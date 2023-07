Como fazer uma transmissão ao vivo no KIK 2023 (guia completo)

Com o surgimento da transmissão ao vivo, o público em todo o mundo agora pode se conectar de maneira interativa e imersiva com as marcas. No início de 2023, a Kick lançou sua plataforma de streaming. Com a transmissão ao vivo do Kik, você pode transmitir ao vivo para os usuários dentro do aplicativo.

Ele permite que qualquer usuário do Kik alcance um público maior por meio dessa plataforma. Porém, não há muitos usuários que saibam transmitir ao vivo no streaming KIK; essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá como transmitir ao vivo usando Transmissão KIK. Portanto, vamos começar com o guia:

O que é a transmissão ao vivo do Kik?

No aplicativo Kik Messenger, o Kik Streaming é um recurso que permite aos usuários transmitir suas atividades ao vivo em tempo real. Você provavelmente está familiarizado com o recurso de transmissão ao vivo de aplicativos de mídia social como TikTok, Instagram e Facebook.

O Kik agora adicionou a capacidade de transmitir ao vivo, permitindo que os usuários enviem diamantes para você quando assistirem à sua transmissão ao vivo. As transmissões ao vivo no Kik podem ajudar os usuários a ganhar mais seguidores, conectar-se com novas pessoas, criar reconhecimento e gerar renda por meio de presentes e recompensas.

A transmissão ao vivo do Kik é gratuita?

É totalmente gratuito assistir a transmissão ao vivo do Kik. Se você deseja participar da transmissão ao vivo de outra pessoa ou ir ao vivo, não precisa pagar nada. Sempre que quiser enviar um presente ou recompensa para outro usuário, você precisa fazer uma compra no aplicativo e não pode gastar dinheiro em outro lugar. Não há outras taxas associadas à transmissão ao vivo além desta.

Quais são os benefícios de usar o KiK Live Streaming?

Então, aqui estão alguns benefícios de usar o serviço de streaming KIK Live:

#1. Alcance um público maior

Você poderá alcançar um público mais amplo entrando ao vivo. Não há necessidade de adicionar usuários à transmissão ao vivo quando você for ao vivo no aplicativo. Não demorará muito para que sua transmissão ao vivo atraia quem a achar interessante. Em outras palavras, é uma maneira ideal de conhecer novas pessoas e construir relacionamentos.

#2. Ganhe presentes e recompensas

Também existem recompensas e presentes disponíveis na transmissão ao vivo do Kik, que são muito atraentes. Você recebe esses presentes e recompensas de outros streamers ao vivo. Com presentes e recompensas, você pode comprar coisas novas no aplicativo ou trocá-las por dinheiro real.

A moeda do aplicativo Kik, Kin, será usada para todas as transações e compras feitas no aplicativo. Você pode ganhar presentes e recompensas por meio do Kik se verificar de quais trocas pode se beneficiar.

#3. Aumentar seguidores no Kik

Quando os usuários gostam do conteúdo do Kik, eles podem seguir uns aos outros. Portanto, a transmissão ao vivo é uma maneira eficaz de aumentar seus seguidores Kik. Ao fazer isso, você pode conseguir que os usuários o sigam no Kik.

#4. Crie um perfil de negócios melhor no Kik

Quando múltiplos canais são incorporados a um negócio, isso fortalece o portfólio. Se você está no negócio, o Kik pode definitivamente servir como uma ferramenta de marketing. Além disso, você pode se intrometer na transmissão ao vivo e solicitar que os usuários interajam com sua empresa. Crie uma transmissão ao vivo do Kik pela qual você será grato e ficará feliz por ter feito isso.

Como ir ao vivo no Kik Streaming no Android e iOS

Você pode transmitir ao vivo no Kik simplesmente seguindo os termos de serviço. Para criar uma conta, baixe o aplicativo e configure sua conta na Google Play Store ou na Apple App Store.

Se você ainda não está logado, abra o aplicativo Kik Messenger em seu dispositivo Android ou iPhone e, em seguida, entrar para sua conta Kik. No canto inferior direito da tela, você verá um ícone de TV no Tela inicial TV ao vivo ícone. . Toque nele. Isto é oícone. Depois, você verá todos os vídeos de transmissão ao vivo atuais, onde poderá solicitar a participação. No menu acima, você verá Novas transmissões ao vivo, Transmissões ao vivo em alta e Transmissões ao vivo favoritas. Para iniciar uma transmissão ao vivo do Kik, toque no Go Live botão na parte inferior. Para entrar no ar no Kik, você deve aceitar seus Termos de Serviço. Você não tem permissão para usar discurso de ódio, intimidar na transmissão ao vivo, fazer uma atividade ilegal, transmitir ao vivo um menor ou expor-se nu. Você não poderá ativar o Kik se não aceitar os Termos de Serviço. Para confirmar que você aceitou os Termos de Serviço, toque em Entendi Você pode criar transmissões ao vivo do Kik para seus seguidores e outros usuários do Kik depois de concordar com os Termos. Em seguida, marque sua transmissão ao vivo e adicione uma descrição. Para iniciar a transmissão ao vivo, toque em COMEÇAR

Como cancelar sua transmissão ao vivo do Kik?

Quando terminar de transmitir no Kik, você pode cancelar a qualquer momento. Você pode interromper uma transmissão ao vivo mesmo que ainda não a tenha iniciado. Veja como começar.

Você pode encerrar a transmissão ao vivo no Kik tocando no x ícone na parte superior da página de transmissão ao vivo. Toque no Fim da Transmissão botão e depois o x ícone novamente. Toque em x novamente para encerrar sua transmissão ao vivo do Kik.

Como remover ou desativar o Kik Live Stream?

Alguns usuários, especialmente os menores de idade, podem achar o recurso de transmissão ao vivo do Kik inapropriado. Devido a isso, o recurso de transmissão ao vivo do aplicativo pode ser removido ou desativado. Você pode fazer isso seguindo algumas etapas simples.

Para começar, abra o aplicativo Kik e faça o login, se necessário. Navegue até o configurações cardápio. Selecione Transmissão ao vivo e alterne o interruptor para desligado . Posteriormente, os vídeos e imagens de transmissão ao vivo não aparecerão mais na tela inicial do Kik e não estarão mais disponíveis.

Como ganhar dinheiro com transmissão ao vivo Kik

Ao transmitir no Kik, você receberá presentes e recompensas que podem ser convertidos em dinheiro. Enviar um presente significa que você mesmo o comprou e pagou por ele.

Você ganhará dinheiro com o aplicativo transmitindo e recebendo recompensas e presentes de usuários que desejam apoiá-lo. No aplicativo, você pode ganhar dinheiro se ganhar mais seguidores e visualizações. Você pode obter essas quantidades de diamantes de suas transmissões ao vivo no Kik:

$ 50 é igual a 10.000 diamantes.

$ 100 é igual a 20.000 diamantes.

$ 200 é igual a 40.000 diamantes.

Sempre que você coletar 10.000 diamantes, receberá $ 50. Para ganhar mais dinheiro, você precisará fazer com que as pessoas o apoiem e enviem diamantes enquanto você transmite ao vivo.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você em como transmitir ao vivo no KIK streaming. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você precisar de mais informações sobre o KIK Streaming, comente abaixo e nos avise.

