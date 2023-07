Como instalar o Xenia Canary 2023 e jogar jogos do Xbox 360

Com o Xenia Canary 2023, os usuários podem jogar jogos do Xbox 360 em seus PCs. Além de fornecer compatibilidade e desempenho aprimorados, também evoluiu para uma plataforma que foi desenvolvida continuamente. No entanto, neste artigo, você aprenderá um processo passo a passo para instalar o Xenia Canary 2023 em seu computador, incluindo os requisitos do sistema e as configurações. Então, vamos ver como instalar Xênia Canário.

O que é Xênia?

O programa Xenia emula o console Xbox 360 em forma de software e é um programa que permite jogar jogos do Xbox 360 online. Além disso, você pode jogar jogos do Xbox 360 no seu PC com o Xenia, que é a maneira mais fácil de resumir.

Isso é tudo que preciso. Parece que os criadores de Xenia concordam, dada a sua interface espartana que mostra apenas a informação necessária.

Como instalar o Xenia Canary 2023: Guia de configuração completo

Existem algumas etapas para instalar facilmente o Xenia Canary em seu dispositivo, mas antes disso, talvez seja necessário verificar se o dispositivo atende aos requisitos mínimos do sistema ou não. Então, vamos conferi-los:

Verificando os requisitos do sistema:

O Xenia Canary 2023 deve ser instalado em um computador que atenda aos requisitos mínimos antes de poder ser instalado. Os jogos do Xbox 360 devem rodar sem problemas em um emulador decente com especificações de hardware decentes. De acordo com nossas recomendações, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos:

GPU: Placa gráfica compatível com DirectX 12 com 4 GB VRAM ou superior

SO: Windows 10 (64 bits)

CPU: Processador Intel ou AMD quad-core, 2,5 GHz ou mais rápido

BATER: 8 GB

Armazenamento gratuito: Pelo menos 2 GB de espaço livre

1. Abra seu navegador da Web

No seu PC com Windows 11, inicie seu navegador da Web favorito. Você pode escolher entre Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge como seu navegador.

2. Visite o Github Xenia Canary

Você também pode visitar o página oficial do Xenia Canary no GitHub. Instale a versão mais recente do Xenia Canary em seu computador depois de acessar o site. Clique no arquivo chamado xenia_canary.zip para baixar o emulador. Depois de clicar nele, ele começará a baixar automaticamente.

A próxima etapa requer o uso de uma ferramenta de extração como 7Zip ou WinRAR. Não há diferença entre as duas ferramentas. Você precisará extrair o pasta xenia_canary.zip para o seu computador.

4. Inicie o Xenia Canary

Agora você pode abrir a pasta depois de extraída. Dentro do arquivo zip, existem dois arquivos, um é o emulador xenia_canary e o outro é o arquivo de licença. Você pode iniciar o emulador clicando duas vezes nele. O emulador é iniciado sem instalação. Na sua pasta, mais dois arquivos aparecerão depois que você iniciar o emulador.

5. Baixe os patches do jogo

Vou ao Xenia Canary Patches do jogo Página do Github e baixe a pasta do patch. Para baixar, clique no Link para Download . Como este é um arquivo Zip, você também precisará extraí-lo. Uma vez extraído, abra a pasta game-patches e duplique o remendos pasta em sua pasta principal do Xenia Canary. Na pasta principal do Xenia Canary, crie uma pasta de patches. Não há outros arquivos e pastas em seu computador porque você ainda não jogou nenhum jogo. Você precisará procurar jogos na pasta de patches, dependendo de quais jogos deseja jogar. Depois de encontrar o jogo. Para abrir o arquivo de patch, clique nele e abra-o no Bloco de Notas. Revise os patches e aprenda o que eles fazem. Para ativar o patch, altere falso para verdadeiro . A seguir, clique em Arquivo e então Salvar para salvar suas alterações.

6. Comece a jogar jogos do Xbox 360

Seus jogos do Xbox 360 agora começarão a rodar no seu PC assim que o Xenia Canary for configurado! Selecione “Arquivo” e “Abrir” na barra de menus do emulador e navegue até o diretório onde seus jogos do Xbox 360 estão armazenados.

É possível baixar jogos do Xbox 360 online de várias maneiras. Para encontrá-los, faça uma pesquisa. Geralmente, há muitos deles disponíveis no Internet Archive. Deve ser fácil encontrar toneladas de lugares.

Posso jogar qualquer jogo que eu quiser?

A partir de agora, Xenia ainda está sendo desenvolvido e não é um produto acabado. Portanto, ainda não é compatível com todos os jogos do Xbox 360.

Em alguns jogos, aparecem bugs visuais, faltam sons ou o emulador trava. Em alguns casos, mesmo o hardware top de linha apresenta desempenho lento, exigindo mais otimização. No entanto, muitas portas de PC funcionam quase perfeitamente, como se fossem jogos de PC nativos.

Quais são os problemas que os usuários enfrentam com o Xenia?

Aqui estão algumas etapas de solução de problemas que você pode seguir se encontrar algum problema ao executar o Xenia Canary 2023:

Atualize os drivers gráficos: Mantenha seus drivers gráficos atualizados. Para obter os drivers mais atualizados, acesse o site do fabricante ou use o Windows Update. Verifique a lista de compatibilidade: Xenia tem uma lista de produtos compatíveis em seu site oficial. Você deve verificar se o jogo que deseja jogar é compatível com o seu computador. Experimente com as configurações: Faça ajustes em várias configurações, como threads de CPU, gráficos e resolução, para encontrar a melhor configuração. Relatar erros: Por favor, entre em contato com os desenvolvedores em Xenia Canary 2023 se você encontrar um bug. O uso desses dados os ajudará a melhorar o emulador no futuro.

Da mesa do autor

Então, é assim que instala o Guia de configuração do Xenia Canary 2023. É minha esperança que agora você seja entendido sobre este tópico. Mas, ainda assim, se você precisar de mais informações sobre esse tópico, informe-nos em um comentário abaixo.

LEIA A SEGUIR: