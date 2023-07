Como encerrar uma conta no PicPay? Confira os principais passos

A partir do dia 29 de julho, o PicPay, aplicativo de serviços financeiros muito utilizado no Brasil, implementará uma nova política de cobrança. As contas com saldo inativo por mais de 360 dias serão submetidas a uma mensalidade denominada “tarifa de inatividade”, no valor de R$ 10.

A notícia foi divulgada na página de suporte da empresa, onde foi explicado que essa prática é comum no mercado financeiro. A classificação de uma conta como inativa ocorre quando não há qualquer movimentação financeira ou acesso do cliente ao aplicativo por um período de 360 dias consecutivos.

É importante destacar que a cobrança dessa tarifa de inatividade será limitada a um período máximo de 12 meses. Caso o titular da conta realize alguma movimentação financeira, como pagamentos ou transferências, durante esse período, a cobrança será interrompida automaticamente.

A medida foi adotada pelo PicPay como uma forma de incentivar a utilização ativa das contas e também como uma estratégia para manter a saúde financeira da empresa. Portanto, os usuários que possuem contas no PicPay devem estar atentos a essa nova política e considerar a realização de movimentações periódicas para evitar o pagamento da tarifa de inatividade.

“a medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentações. A companhia também reforça que a cobrança está condicionada ao saldo em conta do usuário e, portanto, não vai se configurar em dívida para o cliente”, disse a empresa em nota.

Saiba como encerrar uma conta

Recentemente, o PicPay, renomado aplicativo de pagamentos, comunicou importantes mudanças em suas políticas e procedimentos. Por conta disso, muitos usuários estão tendo dificuldades em excluir a conta, no entanto, o procedimento é bastante simples.

Para encerrar uma conta no PicPay, basta seguir os passos a seguir:

Acesse o aplicativo do PicPay.

Toque na foto do perfil, geralmente localizada no canto superior esquerdo da tela.

Escolha a opção “Encerrar minha conta” entre as alternativas disponíveis.

Após seguir os requisitos e solicitar o cancelamento do PicPay, a empresa enviará um e-mail contendo todos os detalhes do procedimento de encerramento da conta. Nesse e-mail, o cliente poderá conferir todas as informações referentes ao cancelamento e acompanhar o andamento do pedido.

O prazo para que o cancelamento seja concluído é de até 25 dias a partir da solicitação. É importante lembrar que durante esse período, caso mude de ideia, o usuário tem a possibilidade de reativar sua conta sem problemas.

Sobre o PicPay



O PicPay é uma das principais fintechs do Brasil, revolucionando a forma como as pessoas lidam com suas transações financeiras. Fundada em 2012, a empresa surgiu com a missão de proporcionar praticidade e agilidade no dia a dia dos brasileiros, permitindo que realizem pagamentos, transferências e até mesmo investimentos, tudo de forma rápida e segura, através do aplicativo.

Uma das principais características do PicPay é a praticidade nos pagamentos. Basta cadastrar um cartão de crédito ou realizar uma transferência bancária para começar a usar o aplicativo. Com isso, o usuário tem a facilidade de efetuar pagamentos de contas, boletos e até mesmo recarregar o celular com poucos toques na tela do smartphone.

O PicPay se consolidou como uma referência no mercado de fintechs brasileiras, facilitando a vida financeira de milhões de pessoas em todo o país. Com um aplicativo versátil, seguro e com diversas funcionalidades, a empresa continua inovando e conquistando a confiança de seus usuários.