Para mudar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito Nubank não existe mistério. Em poucos passos, dentro do aplicativo, é possível alterar a data cujo pagamento é feito todos os meses.

No entanto, é importante estar ciente de que não será possível alterar a data durante 90 dias. Isto é, se você alterar hoje, só poderá fazer isso novamente daqui três meses. Por isso, é importante avaliar, com muita atenção, se determinada alteração faz sentido para o seu caso.

Pois se você alterar por alterar, poderá se complicar, mais tarde, ao ter uma fatura vencendo antes de receber o seu salário, por exemplo.

De todo modo, se você quer saber como mudar para organizar as finanças, continue lendo este guia.

Passo a passo de como mudar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito

O passo a passo para mudar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito do Nubank é super simples. Veja só:

Primeiro, abra o seu aplicativo normalmente; Em seguida, clique sobre o ícone da sua foto, no canto superior esquerdo da tela; Depois, clique na opção descrita como “Configurar”; Na página “Configurar Cartão”, aparecerá a opção de “Vencimento”. Clique sobre ela; Feito isso, o aplicativo mostrará na tela quais são as datas disponíveis para o vencimento do seu cartão. Escolha com atenção, sempre considerando a data que seja mais condizente com a sua organização financeira; Depois de selecionar a data adequada, clique em alterar; Pronto! Você terá alterado o vencimento da sua fatura de forma prática e simples.

Lembrando que esse vencimento não é válido imediatamente. Ele será aplicado apenas a partir da sua próxima fatura. Isso quer dizer que se você deseja mudar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito com foco em “deixar a conta mais para frente”, saiba que isso não funciona. Pois a fatura deste mês ainda estará dentro das “regras” que vinham sendo seguidas até então, e a alteração só será aplicada na fatura seguinte.

Além disso, frisamos, novamente, que as alterações deverão ser mantidas por 90 dias, pelo menos. Por isso, fazer a escolha certa com relação à data é crucial para não ter surpresas desagradáveis mais tarde.

Fique atento às alterações na data de pagamento

Como mencionamos acima, as alterações que são feitas no vencimento da sua fatura passam a valer apenas no mês seguinte. Isso quer dizer que se você tinha uma fatura para vencer no dia 20, e alterou para que o vencimento ficasse para o fim do mês, isso só valerá na próxima fatura e você precisa ficar atento a isso.

Caso contrário, você pode apenas acreditar que o vencimento já mudou e deixar a sua fatura em aberto durante alguns dias, rendendo juros que, mais tarde, poderão ser bem ruins para as suas finanças.



Portanto, fique de olho nisso e garanta a sua organização financeira ao decidir mudar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito.