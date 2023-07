Como excluir o histórico do Reddit na área de trabalho, aplicativo e permanecer anônimo 2023

Deseja excluir seu histórico do Reddit? O Reddit está entre as redes de mídia social mais populares, onde os usuários discutem muitos tópicos, compartilham postagens, comentam e se conectam com usuários em todo o mundo. Mas rastreia e armazena todos os seus dados, que ficarão na sua conta, a menos que você os limpe.

Ninguém quer que sua história seja revelada na frente dos outros. Para evitar essa situação, você pode optar por excluir seu histórico do Reddit. Se você não sabe como excluir o histórico do Reddit, então você está no lugar certo. Aqui, iremos guiá-lo através do processo completo processo para excluir o histórico do Reddit.

Maneiras de excluir o histórico do Reddit no desktop e no celular

Excluir o histórico do Reddit não é grande coisa, mas pode ser para um usuário que é novo nesta plataforma e não explorou bem seus recursos. O histórico do Reddit é armazenado separadamente no site e no aplicativo móvel. O Reddit armazena o histórico local das pesquisas do usuário, portanto, os subreddits que você pesquisa no site do Reddit não aparecerão no histórico de pesquisa do aplicativo Reddit. Você terá que excluir o histórico do Reddit para o site e o aplicativo móvel.

Como excluir o histórico através do site Reddit

Se você navegar no Reddit pelo site e quiser excluir seu histórico, siga estas etapas:

Para começar, abra seu navegador favorito e acesse o site do Reddit. Entre na sua conta do Reddit usando suas credenciais.

No topo do site Reddit, localize o “ Pesquisar no Reddit ” caixa. Você não precisa inserir nenhum texto na caixa.

Um menu suspenso listando todas as suas consultas de pesquisa anteriores aparecerá ao clicar na caixa de pesquisa. Encontre a entrada que deseja remover do seu histórico e clique no botão "x" ao lado dele. Continue esse processo para cada consulta que deseja excluir do seu histórico de pesquisa.

Etapas para excluir o histórico do Reddit por meio do aplicativo móvel

Se você é um usuário do Android e deseja excluir o histórico do Reddit lá, você precisa seguir estas etapas:

Primeiro, abra o Reddit aplicativo em seu telefone.

Em seguida, clique no avatar do seu perfil localizado no canto superior direito.

Isso abrirá muitas opções e você só precisa tocar em História no fundo.

Em seguida, clique nos três pontos verticais no canto superior direito.

Por fim, toque no Apagar o histórico opção.

Os usuários do iOS podem seguir as etapas abaixo para limpar o histórico de seu aplicativo Reddit.

Primeiro, abra o Reddit aplicativo em seu dispositivo iOS.

Então, você precisa clicar no seu perfil avatar .

Depois disso, role para baixo até o final e clique em Configurações .

Ele exibirá muitas opções; você só precisa localizar o Limpar histórico local opção e toque nela.

Em seguida, ele buscará confirmação com uma mensagem pop-up, basta tocar Sim .

Se você deseja excluir suas postagens no aplicativo Reddit, siga estas etapas-

Toque no ícone do perfil no canto superior direito e selecione Meu perfil .

Por padrão, você estará no Postagens aba. Se não estiver, toque no Postagens guia para ver todas as postagens.

Em seguida, clique nos três pontos verticais localizados acima da postagem.

Finalmente, toque em Excluir para remover a postagem.

Você pode excluir seus comentários no Reddit seguindo as etapas abaixo-

Vá para o Meu perfil seção e, em seguida, toque no Comentários aba.

seção e, em seguida, toque no aba. Localize o comentário que deseja excluir e clique nele.

Isso o levará à postagem original onde seu comentário é exibido.

Em seguida, você deve clicar nos três pontinhos seguidos do Excluir opção.

Benefícios de excluir o histórico do Reddit

Existem alguns benefícios que você obtém ao excluir o histórico do Reddit e alguns dos mais importantes são:

Proteger a privacidade- Você pode ter compartilhado por engano qualquer informação pessoal no Reddit e agora deseja excluí-la. Portanto, excluir o histórico do Reddit ajudará você a eliminar o problema.

Retirar conteúdo sensível- Se você postou conteúdo confidencial e se arrependeu de fazê-lo, excluir o histórico do Reddit também o ajudará.

Novo começo- Agora, se você deseja remover todo o conteúdo da sua conta do Reddit e dar um novo começo, remover o histórico do Reddit é a solução perfeita.

Conclusão

Então, esse foi o método para excluir o histórico do Reddit para que você pudesse ser anônimo nessa plataforma. Esperançosamente, você entendeu as técnicas rapidamente e as aplicou a você. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários abaixo.

perguntas frequentes

Como faço para excluir o histórico do Reddit permanentemente?

Se você excluir o histórico do Reddit, ele será permanente e nunca mais voltará. Para fazer isso no aplicativo Reddit, toque em Avatar>Histórico> Três pontos no canto superior direito>Limpar histórico.

Como usar o Reddit anonimamente?

Você pode navegar no Reddit no modo privado/anônimo em seu navegador ou limpar o histórico depois de usar o aplicativo ou site do Reddit seguindo os métodos mencionados acima.

O Reddit salva o histórico ao navegar anonimamente?

Não, quando você navega no Reddit anonimamente, ele não salva o histórico.

