Como ficou o valor médio de julho?

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou que, durante este mês de julho, o Bolsa Família apresentou uma retração no valor médio do benefício.

Nesse sentido, a quantia que em junho atingiu a marca recorde de R$ 705, maior desde a sua criação, caiu para R$ 684 neste mês.

A expectativa do governo era que, a partir de junho deste ano, o Bolsa Família chegasse ao valor médio de R$ 714 mensais, visto que estaria completa implementação do novo modelo da medida social.

Assim, sobre a diminuição do valor do benefício, o ministério indicou que o fato ocorre em razão da regra de proteção. Trata-se, portanto, de norma que se aplica em situações em que uma família consegue um emprego. Desse modo, a mesma continuará tendo acesso às parcelas do benefício, contudo, a quantia passa a ser menor.

Segundo dados do governo, então, cerca de 2,2 milhões de famílias da folha de pagamento do programa se enquadram nessa situação. Assim, estas terão acesso ao valor mensal médio de R$ 378,91.

Quantidade de beneficiários também abaixou

Sobre o número total de famílias na folha de pagamento do programa, o mês de julho também apresentou uma diminuição quando em comparação ao mês anterior.

Assim, de acordo com a pasta responsável pela coordenação do benefício, durante este mês, cerca de 20,9 milhões de famílias brasileiras terão acesso as parcelas do auxílio. Isto é, o que representa uma diminuição de 320 mil em comparação a junho deste ano.

Desde o início de gestão, do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproximadamente 1 milhão de famílias deixaram de receber as cotas do programa.

Nesse sentido, sobre o tema, o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta do ministro Wellington Dias, destacou que a diminuição no número de beneficiários do Bolsa Família está na reformulação da medida. Ademais, esta possui o objetivo de retirar da folha de pagamento cidadãos que se encontrem em situação de irregularidade.

Neste mês de julho, o Governo Federal identificou 341 mil famílias que vinham recebendo as parcelas do Bolsa Família, mas que não estavam de acordo com as exigências da gestão. A análise foi possível por meio de uma integração em sua base de dados sociais e, com isso, o grupo acabou perdendo o benefício.



“A quantidade de famílias atendidas depende diretamente da dinâmica de entradas e saídas do Programa, que, por sua vez, é influenciada pelo processo de qualificação cadastral do CadÚnico, iniciado em março deste ano”, relatou a pasta, através de nota.

2,2 milhões de famílias podem continuar no Bolsa Família

Com início no mês passado, uma novidade do Bolsa Família faz com que a família se mantenha do benefício mesmo com aumento na renda mensal. Isto é, seja por meio de um novo emprego ou negócio próprio, por exemplo.

A nova regra, então, não retira as famílias do programa de maneira imediata. Dessa forma, possui o objetivo de fornecer maior estabilidade financeira além de promover a real emancipação dos cidadãos que estão na medida assistencial.

“A economia cresce e, com isso, as pessoas têm oportunidade e a renda se eleva. Fico alegre que mais de dois milhões de famílias entraram na Regra de Proteção, uma novidade dentro do novo Bolsa Família. Cresce a renda acima de R$ 218 per capita, mas ainda abaixo de R$ 660. Então a família ganha a renda fruto do trabalho, do negócio, e também recebe o Bolsa Família”, pontuou o ministro Wellington Dias sobre a nova regra.

Durante este mês de julho, cerca 2,18 milhões de famílias se encaixam na regra de proteção. Para o grupo, o benefício médio conta com o valor de R$ 378,91.

A maior parte dos casos se encontra na região Nordeste do país, que apresenta a marca de 794,1 mil famílias. Em seguida aparece a região Sudeste, com 757,9 mil famílias. Além disso, são ainda 224 mil no Norte, 231,4 mil no Sul e 179 mil no Centro-Oeste.

CNIS auxilia na regra

Ao todo, 1,46 milhão de famílias entraram na medida neste mês em razão da integração do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

O CNIS apresenta mais de 80 bilhões de registros administrativos sobre a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

Então, caso a família perca parte de sua renda depois de dois anos, ou tiver solicitado a saída do programa, esta possui direito ao Retorno Garantido. Portanto, o benefício volta a ser pago normalmente, de maneira integral.

Para que isso ocorra, o responsável familiar deverá se dirigir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para pedir o retorno ao Bolsa Família.

Ministério do Bolsa Família está em foco

Segundo diversos veículos de imprensa, o atual líder do Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, vem sofrendo duras críticas de membros do Palácio do Planalto.

Com informou recentemente o portal Folha, o próprio Lula teria dito a aliados que está desapontado com o desempenho do atual ministro.

A pasta é responsável pela coordenação do Bolsa Família e também de outras políticas sociais. Nesse sentido, é a que possui o maior orçamento no Planalto, chegando a R$ 276 bilhões, quantia superior à da Saúde e Educação.

Segundo interlocutores, Lula relata que Dias deve se apresentar mais focado, com a proposição de mais pautas positivas. Por se tratar de uma das principais pastas do governo Lula, esperava-se que o ministério fosse mais presente.

Em contraponto, Wellington Dias também vem sendo um alvo frequente do “centrão”, por não liberar as emendas para partidos políticos que fazem parte do centro e da direita.

Apesar do ministério ter se tornado um grande alvo do centrão, Lula juntamente com o PT, vem tentando resguardar a pasta. No entanto, membros do Planalto acreditam que Dias não deverá seguir na liderança da pasta após a reforma ministerial, que vem sendo negociada com o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e outros parlamentares do Congresso Nacional.

Os próximos passos do governo serão importantes para entender como ficará a administração do maior programa de distribuição de renda federal.