Como emitir o extrato de pagamento de benefício do INSS pela internet? Confira o passo a passo

O extrato de pagamento de benefício do INSS é um documento que comprova a renda dos aposentados, pensionistas e demais beneficiários da previdência social. Nesse sentido, ele mostra os valores, as datas e o banco onde o benefício foi depositado, além de outras informações úteis.

O extrato de pagamento de benefício do INSS pode ser solicitado para diversos fins, como:

Comprovar a renda para fins de financiamento, empréstimo ou abertura de conta bancária;

Declarar o imposto de renda;

Consultar o histórico de pagamentos e verificar se há alguma irregularidade;

Solicitar a revisão ou o recurso do benefício.

Sendo assim, confira a nossa matéria na íntegra e veja o passo a passo consultar e imprimir o extrato de benefício do INSS sem sair de casa, usando o site ou o aplicativo do Meu INSS.

O que é o Meu INSS?

O Meu INSS é um portal online que permite aos segurados e beneficiários do INSS acessar diversos serviços e informações relacionados à Previdência Social.

Ademais, o Meu INSS pode ser acessado pelo site (meu.inss.gov.br) ou pelo aplicativo, disponível para aparelhos Android e iOS. Mas, para usar o portal, é preciso fazer um cadastro no sistema Gov.br, que é a plataforma única de acesso aos serviços digitais do Governo Federal.

Como emitir o extrato de pagamento de benefício do INSS pelo site?

Para emitir o extrato de pagamento de benefício do INSS pelo site, siga os seguintes passos:

Primeiro, acesse o site do Meu INSS (meu.inss.gov.br);

(meu.inss.gov.br); Depois, clique em “Entrar” no canto superior direito da tela;

no canto superior direito da tela; Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Gov.br. Mas caso ainda não possua, basta clicar em “Crie sua conta” e seguir as instruções da tela para se cadastrar;

e seguir as instruções da tela para se cadastrar; Ao acessar a página inicial do Meu INSS, clique em “Extrato de pagamento de benefício” na barra lateral esquerda;

na barra lateral esquerda; Depois, selecione o período que deseja consultar e clique em “Consultar” ;

; Assim, será possível ver o extrato com os detalhes dos pagamentos recebidos no período escolhido;

Para imprimir ou salvar o extrato, basta clicar em “Baixar PDF”.

Como emitir o extrato de pagamento de benefício do INSS pelo aplicativo?

Também é possível consultar o extrato de benefício do INSS por meio do celular, através do aplicativo Meu INSS, para aparelhos Android e IOS. Sendo assim, siga o passo a passo para a consulta:



Você também pode gostar:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo Meu INSS na loja de aplicativos do seu celular;

na loja de aplicativos do seu celular; Depois, abra o aplicativo e faça login com seu CPF e senha cadastrados no Gov.br;

Na tela inicial do aplicativo, toque no menu principal (os três traços no canto superior esquerdo da tela);

Depois, toque em “Extratos/certidões/declarações” ;

; Na sequência, selecione a opção “Extrato de pagamento de benefício” ;

; Depois, toque no calendário e selecione o período que deseja consultar;

Assim, você poderá ver o extrato com os detalhes dos pagamentos recebidos no período escolhido;

Para imprimir ou salvar o extrato, toque no ícone da impressora no canto superior direito da tela.

Outros serviços do Meu INSS

O Meu INSS é o portal da previdência social e permite que os beneficiários realizem diversas consultas de documentos e outras informações por meio do site ou aplicativo. Além disso, também é possível fazer diversas solicitação previdenciárias através do portal.

Nesse sentido, todos os serviços podem ser acessados no formato online. Confira outros serviços disponíveis para os segurados do INSS de forma virtual:

Agendar perícias médicas;

Solicitar benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade , pensão por morte, entre outros;

, pensão por morte, entre outros; Simular tempo de contribuição e valor da aposentadoria;

Consultar extratos, certidões e declarações;

Recorrer ou revisar benefícios;

Atualizar dados cadastrais;

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal;

Consultar o calendário de pagamento.