo, como solicitar a segunda via das três formas. Acompanhe e tire as suas dúvidas.

Como emitir a segunda via da fatura SABESP no app

Você pode emitir a segunda via diretamente pelo app, usando o seu celular. Veja como funciona na prática:

Primeiro, você deve baixar o aplicativo no sistema iOS ou Android; Feito isso, você deverá instalar o app e fazer o seu login; Depois de acessar a sua conta, deverá clicar em “Minhas Faturas”; Feito isso, deverá clicar em “2ª via da conta”; Pronto! Você já terá acesso a segunda via e poderá fazer o pagamento facilmente, mantendo as contas em dia.

Lembrando, ainda, que pelo aplicativo é possível ter acesso a outras informações interessantes sobre a sua conta SABESP. Portanto, é uma boa alternativa para ter no seu celular, mesmo que você não precise gerar a segunda via com frequência.

Como emitir a segunda via da fatura SABESP no site

Caso você não queira baixar o aplicativo no seu celular, ou até mesmo nem tenha espaço na memória para instalar dessa maneira, é possível emitir a segunda via diretamente pelo site. Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:

Acesse o site oficial da SABESP, clicando neste link; Depois disso, encontre o botão destacado como “Minhas Faturas”; Feito isso, você deverá clicar em “2ª via da conta”; Depois disso, você vai precisar fazer o seu login para acessar as faturas e, consequentemente, a segunda via que você precisa; Pronto. Você poderá fazer o pagamento normalmente.

No site, também é possível acessar outras informações relevantes, além de gerar a segunda via da sua conta.

Como emitir a segunda via da fatura SABESP pelo telefone

Uma terceira alternativa na hora de emitir a segunda via da sua fatura é por meio do atendimento telefônico. Ele pode ser muito útil, especialmente quando o acesso à internet não está dos melhores, por exemplo. Nesse caso, você deverá:

Ligar no número de atendimento da companhia, neste número: 0800 055 0195; Feito isso, deverá solicitar a segunda via, apresentando alguns dados pessoais para que o atendente possa gerar a via.

É possível emitir pelo WhatsApp?

Muita gente não sabe, mas também é possível emitir a segunda via diretamente pelo WhatsApp, entrando em contato com o atendimento da SABESP. Para isso, você deve:

Salvar este contato: (11)3388 8000; Entrar em contato via conversa no WhatsApp e fazer a solicitação da segunda via; Aguardar que um dos atendentes façam a geração da segunda via para você; Pronto! Você novamente terá acesso à conta atualizada com facilidade.

São diversos os canais de atendimento disponibilizados pela SABESP para você poder acessar a segunda via e garantir o pagamento na data correta. Assim, fica mais fácil gerar as contas e acessar demais informações.