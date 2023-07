como estudar durante as férias? 

Muitos estudantes ficam em dúvida se devem ou não estudar nas férias. Porém, com a aproximação das datas das principais provas do país, estudar durante o período de férias pode ser uma boa opção para turbinar a sua preparação rumo ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e aos vestibulares.

É claro que nós sabemos que estudar durante as férias não é fácil: você também deve separar momentos de lazer e descanso e, além disso, não é simples manter a organização quando você não tem o compromisso com a escola ou o cursinho.

Porém, existem algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. Para que você consiga encontrar uma boa forma de estudar, separamos um resumo com dicas sobre como estudar de forma eficiente durante o período de férias. Confira!

Crie um cronograma de estudos para o período

O primeiro passo para estudar com eficiência nas férias é criar um cronograma de estudos eficiente para o período.

Em primeiro lugar, você deve separar o tempo que tem à disposição para estudar: qual é a duração do seu período de férias?

Com base nessa informação, você poderá criar um planejamento adequado para um mês, duas semanas, três semanas, etc. A partir disso, defina metas realistas e crie um cronograma de estudos que permita uma distribuição equilibrada das disciplinas.

Separe todas as disciplinas que você deve estudar durante esse período e divida os tópicos conforme os dias disponíveis para estudo. É interessante que o seu cronograma inclua horários fixos de estudos para que você não perca tempo ao longo da semana sempre buscando um horário para estudar.

Use as férias para revisar

A melhor forma de estudar durante as férias é focar os seus estudos na revisão dos temas já estudados. É claro que aprender novos temas que poderão ser cobrados nas suas provas também é importante, mas a revisão é essencial para que você não se esqueça de nada do que estudou durante esse período longe da escola ou do cursinho pré-vestibular.



Existem duas formas principais de dividir os conteúdos a serem revisados. A primeira delas é focar nos tópicos que você já estudou: você pode, por exemplo, separar os seus resumos que foram feitos ao longo do primeiro semestre e revisar um deles por dia.

Outra opção para quem quer revisar durante as férias é focar nos conteúdos mais cobrados pelos vestibulares e pelo ENEM. Aproveite o seu tempo para revisar os tópicos mais abordados pelas questões dessas provas. Essa estratégia é muito eficiente para quem quer consolidar o conhecimento dos conteúdos que são cobrados com maior frequência. Você pode, por exemplo, fazer uma análise das matérias que têm maior peso nas suas provas e priorizar os conteúdos mais abordados pelas questões de cada uma delas.

Seja qual for o seu objetivo e o seu foco, busque usar diferentes recursos, como livros didáticos, resumos, mapas mentais, aplicativos e exercícios, para revisar e reforçar os conceitos fundamentais de cada disciplina.

Não se esqueça dos momentos de lazer e descanso

Muitos estudantes ignoram o fato de que os momentos de descanso e de lazer são fundamentais para a eficiência dos estudos de qualquer pessoa.

Tenha em mente que a falta de descanso pode provocar a fadiga mental e o esgotamento, que consequentemente levam à procrastinação e à diminuição do seu desempenho durante os estudos.

Assim, é fundamental que você separe momentos de descanso e de lazer durante as suas férias. Não deixe de passear com amigos, ficar com a família e aproveitar o período longe da escola e dos cursinhos. O ideal é conseguir encontrar um equilíbrio entre os estudos e o descanso, garantindo que você esteja em plena forma para enfrentar os vestibulares e o ENEM no segundo semestre.

Use recursos de estudo diferentes

Além dos materiais tradicionais, aproveite as férias para explorar novos recursos de estudo. Você pode, por exemplo, estudar por meio de videoaulas, redes sociais, cursos online, podcasts, blogs ou aplicativos.

Mudar os seus recursos de estudo por um momento pode enriquecer a sua preparação para os vestibulares e para o ENEM. Não tenha medo de conhecer novas formas de estudar durante as férias!