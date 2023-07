Como ler um edital de Concurso Público? Aprenda agora!

Quando se trata de concursos públicos, ler e entender o edital é fundamental para o sucesso. No entanto, muitos candidatos iniciantes podem se sentir perdidos com a quantidade de informações e etapas envolvidas. Neste artigo, vamos fornecer quatro dicas essenciais para ajudá-lo a compreender os editais e fazer a prova com confiança. Vamos lá!

1. Procure as Atribuições do Cargo

O primeiro passo para entender um edital de concurso público é procurar as atribuições do cargo desejado. Isso ajudará você a ter uma ideia clara do que é esperado e como se preparar adequadamente. Além disso, é essencial verificar quais são os requisitos para tomar posse do cargo, caso seja aprovado. Conhecer o contexto em que você estará inserido é fundamental para se destacar durante o processo seletivo.

“É preciso que saiba em que mundo está inserido”, afirma Maria Inês Giordani Silveira, Coordenadora Acadêmica de Concursos da FGV.

2. Leia de Trás para Frente

Uma estratégia interessante para compreender completamente um edital é começar a leitura pelo final. Muitas vezes, as informações mais relevantes sobre o trabalho a ser desempenhado estão localizadas no final do documento. Nessa parte, é possível conhecer melhor o órgão, sua cultura, objetivos e missão. Essas informações são essenciais para que você entenda o contexto e possa se preparar adequadamente para a prova.

3. Busque Data de Inscrição e Data de Aplicação da Prova

É importante ter em mente que a data de inscrição e a data de aplicação da prova são coisas diferentes e acontecem em momentos distintos. Ao se inscrever, você provavelmente precisará pagar uma taxa, que não será devolvida caso cometa algum erro que invalide sua candidatura. Portanto, é crucial prestar atenção aos detalhes e garantir que você cumpra todos os requisitos necessários. Além disso, se a prova for aplicada em outra cidade, é fundamental se preparar para viajar e organizar financeiramente os custos de transporte e estadia.

4. Veja Quais São as Matérias a Serem Estudadas

Cada banca avaliadora de concurso público pode ter um formato diferente de prova. Portanto, é essencial prestar atenção aos detalhes na parte do edital que descreve as matérias a serem estudadas. Isso inclui o número de questões em cada disciplina, os pesos das questões e a quantidade de questões por disciplina. A estrutura da prova fornecerá as prioridades que você deve ter ao estudar, levando em consideração o tempo limitado entre a divulgação do edital e a data da prova.

“Tem redação? Prova oral, prática? Tudo deve ser analisado para fazer um plano de estudo e isso a gente vê que é uma dificuldade, os alunos não sabem organizar os seus estudos”, destaca Maria Inês Giordani Silveira, coordenadora acadêmica de concursos da FGV.



Ler e entender os editais de concursos públicos pode parecer desafiador no início, mas com as dicas certas, você pode se preparar com confiança e aumentar suas chances de aprovação. Lembre-se de buscar as atribuições do cargo, ler o edital de trás para frente, verificar as datas de inscrição e aplicação da prova, e entender quais matérias devem ser estudadas. Com dedicação e organização, você estará mais preparado para enfrentar esse desafio e alcançar o sucesso em concursos públicos.

“E é um processo longo. Até autorizar o concurso, sair o edital, fazer a prova, ter o gabarito… é muita ansiedade e incerteza”, afirma Ana Karolina, policial militar aprovada em cinco concursos.

Não perca tempo e comece já a se preparar para os próximos concursos públicos. Boa sorte!