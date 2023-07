Aprender a fazer enquetes no WhatsApp é uma oportunidade para quem trabalha com atendimento ao público e busca coletar cada vez mais informações das pessoas para conseguir prestar um serviço mais qualificado.

Porém, como o WhatsApp vive se atualizando e apresentando novas possibilidades e ferramentas, nem sempre sabemos usar todas elas, não é mesmo? Por isso, preparamos este guia com um passo a passo do que você precisa saber para poder usar as enquetes e assim coletar informações e opiniões das pessoas em diferentes situações. Acompanhe!

Como fazer ENQUETES no WhatsApp? Veja o passo a passo!

Para fazer enquetes no WhatsApp não tem muito mistério. No entanto, é importante que o app já esteja atualizado para essa versão. Isso quer dizer que essa atualização vai sendo entregue aos poucos, para todos os usuários, e, às vezes, o seu celular ainda não atualizou a última versão.

Para verificar, entre na loja de aplicativos, pesquise pelo WhatsApp e veja se aparece o botão “abrir” ou “atualizar”. Caso apareça “atualizar”, clique nesse botão para ter a última versão do app e assim poder usar as novas funcionalidades.

Feito isso, veja como você poderá fazer as suas enquetes:

Abra uma conversa na qual você deseja enviar uma enquete. Lembrando que essa conversa pode ser privada ou de um grupo; Clique no ícone de clipe de papel, que fica ao lado do gravador de áudio do WhatsApp; Toque na opção descrita como “Enquete”; No campo superior, você deve digitar a pergunta que quer fazer com a enquete. O que você está querendo saber do seu público? Digite ali; Nas linhas abaixo, digite as opções de resposta. Lembre-se de digitar uma opção por linha; Organize a lista de respostas como quiser, arrastando de cima para baixo e vice-versa; Em seguida, clique em “Enviar”, caso o seu celular seja iOS, ou clique no ícone de avião do WhatsApp, caso o sistema do seu celular seja Android.

Pronto! Você já terá feito a sua enquete e poderá acompanhar as respostas e interações dos usuários que estiverem participando da conversa.

É possível ver quem respondeu à pergunta da enquete?

Sim, é possível que você veja quem respondeu o quê da sua pergunta da enquete. Afinal, a ideia é justamente promover uma análise mais clara do que as outras pessoas pensam ou desejam sobre determinada questão.

Por exemplo, se em um grupo de amigos vocês estiverem pensando onde querem ir no fim de semana, a enquete pode ajudar. Além de ser uma forma democrática de escolher o destino, é possível ter uma visão mais clara dos gostos e objetivos de cada um, já que é possível ver a resposta de cada participante.

Dessa maneira, é possível formar interações ainda mais completas e divertidas ao fazer enquetes no WhatsApp para interagir com os amigos, tomar decisões sobre algo importante, e assim por diante.

