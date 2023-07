Como encontrar a chave da sala de reuniões Central Zaya no Warzone 2 DMZ

Call of Duty: Warzone 2 DMZ sempre foi um jogo interessante em que todos os jogadores estão pensando. Os jogadores adoram as emocionantes missões e a jogabilidade incorporada a elas. Existem milhões de usuários que estão jogando o jogo. É apenas por causa das missões Warzone 2 DMZ que são adicionadas ao jogo de tempos em tempos. Os jogadores que baixaram o jogo adoram jogar as missões Warzone 2 DMZ.

É porque, com a ajuda das missões Warzone 2 DMZ, os jogadores podem obter facilmente as recompensas que os ajudarão a vencer diferentes tipos de jogos nos vários modos de jogo. Os usuários estão sempre tentando completar o máximo de missões que podem. No entanto, existem várias missões difíceis de serem concluídas pelos usuários sem orientação adequada.

Encontrando o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya é um deles. Esta é uma das missões difíceis que estão no Warzone 2 DMZ. Basicamente, nesta missão, os usuários ficam confusos sobre o local onde podem encontrar a chave e usá-la. Estamos aqui com o guia onde vamos listar a localização do Chave da Sala de Reuniões Central Zaya e como você pode usá-lo.

O que é a chave da sala de reuniões Central Zaya no Warzone 2 DMZ?

O Chave da Sala de Reuniões Central Zaya é uma das chaves que você deve encontrar no Warzone 2 DMZ. Com a ajuda da chave que está disponível no jogo, os usuários poderão obter o loot que estiver presente em um determinado local. Os usuários não sabem, mas as Chaves são usadas para destrancar algumas portas ou áreas que foram trancadas. Depois de desbloqueá-lo, você ficará surpreso com os saques pelos quais poderá obtê-los.

Com a ajuda dos loots, você poderá fazer muitas coisas. A chave irá ajudá-lo a completar as missões. A chave é encontrada nos saques, em lugares diferentes ou em locais específicos. Os usuários devem descobrir se devem completar as missões Warzone 2 DMZ. Existem muitas missões no jogo que requerem a chave para completar as missões. Você tem que ter certeza da chave que você tem.

Os usuários que possuem o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya, então eles poderão completar a missão que estão tendo diretamente. No entanto, quem não tiver a chave terá que encontrá-la. Listaremos os locais onde você pode encontrar facilmente a chave da sala de reuniões Central Zaya em Warzone 2 DMZ.

Como encontrar a chave da sala de reuniões Central Zaya no Warzone 2 DMZ

Os usuários que procuram o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya terá que encontrá-lo em loots. As chaves disponíveis no jogo podem ser encontradas apenas por meio de saques, matando inimigos de IA, entregas de suprimentos ou completando algumas missões. Muitos usuários relataram que mataram mais inimigos de IA e saquearam mais lugares para obter a chave. Da mesma forma, muitos usuários relataram que obtiveram a chave por meio de entregas de suprimentos e missões, que têm as recompensas do Chave da Sala de Reuniões Central Zaya.

Onde usar a chave da sala de reuniões Central Zaya no Warzone 2 DMZ?

Os usuários que tiverem a chave terão que usá-la para obter o saque de onde a tiverem. Os jogadores que completaram a missão relataram ter muito saque suficiente depois de fazer isso. Vamos listar os passos que você terá que seguir para usar o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya em Warzone 2 DMZ.

A localização para o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya está no Observatório Zaya, então você terá que chegar lá.

está no Observatório Zaya, então você terá que chegar lá. Depois disso, você deve chegar perto do meio da grade E5 e E6.

Agora, você pode ver o prédio que indicamos na imagem abaixo.

Você tem que entrar no prédio.

Quando você entrar no prédio, certifique-se de verificar a localização, pois haverá muitos inimigos de IA.

Depois de entrar no prédio, comece a matar os inimigos.

Depois de matar os inimigos, você verá a porta, que está trancada.

Use a chave lá para destrancar a porta e pegar o saque.

É isso; você completou a missão.

Empacotando

Os usuários estavam procurando Chave da Sala de Reuniões Central Zaya. Eles estavam procurando um guia para entender como encontrar a chave e usá-la para obter as recompensas por meio do saque. Todos nós sabemos que é difícil para os usuários encontrar a chave sem orientação adequada. É por isso que neste guia listamos como os usuários poderão obter o Chave da Sala de Reuniões Central Zaya. Também listamos as etapas para chegar ao local onde eles devem usar a chave para obter o saque. Esperamos que você possa encontrar e usar a chave com a ajuda deste guia.

