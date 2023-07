Como excluir ou desativar permanentemente sua conta do Threads (2023)

Só porque o Threads ganhou muito hype desde o seu lançamento, não significa que todo mundo vai gostar de usá-lo. Se você já tentou usar o Threads e acha que a plataforma não é para você, pode deletar sua conta. Quando você exclui sua conta do Threads, todas as suas postagens também serão excluídas, todos os seus seguidores desaparecerão e você também será removido dos seguidores dos perfis de outras pessoas. Mas como excluir a conta do Threads? Neste artigo, discutiremos as etapas para excluir a conta Threads.

Etapas para excluir a conta do Threads 2023: Desativar o perfil do Threads

Você pode excluir sua conta do Threads se quiser deixar a plataforma permanentemente. Excluir sua conta do Threads apagará sua existência da plataforma de mídia social. No entanto, há um problema em excluir sua conta do Threads. Como o Threads está associado ao Instagram, você terá que excluir sua conta do Instagram para excluir sua conta do Threads. Abaixo estão as etapas para excluir a conta Threads-

Toque no Instagram ícone do aplicativo para abri-lo.

Agora, toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Cardápio de Hambúrguer ícone no canto superior direito.

Em seguida, toque em Configurações e privacidade .

Debaixo de Sua conta seção, toque no Central de Contas opção.

Agora, toque em o Detalhes pessoais opção.

Aqui, toque em o Propriedade e controle da conta opção.

Nas opções que você vê na tela, selecione Desativação ou Exclusão .

Se você tiver várias contas conectadas ao Instagram, será solicitado que você selecione a conta do Instagram que deseja excluir.

Agora, selecione o Excluir Conta opção e, em seguida, toque em Continuar .

Depois de seguir as etapas acima, uma solicitação de exclusão da sua conta será feita. Sua conta será excluída após 30 dias da solicitação de exclusão da conta e pode levar até 90 dias para que o processo seja concluído. Você pode fazer login em sua conta até 30 dias após a criação da solicitação de exclusão para recuperá-la. Depois que sua conta for excluída, você não poderá recuperá-la.

Como desativar a conta do Threads?

Se você não deseja excluir sua conta do Instagram, mas deseja se livrar de sua conta Threads, pode se livrar de sua conta Threads. Desativar sua conta do Threads não afetará sua conta do Instagram. Depois de desativar sua conta, ela ficará oculta para outros usuários. Você não perderá seus seguidores e postagens, mas sua conta permanecerá oculta. Se você fizer login em sua conta a qualquer momento após a desativação, ela será reativada. Você pode desativar sua conta do Threads seguindo as etapas abaixo:

Através do aplicativo Threads

Você pode desativar sua conta do Threads por meio do aplicativo Threads, o que não afetará seu perfil do Instagram. Aqui está como-

Abra o Tópicos aplicativo em seu dispositivo.

Agora, toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Cardápio ícone no canto superior direito.

No Configurações menu, toque em Conta .

Agora, toque em Desativar perfil opção.

Na tela seguinte, toque em Desativar Perfil de Tópicos para confirmar a desativação.

Através do aplicativo Instagram

Você também pode desativar o perfil do Threads por meio do aplicativo Instagram, que desativará suas contas do Instagram e do Threads. Vamos discutir como fazer isso-

Abra o Instagram aplicativo e toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Cardápio (Hambúrguer) ícone no canto superior direito.

Agora, toque em Configurações e privacidade .

Aqui, toque em centro de contas .

Agora, toque em o Detalhes pessoais opção.

Agora, toque em Propriedade e controle da conta .

Depois disso, toque em o Desativação ou Exclusão opção.

Selecione o perfil que deseja desativar. Você terá que selecionar um perfil apenas se várias contas estiverem conectadas ao aplicativo Instagram.

Selecione Desativar conta opção e, em seguida, toque no Continuar opção.

Isso desativará sua conta do Instagram e seu aplicativo Threads também será desativado.

Depois de desativar sua conta, ela ficará invisível para outros usuários. Você pode reativar sua conta fazendo login nela.

Conclusão

É assim que você pode excluir sua conta do Threads. Se você não deseja excluir permanentemente sua conta do Instagram junto com a conta do Instagram, basta desativar sua conta do Threads. Isso ocultará sua conta dos usuários enquanto você ainda pode usar sua conta do Instagram.

