Como Larry Fitzgerald se tornou o wide receiver mais rico da história da NFL

EUna NFL, Larry Fitzgerald continuou a brilhar, consolidando seu status como um dos melhores wide receivers do jogo. Seus elogios falam por si: o segundo em jardas de recepção da NFL e o sexto em touchdowns na carreira. Como você pode imaginar, com uma carreira tão notável, ele foi generosamente recompensado. No valor de impressionantes $ 182.490.000. Sim, você leu certo: Fitzgerald é o wide receiver mais bem pago da história da NFL.

O sucesso financeiro de Fitzgerald é ainda mais impressionante quando você considera que ele conseguiu essa façanha ao passar toda a sua carreira com o Arizona Cardinals. Apenas um outro wide receiver na história da liga, Calvin Johnson, conseguiu ultrapassar a marca de $ 100 milhões mantendo uma única equipe. A diferença entre Fitzgerald e o segundo maior ganhador, Júlio Jones, é um enorme $ 36.170.956. Isso é o suficiente para fazer sua cabeça girar.

Alguns podem argumentar que a longevidade de Fitzgerald desempenhou um papel significativo em seu triunfo financeiro. Jogadores gostam Davante Adams, Brandin Cooks, Amari Cooper, Mike Evans, Odell Beckham Jr. e Allen Robinson chegam mais perto de seus ganhos, mas todos estão atrás dele por pelo menos US$ 76 milhões. E não vamos esquecer, eles estão entrando em sua oitava ou nona temporada na liga.

Há novos jogadores talentosos que podem preencher a lacuna

No entanto, o cenário da NFL está em constante evolução. À medida que as ofensas se tornam mais fáceis de passar, os wide receivers estão se tornando cada vez mais valiosos. Espera-se que o teto salarial continue sua trajetória ascendente. A liga está repleta de jovens talentos como Justin Jefferson, Jamar Chase, Jaylen Waddle e DeVonta Smith, que ainda nem assinou seus segundos contratos. Sem mencionar os jovens veteranos que poderiam dar a Fitzgerald uma corrida pelo seu dinheiro.

Em uma liga que está sempre mudando, quem sabe o que o futuro reserva para o wide receiver mais bem pago da história da NFL. Uma coisa é certa: Larry FitzgeraldO legado de como superastro do futebol perdurará, independentemente do dinheiro em sua conta bancária.