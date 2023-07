Como jogar Grand Theft Auto 5 no celular com xCloud e outros 2023

GTA V é um videogame de ação e aventura de mundo aberto aclamado pela crítica, desenvolvido pela Rockstar Games. O jogo foi originalmente desenvolvido para consoles e PCs, mas também ganhou popularidade em dispositivos móveis. Jogar GTA 5 em dispositivos móveis agora é possível graças aos avanços na tecnologia de jogos em nuvem. Neste artigo, você aprenderá como Jogue Grand Theft Auto 5 no celular usando xCloud. Então, vamos começar com o guia.

Existe alguma diferença entre jogos em nuvem e jogos xCloud?

Os jogadores podem transmitir jogos diretamente para seus dispositivos por meio de jogos em nuvem, reduzindo a necessidade de hardware poderoso. Para lidar com o processamento e o streaming de jogos, os jogos em nuvem dependem de servidores poderosos em vez do poder de processamento do dispositivo. Com isso, os jogadores podem jogar jogos de alta qualidade em seus smartphones e tablets.

Por outro lado, o xCloud é um serviço de jogos em nuvem desenvolvido pela Microsoft, popular para jogar Grand Theft Auto 5 em dispositivos móveis. Com o Xbox Game Pass Ultimate, você pode transmitir jogos para o seu dispositivo Android diretamente pelo xCloud.

Além do GTA 5, esta assinatura permite que você acesse uma variedade de outros jogos. Se você deseja usar o xCloud, precisa ter um dispositivo Android compatível com ele e uma conexão estável à Internet.

Xbox Game Pass (xCloud)

Com o lançamento do aplicativo Xbox em 2020, a Microsoft lançou sua plataforma de jogos em nuvem. Por meio do aplicativo, os usuários podem jogar Grand Theft Auto 5 no celular na nuvem sem precisar ligar seus consoles. Está disponível apenas para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que tenham acesso ao xCloud. Os usuários podem baixar o xCloud em dispositivos iOS e Android. Você deve se inscrever no Xbox Game Pass Ultimate antes de jogar Grand Theft Auto 5 no celular no xCloud.

Quais são os pré-requisitos antes de jogar GTA 5 no smartphone?

Aqui está o que você precisa fazer para jogar Grand Theft Auto 5 no celular com xCloud:

Verifique a compatibilidade: Você pode verificar se o seu dispositivo Android é compatível com o xCloud visitando o site oficial do Xbox. Instale o aplicativo Xbox Game Pass: Obtenha o aplicativo Xbox Game Pass usando a Play Store. Inscreva-se no Xbox Game Pass Ultimate: Para acessar a biblioteca de jogos, assine o Xbox Game Pass Ultimate. No entanto, dependendo de suas necessidades, você pode escolher entre uma assinatura mensal ou anual. Inicie o aplicativo Xbox Game Pass: Entre com sua conta da Microsoft. Navegue e instale o GTA 5: Inicie a biblioteca de jogos do aplicativo e encontre o GTA 5 lá. Clique Instalar para iniciar o download do jogo. Conecte um controlador: Use um controlador Bluetooth com seu dispositivo Android para uma experiência de jogo aprimorada. Começa a jogar: Abra o GTA 5 no aplicativo Xbox Game Pass e divirta-se.

Como jogar GTA 5 em celulares Android sem download 2023

A única coisa que você precisa em seu telefone Android para jogar Grand Theft Auto 5 no celular é uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e um aplicativo para o Xbox Game Pass. Além disso, provavelmente você não conseguirá usar a tela sensível ao toque com GTA 5 em seu smartphone, a menos que tenha um controle compatível. Com internet de alta velocidade, você poderá desfrutar de uma experiência perfeita e evitar atrasos excessivos. Para uma visão geral rápida, siga estas etapas:

Inicialmente, você precisará download o aplicativo de jogo Xbox do Google Play e entrar com uma conta do Xbox Game Pass Ultimate. Para aqueles que ainda não se inscreveram, você pode comprar a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate na página do Xbox Game Pass. Após o login, selecione GTA 5 na seção de jogos na nuvem. Para jogar, toque no jogar botão.

Você não pode baixar o aplicativo Xbox diretamente da App Store para usuários do iOS e nem mesmo poderá usar nenhum aplicativo. Os jogos em nuvem do Xbox só podem ser acessados ​​pela web.

Métodos alternativos

Existem outras opções para jogar Grand Theft Auto 5 no celular além do xCloud, que é uma opção popular. Existem vários métodos para escolher:

Links do Steam: Você pode transmitir GTA 5 para seu dispositivo móvel se já possuir o jogo em seu PC através do Steam. Além disso, você precisará de um dispositivo Android ou iOS compatível com esta rede e uma rede doméstica estável. Aplicativos de área de trabalho remota: Usando aplicativos como Parsec, Moonlight ou Splashtop, você pode acessar remotamente seu PC para jogos. Se você conectar seu smartphone ou tablet ao seu PC, poderá jogar GTA 5. Serviços de jogos em nuvem de terceiros: Se você quiser aproveitar o GTA 5 em seu dispositivo móvel, pode usar plataformas de jogos em nuvem como NVIDIA GeForce Now e Google Stadia. Você deve ter um dispositivo compatível, uma conexão de internet estável e uma assinatura para poder usar esses serviços. Dispositivos de transmissão de jogos: Você pode transmitir jogos do seu console ou PC para o seu dispositivo móvel com dispositivos como NVIDIA Shield ou Xbox Game Streaming. No entanto, graças a essas opções, você pode escolher entre uma variedade maior de jogos.

Resumir

Então isso é como jogar Grand Theft Auto 5 no celular com xCloud e outros. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações sobre o GTA 5 Mobile, comente abaixo e nos avise.

