Como entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple para o serviço 2023 (mundial)

Se algo der errado no seu dispositivo Apple, você tem duas opções. Leia nossos Guias da Apple ou vá em frente e entre em contato com o Suporte da Apple perto de mim para obter serviço usando o número do Suporte da Apple. No entanto, se você mora em uma área remota ou local onde o Apple Service Center está longe de você, primeiro você deve ligar para eles e marcar uma consulta.

Se você for direto e visitar um centro de serviço da Apple que está longe de você e souber que o problema poderia ter sido resolvido com uma simples reinicialização, isso não seria bom. Como resultado, é sempre melhor conversar com o suporte da Apple antes de ir para o serviço.

No entanto, muitos usuários da Apple não sabem como podem entrar em contato com o número de suporte da Apple. Se você é um deles, não se preocupe, pois você não está sozinho. Neste guia, mostraremos como você pode entrar em contato com o número de suporte da Apple e também listar todos os números de telefone necessários.

O motivo pode ser aparente, você tem um problema com seu dispositivo Apple. Se algum dos seus dispositivos Apple, seja um Macbook, iMac, iPhone, Watch, AirPod ou iPod, não estiver funcionando ou não estiver girando, não há como corrigi-lo reiniciando ou redefinindo a configuração original. Isso ocorre porque ele não está ligando.

Nesse caso, você precisará entrar em contato com Suporte da Apple e conserte seu aparelho. No entanto, muitas pessoas não sabem a maneira correta de fazer isso, então aqui está um guia para ajudá-los.

Existem várias maneiras de entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Apple para obter assistência com seu iPhone, iPad, Mac ou outro produto ou serviço da Apple. Você pode contatá-los via mensagem direta do Twitter, mensagem direta do Twitter, bate-papo online e aplicativo de suporte da Apple.

Se você tiver alguma dúvida sobre seu produto ou serviço Apple, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Apple usando as informações abaixo. Aqui estaremos discutindo diferentes métodos, você pode escolher aquele que melhor lhe convier.

Se o seu telefone estiver funcionando e você não tiver problemas para fazer uma chamada, ligue diretamente para o Suporte da Apple e informe o problema. Você tem que ser claro. Eles informarão algumas etapas de solução de problemas e você deverá segui-las exatamente.

Quando o problema não for resolvido, eles solicitarão que você visite o centro e resolva o problema. Além disso, certifique-se de perguntar ao centro de serviço se eles têm as peças necessárias disponíveis ou não. Se eles não tiverem e você não perguntar, seu reparo levará um tempo significativo. Isso não apenas atrasará o processo de reparo do iPhone, mas também

Método 2: Converse com o Suporte da Apple

Se o seu telefone não estiver funcionando e você não puder usá-lo para ligar, a próxima opção é conversar com o Suporte da Apple. Se o problema for com o seu Mac, você pode usar o iPhone para ligar e, se o iPhone não estiver funcionando, use o Mac. Como alternativa, você também pode usar um PC para fazer isso.

Acesse o site de suporte da Apple. Se você não conhece, basta clicar neste link, e você chegará lá. Agora, clique em Bate-papo.

Se você achar os métodos acima adequados, poderá usar as mídias sociais. Embora esse método exija que você tenha o número de suporte da Apple, você pode fazer isso com seu telefone ou laptop. O suporte da Apple no Twitter é extremamente ativo. Tanto que, se você twittar seu problema e marcar a Apple, eles responderão em 1 hora. Este método é mais rápido do que os métodos acima.

Como resultado, se você não encontrar sua solução usando os métodos acima, a equipe de mídia social definitivamente o ajudará a encontrar uma.

Método 4: obter um retorno de chamada do suporte da Apple

Se você acha que precisa de ajuda da Apple, mas este não é o momento certo para falar, ou você não tem tempo de sobra, você pode fazer uma solicitação de retorno de chamada da Apple sem um número de suporte da Apple.

Gerar um retorno de chamada é especialmente útil quando os técnicos simples não podem ajudá-lo a resolver o problema. Com um retorno de chamada, você pode pedir que eles falem com o idoso. Aqui estão as etapas para gerar um retorno de chamada.

Acesse getsupport.apple.com. Selecione seu dispositivo. Selecione Converse conosco. Digite o número de série do seu dispositivo. Agora toque em Gerar um retorno de chamada.

No entanto, quando você levanta um retorno de chamada, precisa selecionar um período de tempo no qual eles ligarão para você. Normalmente, os caras do atendimento ao cliente são realmente cooperativos e prestativos. No entanto, em alguns casos, você pode ter problemas. Se isso acontecer, você pode seguir as mesmas etapas novamente e retornar a chamada.

Novamente, se o seu telefone estiver funcionando, outra excelente maneira de entrar em contato com o suporte da Apple é usando o aplicativo de suporte embutido. Você só precisa abrir o aplicativo e tocar em Produtos para ver todos os seus produtos e selecionar aquele com o qual está tendo problemas.

Escolha o problema, como dano físico, e você terá a opção de ligar para o suporte ou conversar. Você também tem a opção de trazê-lo para reparo. Se você for buscar o reparo, terá que escolher o centro de suporte autorizado da Apple mais próximo e agendar um horário. Certifique-se de seguir as instruções na tela ao fazer isso.

Números de telefone do suporte ao cliente da Apple – listagem mundial

Aqui estão os números de telefone de suporte da Apple. Escolha o seu país e procure o número de telefone do suporte da Apple para entrar em contato com o centro de serviços da Apple perto de mim.

Emirados Árabes Unidos: 8000 444 04071

Bélgica: 0800 80 404 (francês), 0800 80 407 (flamengo)

Grécia: 00800 4414 54172, 021 0300 99601

Paquistão: Disque 00800 01001 primeiro, depois disque 800 361 0479

Chipre: 800 92433

Eslovênia: 0800 80321

Tailândia: 1800 019 9005

Suécia: 020 100 529

Rússia: 8 800 555 67343

China continental: 400-666-88001, 400-619-81411 (Acessibilidade e tecnologia assistiva)

Coreia do Sul: 080 333 40004

Lituânia: (8-800) 30772

Romênia: 0800 400138

Estônia: 8000 044333

Irlanda: 1800 804 062

Finlândia: 0800 96372

Vanuatu: (61) 1-300-321-4563

Catar: 008001003561

Índia: 000800 10090091 4

Luxemburgo: 800 24550

Estados Unidos: 1-800-275-2273

Áustria: 0800 220325

África do Sul: 0800 444 426

Macau: (853) 6262-16311

República Tcheca: 800 700527

Holanda: 0800 0201581

Brasil: 0800-761-0880

Espanha: 900812703

Hungria: 06 80 983 435

Austrália: (61) 1-300-321-4561

Malásia: 1-800 803 638

Dinamarca: 80249625

Nova Zelândia: 0800 1 27753

Letônia: 800 03251

Suíça: 0800 00 18532 (francês), 0800 00 18532 (alemão)

Noruega: 240 551331

Bahrein: 800815521

México: 001-866-676-5682

Portugal: 800207983

Eslováquia: 0800 178661

Filipinas: 1-800-1441-0234 (PLDT e Smart Communications), 1-800-8908-8277 (Globe)

Croácia: 0800 222 427

Itália: 800915904

Kuwait: 222822921

Reino Unido: 0800 107 6285

Polônia: 00800 44118752

Liechtenstein: 0800 00 18532

Israel: 18093443291, 0337629152

Egito: 0800 000 0888

Bulgária: 00800 6002 7753

Japão: 0120-277-535 (dentro do Japão), (81) 3-6365-47051 (fora do Japão)

Fiji: (61) 1-300-321-4563

Taiwan: 0800-095-988

Guam: 1-800-865-0853

Vietnã: 1800 1127

Canadá: 1-800-263-3394 (inglês), 1-800-263-3394 (francês)

Brunei: 801-43842

Turquia: 00800 4488 298782, 0216 282 16221

Arábia Saudita: 800844 97241 (STC), 800850 00321 (Zain e Mobily)

Indonésia: 0800-1-027753

Ucrânia: 0800 509 382

Hong Kong: (852) 2112-00991 (chinês), (852) 2112-00991 (inglês)

Omã: 800774711

Tonga: (61) 1-300-321-4563

Líbano: primeiro disque 01 426 801, depois disque 85527891772

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple. Também listamos todos os números de telefone do suporte ao cliente da Apple. Você pode ligar para eles de onde estiver, desde que tenha um dispositivo Apple. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: