como funcionam e como se proteger

Dados de 2021 do relatório Fast Facts, produzido pela Trend Micro, mostram que o Brasil é o líder em sextorsão (do termo em inglês sextorsion), ou seja, em chantagem sexual. A sextorsão, também conhecido como golpe de extorsão sexual, é um tipo de fraude baseada em e-mails, que visam convencer potenciais vítimas de que um cibercriminoso assumiu o controle total do seu computador, observando-o através da webcam – flagrando o usuário acessando sites pornográficos ou em posse de fotos íntimas.

Para manter a sua privacidade segura, os golpistas exigem o pagamento de uma grande quantia em dinheiro. Os cibercriminosos se aproveitam da incerteza e do medo do embaraço da vítima, esperando que ela pague rapidamente em vez de arriscar a descoberta. Nos últimos anos, a Avast detectou um aumento nos e-mails de sextorsão e descobriu que a maioria deles é completamente falsa e deve ser tratada como qualquer outro golpe de phishing.

Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontam que seis em cada 10 vítimas de sextorsão são mulheres. O número corresponde a 62% dos casos registrados pela justiça brasileira. Dos golpes que chegam ao conhecimento da polícia, a maioria provém do ambiente virtual.

A sextorsão prevê pena de dois a cinco anos de prisão, como previsto no Artigo 158 do Código Penal, de acordo com o tipo penal da extorsão. Nos casos em que a vítima é menor de idade, o tempo pode aumentar.

Como identificar os golpes

São dois pontos-chave para identificar e-mails de sextorsão que provavelmente são apenas ameaças vazias. A primeira são as mensagens ambíguas, por isso é importante prestar atenção ao que está sendo dito. Os e-mails geralmente carecem de detalhes e credibilidade, que os golpes de phishing e ransomware mais sofisticados têm.



Os golpistas procuram parecer misteriosos com frases genéricas sobre as contas, às quais supostamente têm acesso, bem como o sistema operacional de qualquer dispositivo: câmera, notebook ou tablet. Além disso, carecem de detalhes específicos como o nome da pessoa, seus contatos, perfis nas redes sociais e até mesmo informações sobre o seu trabalho ou onde mora.

O segundo ponto-chave é que os cibercriminosos usam o medo para agir rapidamente. Vergonha e culpa são as chaves para os golpes de sextorsão. A primeira coisa a notar é que esta é uma tática, onde eles se aproveitam da insegurança das pessoas enquanto são pressionadas com um limite de tempo.

Assim, eles pressionam as vítimas em potencial a agir primeiro e pensar depois. Por mais amadorístico que seja esse golpe de sextorsão, é importante estar ciente de que existem ataques mais sofisticados. Em outras ameaças, os cibercriminosos adicionarão alguns dos detalhes discutidos acima (geralmente de dados antigos da internet), para fazer com que as suas ameaças pareçam mais confiáveis.

Como se proteger

É importante destacar que esses ataques podem acontecer com qualquer pessoa. Se você receber um e-mail de extorsão sexual, a Avast revela algumas medidas para se proteger:

Mantenha a calma. Não responda a e-mails ou pague dinheiro. E-mails de sextorsão geralmente são ameaças vazias e apenas spam.

Confira os dados do e-mail. O endereço de onde vem, o nome da pessoa que o enviou. Além disso, observe o conteúdo da mensagem, por exemplo, se há erros de ortografia e não abra nenhum e-mail se houver motivos para duvidar do conteúdo ou de quem o enviou. Obviamente, não baixe anexos de e-mail se tiver dúvidas sobre o recebimento ou qualquer outro detalhe.

Atualize suas senhas. Altere suas senhas regularmente e use senhas fortes e exclusivas para cada conta, com o objetivo de evitar que cibercriminosos acessem os seus dados.

Habilite a autenticação de dois fatores (2FA). A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança às suas contas, tornando mais difícil para os cibercriminosos obter acesso não autorizado.

Mantenha os seus dispositivos atualizados. Atualize regularmente o seu sistema operacional, software antivírus e outros aplicativos para proteger os seus dispositivos contra malware e outras ameaças.

Isso serve como um lembrete de que essa e outras ameaças existem. Informe-se bem, aja com ceticismo saudável e siga as melhores práticas de segurança online.