Como funciona? Vale a Pena?

Você já ouviu no Star+? Trata-se de um dos streamings mais populares do momento, que conta com uma grande variedade de títulos em seu catálogo. Na prática, o sistema funciona basicamente como a Netflix, mas conta também com algumas características próprias. Mas afinal de contas, como funciona o processo de assinatura?

Em primeiro lugar, é importante frisar que o Star+ não é um streaming de caráter gratuito. Assim, se o cidadão pretende usar este sistema, precisa confirmar uma assinatura, que deverá necessariamente ser mensal. A forma de pagamento aceita é o cartão de crédito, e o usuário pode fazer o registro sem precisar sair de casa.

Assinando o Star+

O processo de assinatura do Star+ não é complexo. Basta abrir o site oficial do streaming na internet ou baixar o app oficial na loja de aplicativo do seu celular. Logo depois, é preciso escolher o tipo de assinatura que você deseja. Como dito, existem duas opções:

Assinatura mensal, que concede o direito de acesso a todo o conteúdo do Star +

Assinatura do Combo+, que concede o direito de o usuário acessar ao mesmo tempo o Star+ e o Disney+.

Depois de escolher o seu plano, é a hora de criar o seu perfil. É neste momento que o usuário vai inserir o seu melhor e-mail, além de criar uma senha de acesso.

Logo depois, basta ler o contrato de assinatura e clicar em Aceitar e Continuar quando tiver lido todo o conteúdo. O último passo é escolher a forma de pagamento preferida, inserindo os dados do seu cartão, e clicando na opção Aceitar e Assinar.

Pronto. Depois de seguir todos os passos acima, o usuário estará liberado para assistir os conteúdos da sua assinatura. Assim como em outros streamings famosos como Netflix, não há nenhum tipo de limitação da quantidade de filmes e séries que uma mesma conta pode assistir por dia.

Quais são os valores da assinatura

Mas um ponto importante em toda esta história é entender qual é o valor que está sendo cobrado por estas assinaturas. Abaixo, você pode conferir os saldos atualizados:



Você também pode gostar:

Star+ – R$ 40,90 por mês;

Combo+ (inclui Star+ e Disney+) – R$ 55,90 por mês;

Combo+2 (inclui Star+, Disney+ e Lionsgate+) – R$ 59,90 por mês.

O catálogo do Star+

Os valores acima valem a pena? A resposta para esta pergunta vai depender do seu grau de afinidade com o catálogo do Star+. Em tese, se o cidadão curte os títulos que estão disponíveis neste streaming, a assinatura pode ser um bom negócio. Por outro lado, se as produções oferecidas pelo site não agradam o usuário, a assinatura pode não ser uma boa ideia.

Ao todo, o catálogo do Star+ conta com milhares de filmes e séries disponíveis. Abaixo, listamos alguns dos títulos mais famosos:

The Bear (série);

Outlander (série);

Greys Anatomy (série);

O conto da Aia (série);

Missão Impossível;

The Walking Dead (série);

Os Simpsons (série);

Modern Family (série);

Abbot Elementary (série);

How I meet Your Mother (série);

Lost (série);

Clube da Luta;

Bastardos Inglórios;

O Poderoso Chefão;

Prision Break (série);

Corra;

Um Lugar Silencioso;

O Diabo Veste Prada.

Importante lembrar que os exemplos citados acima levam em conta o catálogo atual do Star+. Mudanças de contratos podem fazer com que alguns títulos sejam retirados do catálogo.

Além de filmes e séries

No caso específico do Star+ ainda há um diferencial em relação aos demais streamings. Para além dos filmes e séries, o aplicativo conta ainda com os direitos de transmissão de vários campeonatos de futebol. Veja abaixo alguns deles:

Copa Libertadores da América;

Copa Sul-Americana;

Premier League;

Primeira divisão do futebol argentino;

Primeira divisão do futebol uruguaio;

Primeira divisão do futebol equatoriano;

La Liga;

Liga 1;

Serie A;

German Cup;

English FA Cup;

Uefa Europa League;

Uefa Nations League;

Liga Mexicana.