Como emitir CARTÃO CNPJ? Guia Passo a Passo!

A obtenção de um Cartão CNPJ, o número de identificação para empresas emitido pela Receita Federal, é uma etapa crítica para qualquer negócio brasileiro. Se você está considerando abrir uma empresa ou já tem uma e precisa confirmar seu status legal, este guia passo a passo irá ajudá-lo a entender e realizar o processo de emissão do Cartão CNPJ.

O que é CNPJ?

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é um código único que identifica uma empresa brasileira. Este número é usado em todos os documentos oficiais, desde notas fiscais até declarações fiscais. Para uma empresa ser reconhecida legalmente, ela deve estar registrada no Cadastro CNPJ e ser classificada como apta para fazer negócios. A emissão do Cartão CNPJ é vista por muitos parceiros comerciais, como bancos e fornecedores, como uma garantia de que o negócio está legalmente habilitado para realizar transações.

Importância do Cartão CNPJ

O Cartão CNPJ contém informações importantes como o nome jurídico da empresa, o nome fantasia e o número de registro no Cadastro. A emissão desse documento valida que a empresa está legalmente registrada junto à Receita Federal e está apta a emitir notas fiscais.

Além disso, a situação cadastral, que deve constar como ATIVA, é essencial para garantir a legitimidade das operações da empresa. O Cartão CNPJ é um registro online que pode ser verificado automaticamente na Internet.

Como emitir o Cartão CNPJ – Passo a Passo

Vamos agora para a parte prática de como emitir o Cartão CNPJ para sua empresa.

Passo 1: Defina o Tipo de Empresa a ser aberto

Tudo começa com um estudo, um plano de negócios. Este passo é importante para definir a natureza jurídica e o tamanho do negócio, se terá um ou mais sócios, quem serão eles e como será a relação entre eles.



Passo 2: Selecione as Atividades Econômicas (CNAE)

A escolha das atividades econômicas está diretamente ligada ao propósito da empresa. Essas informações são importantes para a Receita Federal e outras autoridades fiscais, pois determinam os impostos a serem pagos e as licenças necessárias.

Passo 3: Escolha um serviço de contabilidade para lhe apoiar

A contabilidade é essencial para a gestão de um negócio. Assim, ter um escritório contábil confiável desde o início pode fazer a diferença.

Passo 4: Elabore o Contrato Social

Este documento é fundamental para empresas Limitadas, pois especifica quem são os sócios, o percentual de cada um no negócio, e suas funções dentro da organização.

Passo 5: Registre o negócio na Junta Comercial

Com todos os documentos preparados, agora é hora de registrar o negócio na Junta Comercial da sua cidade.

Passo 6: Receba seu Cartão CNPJ

Finalmente, com toda a documentação em ordem, a Junta Comercial emitirá o número do CNPJ da sua nova empresa e o enviará para você.

Como emitir o Cartão CNPJ online

Depois de receber o número do CNPJ, você pode emitir o Cartão CNPJ diretamente no site da Receita Federal. Basta inserir o número do CNPJ e completar o CAPTCHA para obter seu Cartão CNPJ.

Agora que você entendeu como emitir o Cartão CNPJ, está na hora de dar o próximo passo para abrir sua empresa. Lembre-se, manter o status legal do seu negócio é fundamental para o sucesso a longo prazo. Boa sorte na sua jornada empreendedora!