Como Funciona? Como Cotar e Vender Milhas?

Muitas pessoas acumulam milhas de vários programas de recompensas, mas nem sempre essas milhas são usadas para viajar. Então, como você pode aproveitá-las de forma diferente? Empresas como a HotMilhas oferecem uma opção alternativa: a venda de suas milhas aéreas por preços competitivos. Vamos mergulhar em como isso funciona.

O que é a HotMilhas?

HotMilhas é uma plataforma concebida para permitir que os titulares de milhas acumuladas vendam-nas a um preço interessante. Ela aceita milhas dos seguintes programas de recompensas:

Smiles;

Latam Pass;

Latam Pass Platinum/Black;

Tudo Azul.

Vale destacar que, diferentemente de alguns concorrentes, a HotMilhas se concentra exclusivamente na compra de milhas dos clientes, não oferecendo outros serviços como a venda de passagens.

Como funciona a HotMilhas?

O processo de venda de milhas na HotMilhas é simples e direto. O titular das milhas faz uma cotação no site, escolhendo o pagamento antecipado ou agendado. A proposta é então submetida a análise, e o pagamento é efetuado com uma variação de até 3 dias.

A plataforma permite ao usuário escolher quando deseja receber o pagamento, com opções que incluem:

1 dia útil;

30 dias;

60 dias;

90 dias;

120 dias;

150 dias.

Um detalhe importante é que, quanto maior for o tempo para receber o pagamento, mais alta será a cotação. Assim, o titular poderá vender suas milhas por um valor mais alto.



É seguro vender milhas na HotMilhas?

Vender suas milhas na HotMilhas é seguro. Com mais de uma década de atuação no mercado, a empresa tem uma reputação sólida, sendo bem avaliada no site Reclame Aqui, com nota 8,8 e o selo RA1000. A empresa responde e resolve mais de 90% das reclamações dos clientes.

Entrando em contato com a empresa

Para entrar em contato com a HotMilhas, você pode usar uma das seguintes opções:

Suporte online: chat ao vivo com um consultor da HotMilhas;

Suporte via telefone: (31) 3222-7287;

E-mail: hotmilhas@hotmilhas.com.br;

Redes sociais: Facebook e Instagram.

Quantas milhas são necessárias para vender na HotMilhas?

A quantidade mínima de milhas para venda na HotMilhas depende do programa de recompensas do qual as milhas são provenientes:

Smiles: 50.000 milhas;

Latam Pass: 20.000 milhas;

Latam Pass Platinum/Black: 20.000 milhas;

Tudo Azul: 12.000 milhas.

Como o HotMilhas paga?

HotMilhas faz o pagamento das milhas vendidas por meio de transferência bancária. Portanto, o vendedor deve fornecer suas informações bancárias no momento do cadastro. As informações devem corresponder ao titular da conta, que pode ser uma conta-corrente ou poupança. No caso de contas salariais, é necessário verificar a possibilidade de outros tipos de pagamento. Contas empresariais (CNPJ) não são aceitas.

Como vender milhas na HotMilhas?

Se você decidiu vender suas milhas na HotMilhas, o processo de venda é bastante simples e pode ser concluído em alguns passos:

Acesse o site da HotMilhas; No canto superior direito, clique na guia “Entre ou cadastre-se”; Selecione “Cadastrar”, digite seu e-mail e crie uma senha; Forneça seus dados pessoais, como nome, CPF e endereço; Forneça seus dados de contato e informações bancárias; Conclua o seu cadastro; Copie o código enviado para o seu e-mail e valide a sua conta.

Em seguida, você precisará cadastrar seu programa de fidelidade e começar a vender suas milhas. Todo o processo também pode ser feito pelo aplicativo HotMilhas, disponível para Android e iOS.

Assim, a HotMilhas surge como uma ótima opção para aqueles que desejam monetizar suas milhas aéreas acumuladas. Com transparência, facilidade e segurança, você pode obter uma renda extra de um recurso que, de outra forma, poderia ser desperdiçado.